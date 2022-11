Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας από το Αμπντουλχαμίντ Χαν

Μήνυμα στην Τουρκία για το ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει σε περίπτωση που το πλωτό γεωτρύπανο προχωρήσει σε παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μετά τις σχετικές δηλώσεις του διευθυντή της Εταιρείας Πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO), Μελίχ Χαν Μπιλγκίν. «Η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Θάλσσας και ευθυγραμμισμένη με την αταλάντευτη θέση ότι δεν θα ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της» απάντησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη (24/11). Ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θα βγει τις επόμενες ημέρες στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΤΡΑΟ, τις δηλώσεις του οποίου προβάλει η εφημερίδα Hurriyet, το πλοίο-γεωτρύπανο βρίσκεται για ετοιμασίες στο λιμάνι Τάσουτζου και το επόμενο διάστημα θα βγει στη Μεσόγειο για έρευνες: «σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έκανε γνωστό πως ήδη έχει καταρτιστεί ο προγραμματισμός των εργασιών του «Αμπντουλχαμίντ Χαν», που θα πραγματοποιηθούν με νέες σύγχρονες τεχνικές, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα σημεία που θα κινηθεί το πλωτό γεωτρύπανο και εάν αφορούν περιοχές που Ελλάδα και Κύπρος προβάλουν έντονες ενστάσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» κινήθηκε για εργασίες στο οικόπεδο Yörükler-1, στον κόλπο της Αττάλειας και εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ερώτημα παραμένει εάν η Άγκυρα αποστείλει για εργασίες το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» σε περιοχές συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, αμφισβητώντας ευθέως μέρος της ελληνικής ή της κυπριακής ΑΟΖ, εντείνοντας έτσι την αντιπαράθεση με Αθήνα και Λευκωσία. Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 26χρονος για την παράσυρση της 21χρονης Μουντιάλ 2022: Ανατριχιαστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα

