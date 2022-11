Στην Τανάγρα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μπήκε σε πιλοτήριο Rafale – Δείτε φωτογραφίες Την Πρόεδρο υποδέχτηκε στην 332 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε την Πέμπτη την 114 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα και συγκεκριμένα την 332 Μοίρα, όπου είναι ενταγμένα τα νέα αεροσκάφη Rafale. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cokgykxrqsfl) Την Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχτηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς. ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, από τους οποίους ενημερώθηκε για την αποστολή και το έργο της μονάδας και στη συνέχεια οδηγήθηκε για ξενάγηση σε ένα από αυτά, μπαίνοντας μέσα και στο πιλοτήριο. Μέλος από το ιπτάμενο προσωπικό ανέλαβε να ενημερώσει διεξοδικά την κ. Σακελλαροπούλου για τις λειτουργίες του αεροσκάφους. Ακολούθως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε επίδειξη πτήσης των Rafale στον εξομοιωτή. BEST OF NETWORK 24.11.2022, 12:30 24.11.2022, 15:15 24.11.2022, 10:55 23.11.2022, 16:39 24.11.2022, 09:38 24.11.2022, 16:16

