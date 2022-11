Συνάντηση Μηταράκη – Σχοινά: Οι δύο στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν με το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο Συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Μεταναστευτικό, ενόψει και του Έκτακτου Συμβούλιου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις Βρυξέλλες Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης στο κτήριο της Αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Κατά τις επαφές τους συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Μεταναστευτικό, ενόψει και του Έκτακτου Συμβούλιου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως είναι αναγκαία η ευρωπαϊκή λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα επισημαίνοντας πως πρέπει να προχωρήσει το νέο σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα πρέπει ωστόσο να εκπληρώνει δύο στόχος. Αφενός την ουσιαστική μείωση των ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναγκαστική παροχή αλληλεγγύης στα κράτη πρώτης υποδοχής. Αντίστοιχα ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως είναι σημαντικό να υλοποιηθεί η Κοινή Δήλωση του 2016 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Παράλληλα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ευχαρίστησε τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά για την ουσιαστική συμβολή του για την έγκαιρη χρηματοδότηση συνολικά των ευρωπαϊκών ταμείων προς την Ελλάδα με 1,9 δισ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο για την διαχείριση του μεταναστευτικού. Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε πως «Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Οι εξελίξεις στο πεδίο τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από το πολιτικό ρολόι που πρέπει να τις αντιμετωπίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και τρία χρόνια στηρίζει όλα τα κράτη-μέλη στο μεταναστευτικό με δύο τρόπους, ως αρχιτέκτονας, αλλά και ως πυροσβέστης». Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι το αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης “είναι μια ευκαιρία να επαναδιατυπώσουμε ότι στο μεταναστευτικό ο μόνος δρόμος που έχουμε μπροστά μας, είναι η ευρωπαϊκή ενότητα, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη”. Δείτε βίντεο: Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 26χρονος για την παράσυρση της 21χρονης Μουντιάλ 2022: Ανατριχιαστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα BEST OF NETWORK 24.11.2022, 12:30 24.11.2022, 15:15 24.11.2022, 10:55 23.11.2022, 16:39 24.11.2022, 09:38 24.11.2022, 16:16

