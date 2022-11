Τσίπρας: Η Ευρώπη συζητά για πλαφόν στο φυσικό αέριο που είναι τριπλάσιο από τη σημερινή τιμή

Την ανάγκη «οι προοδευτικές δυνάμεις σε παγκόσμια κλίμακα να δώσουν βιώσιμες και συμπεριληπτικές λύσεις για το μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότητας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα του διεθνούς συνεδρίου «Circle the MED Forum 2022» που διεξάγεται στο Ζάππειο. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που όπως ανέφερε απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και πόρους. «Η ενεργειακή μετάβαση στην οποία όλοι συμφωνούμε, κοστίζει ακριβά. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα τη πληρώσει […] Οι πολλοί, που κατέχουν το ελάχιστο μέρος του πλούτου, ή κάποιοι λίγοι και ισχυροί που κατέχουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του πλούτου του πλανήτη», ανέφερε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν τα βάρη της ενεργειακής μετάβασης πέσουν στις πλάτες των πολλών, θα είναι μια διαδικασία οικονομικά εξοντωτική, που θα διαρρήξει τη κοινωνική συνοχή και θα επιφέρει μεγάλες κοινωνικές εντάσεις, καθώς και άνοδο της ακροδεξιάς και των αρνητών της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, το δεύτερο σενάριο οδηγεί σε μία διαδικασία αμοιβαία επωφελή για το κλίμα και για τις κοινωνίες. Με το βλέμμα στα χαμηλά και μεσαία στρώματα, ανέφερεε, θα πρέπει να δοθεί ασφάλεια, προστασία και ισχυρό κοινωνικό κράτος, με αναγκαίες επενδύσεις δημόσιου και κοινωνικού οφέλους, οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν όχι από ελλείμματα που δημιουργούν χρέη, όπως είπε, με τους μεσαίους και αδύναμους να πληρώνουν τα σπασμένα, αλλά, όπως τόνισε, «η λύση είναι η φορολόγηση των υπερβολικών κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και των υψηλών εισοδημάτων». «Δεν γίνεται έτσι να πάμε μπροστά» Έντονη κριτική άσκησε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση, δηλαδή «σαν να είναι μονάχα πρόβλημα επάρκειας και όχι πρόβλημα υψηλού κόστους». Ρωτώντας «για ποια αλληλεγγύη μιλάμε», επισήμανε ότιοι χώρες του Βορρά αντιμετωπίζουν κυρίως το πρόβλημα της επάρκειας. «Δεν γίνεται έτσι να πάμε μπροστά», τόνισε, σχολιάζοντας ότι σήμερα -μετά από έξι μήνες συζητήσεων στις συνόδους των υπουργών Ενέργειας και τις Συνόδους Κορυφής για να βρεθεί μια λύση που θα είναι κάποιες κατευθύνσεις ώστε να μειωθεί η πολύ υψηλή τιμή του φυσικού αερίου-, συζητάνε ένα πλαφόν που είναι σχεδόν τρεις φορές πάνω από τη σημερινή τιμή. «Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, θα αυξηθεί η τιμή αν μπει εκεί το πλαφόν», σημείωσε. Όπως υποστήριξε «μιλάμε για αντιμετώπιση της κρίσης με παντελή έλλειψη αλληλεγγύης και αίσθησης του προβλήματος σε ό,τι αφορά το σύνολο της ΕΕ αλλά και με ανόητες πολιτικές επιλογές». Σχολίασε ότι «ίσως θα έπρεπε το γραφείο της κ. Φον Ντερ Λάιεν να πάει στο Βερολίνο, να είναι πιο εύκολη η μεταβίβαση των εντολών, γιατί Βερολίνο-Βρυξέλλες έχει μια απόσταση. Ή η Καγκελαρία να μεταφερθεί στις Βρυξέλλες…». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 26χρονος για την παράσυρση της 21χρονης Μουντιάλ 2022: Ανατριχιαστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )