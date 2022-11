Τουρκία: «Το Αμπντουλχαμίντ Χαν βγαίνει για εργασίες σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας» λέει αξιωματούχος Μιλώντας σε συνέδριο για την Ενέργεια ο διευθυντής της Εταιρείας Πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) Μελίχ Χαν Μπιλγκίν, αποκάλυψε πως το πλωτό γεωτρύπανο θα βγει για έρευνες στην Μεσόγειο Παναγιώτης Σαββίδης 24.11.2022, 09:49 Στην Μεσόγειο βγαίνει τις επόμενες ημέρες το πλοίο-γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», όπως αποκάλυψε ο διευθυντής της Εταιρείας Πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO), Μελίχ Χαν Μπιλγκίν. Με τίτλο : «Το ‘‘Αμπντουλχαμίντ Χαν’’ ετοιμάζεται για τη Μεσόγειο», η εφημερίδα Hurriyet προβάλλει τις δηλώσεις Μπιλγκίν σε συνέδριο για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΤΡΑΟ το πλοίο-γεωτρύπανο βρίσκεται για ετοιμασίες στο λιμάνι Τάσουτζου και το επόμενο διάστημα θα βγει στη Μεσόγειο για έρευνες : «σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έκανε γνωστό πως ήδη έχει καταρτιστεί ο προγραμματισμός των εργασιών του «Αμπντουλχαμίντ Χαν», που θα πραγματοποιηθούν με νέες σύγχρονες τεχνικές, χωρίς όμως να αποκαλύψει τα σημεία που θα κινηθεί το πλωτό γεωτρύπανο και εάν αφορούν περιοχές που Ελλάδα και Κύπρος προβάλουν έντονες ενστάσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, όπως είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» κινήθηκε για εργασίες στο οικόπεδο Yörükler-1, στον κόλπο της Αττάλειας και εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ερωτηματικό παραμένει εάν η Άγκυρα αποστείλει για εργασίες το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» σε περιοχές συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, αμφισβητώντας ευθέως μέρος της ελληνικής ή της κυπριακής ΑΟΖ, εντείνοντας έτσι την αντιπαράθεση με Αθήνα και Λευκωσία. Το περασμένο καλοκαίρι ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» σύμβολο της Άγκυρας στον ενεργειακό τομέα. Όπως δήλωσε : «η Τουρκία, έχει έναν σπάνιο στόλο γεωτρήσεων στον κόσμο, με τα πλοία Φατίχ, Κανουνί, Γιαβούζ και Αμπντούλ Χαμίντ Χαν». Ειδήσεις σήμερα: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα στη Μεσογείων Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονη για το τροχαίο με την παράσυρση της 21χρονης Βαφειάς και Ευμορφίδης σε τηλεοπτικό ριάλιτι που βάζει startups στο μικροσκόπιο Παναγιώτης Σαββίδης 24.11.2022, 09:49 BEST OF NETWORK 23.11.2022, 18:08 24.11.2022, 09:03 23.11.2022, 15:04 23.11.2022, 16:39 24.11.2022, 09:38 23.11.2022, 17:00

