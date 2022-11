Πλειστηριασμοί: Σύγκρουση Χατζηδάκη-Τσακαλώτου: «Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήρε την προστασία» «Είπα πολύ ξεκάθαρα ότι σε κανονικές συνθήκες μπορούν να υπάρχουν πλειστηριασμοί» απάντησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στην κριτική Χατζηδάκη Χρήστος Μπόκας 24.11.2022, 15:34 Πολιτική υποκρισία καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κωστής Χατζηδάκης για τους πλειστηριασμούς με αφορμή την υπόθεση της δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού. Οι αναφορές του υπουργού Εργασίας περι κατάργησης της οριζόντιας προστασίας της πρώτης κατοικίας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η παραπομπή του σε παλαιότερες δηλώσεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου ο οποίος ως υπουργός Οικονομικών είχε υποστηρίξει πως οι πλειστηριασμοί είναι καλοί για την οικονομία και την κοινωνία, προκάλεσαν την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι είχε υποστηρίξει ότι οι πλειστηριασμοί είναι καλοί αλλά μόνο σε κανονικές συνθήκες. Πιο αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ στα τέλη του 2015 – το θυμάμαι ήμουν εισηγητής – έφερε τον πρώτο νόμο που ήρε την οριζόντια προστασία. Στη συνέχεια, ήρθε ο νόμος του 2017 για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που είχε προκαλέσει συζητήσεις που οδήγησε τον Λαφαζάνη να ανέβει στη σκάλα και δίπλα τα ΜΑΤ. Είχαν γίνει συζητήσεις και υπήρξε δήλωση Τσακαλώτου που τη διάβασα χθες στη τηλεόραση και δεν την διέψευσε. Ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι θετικοί για οικονομία και κοινωνία συνολικότερα. Επιπλέον αυτών στην διετία 18-19 επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε ένας και δύο αλλά έγιναν 30.000 πλειστηριασμοί». «Επιπλέον να σας πω ότι με εμάς τους τρισκατάρατους από το 2019 και μετά στο πλαίσιο ρυθμίσεων που έχουν γίνει 743.000 ρυθμίσεις δανείων για να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Υπάρχει προστατευτικό πλαίσιο που είναι ανάλογο των άλλων ευρωπαϊκών κρατών για την ισορρόπηση της προστασίας των ευάλωτων και την υιοθέτηση κανόνων κοινής λογικής. Ναι εκκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ η διαδικασία τον Μάρτιο του 19 μαζί με άλλους 29.999 πλειστηριασμούς που έγιναν επί των ημερών σας. Σας αρέσει δεν σας αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα», πρόσθεσε. Αντιδρώντας ο κ. Τσακλώτος απάντησε: «Επί 4 ημέρες υπουργοί κυβέρνησης διαστρεβλώνουν συνειδητά τα λόγια μου και το νόημα τους. Είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι εγώ είχα αναφέρει πως οι πλειστηριασμοί είναι καλοί για την κοινωνία και την οικονομία. Μόνο που ξέχασε να πει μια λέξη. Είχα πει ότι είναι καλοί σε κανονικές συνθήκες. Είπα πολύ ξεκάθαρα ότι σε κανονικές συνθήκες μπορούν να υπάρχουν πλειστηριασμοί. Όμως όταν δεν υπάρχουν κανονικές συνθήκες, μια σοβαρή κυβέρνηση παρεμβαίνει και μοιράζει το κόστος μεταξύ των τραπεζών, των δανειοληπτών κι του κράτους». »Τώρα είμαστε σε κανονικές εποχές; Η προστασία της πρώτης κατοικίας τελείωσε στα τέλη του 2019. Ο πτωχευτικός της ΝΔ ήρε την προστασία. Εχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις εικόνες στο σπίτι της κα Κολοβού». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 26χρονος για την παράσυρση της 21χρονης Μουντιάλ 2022: Ανατριχιαστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα Χρήστος Μπόκας 24.11.2022, 15:34 BEST OF NETWORK 24.11.2022, 14:30 24.11.2022, 15:15 24.11.2022, 10:55 23.11.2022, 16:39 24.11.2022, 09:38 24.11.2022, 11:40

