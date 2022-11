Στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα ο Σαρλ Μισέλ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Πεκίνο την 1η Δεκεμβρίου, για να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Η επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιείται μετά τη στρατηγική συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα τον Οκτώβριο. Στο πλαίσιο ενός τεταμένου γεωπολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, η επίσκεψη είναι μια επίκαιρη ευκαιρία τόσο για την ΕΕ όσο και για την Κίνα. Οι ηγέτες της ΕΕ και της Κίνας θα συζητήσουν παγκόσμιες προκλήσεις καθώς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

I will be travelling to Beijing to meet with Chinese President Xi Jinping.



We will discuss global challenges as well as subjects of common interest.https://t.co/uVIOE94NhK

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 24, 2022