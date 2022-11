Τσακαλώτος: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας «Οι πλειστηριασμοί που βλέπουμε σήμερα είναι 100% Μητσοτάκης effect» γράφει ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Σαδανά 24.11.2022, 13:23 «Την τετραετία 2015-2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων» αναφέρει σε δήλωσή του για το ζήτημα των πλειστηριασμών ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, προσθέτοντας πως «η ίδια η περίπτωση της κυρίας Κολοβού το αποδεικνύει, καθώς το σπίτι της δεν μπορούσε να πλειστηριαστεί όσο ίσχυαν ακόμα οι διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ». Αναλυτικά, η δήλωση: Το ψέμα του κυρίου Σκυλακάκη, ότι ένας πλειστηριασμός που έγινε τον Μάρτιο του 2022 έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι τόσο χοντρό που δεν θα άξιζε καν ειρωνικού σχολίου. Ωστόσο, επειδή οφείλονται απαντήσεις, όχι στον κύριο Σκυλακάκη, αλλά στον ελληνικό λαό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή τα παρακάτω: · Το 2014 η απερχόμενη κυβέρνηση της ΝΔ δεν ανανέωσε την όποια προστασία από τους πλειστηριασμούς είχε θεσπίσει και η οποία έληγε εντός του έτους. Παρέδωσε μια οικονομία με ένα εκρηκτικό μίγμα δημοσίου και ιδιωτικού χρέους και μια κοινωνία απροστάτευτη και σε ανθρωπιστική κρίση. · Στις αρχές του 2015, η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε αμέσως έκτακτες ρυθμίσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και διαπραγματεύτηκε σκληρά τόσο γενικά για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους όσο και ειδικά για την προστασία της κύριας κατοικίας. · Υπό αντίξοες συνθήκες πίεσης και εκβιασμών από τους Θεσμούς, υπό το σύνθημα «Γερούν γερά» της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταφέραμε να επεκτείνουμε τον νόμο Κατσέλη ώστε (α) να συμπεριλάβει και τις οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, (β) να επεκταθεί ρητά σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και μικρέμπορους και (γ) να αυξηθεί η περίμετρος προστασίας, με διευρυμένα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου η προστασία να αφορά όχι μόνο τους ευάλωτους αλλά και το σύνολο της μεσαίας τάξης. · Εκσυγχρονίσαμε τον Πτωχευτικό Κώδικα, με έμφαση στην πρόληψη και τη διάσωση των επιχειρήσεων, και όχι στην fast-track εκκαθάριση του Πτωχευτικού της ΝΔ. Το 2017 δημιουργήσαμε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, για ολοκληρωμένες λύσεις χρέους για τις επιχειρήσεις, με κανόνες που εξασφάλιζαν τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση των μερών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του οφειλέτη και του δημοσίου. · Μετά την έξοδο από τα Μνημόνια και παρά την μεγάλη πίεση των Θεσμών, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπήρχε καμία περίοδος χωρίς να ισχύει πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Έτσι, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 οι οφειλέτες μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για την προστασία της κατοικίας τους στον νόμο Κατσέλη (ο οποίος δεν έληξε). Τον Μάρτιο του 2019 ψηφίστηκε ο ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας, με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με ρυθμίσεις μέσω πλατφόρμας αλλά και με δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, με ένταξη και των εμπόρων και με κρατική επιδότηση για τους ευάλωτους. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν σχήματα 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. · Έως τη λήξη του ν. 4605/2019 θα ήταν έτοιμο το μόνιμο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο θα περιελάμβανε και την προστασία της κύριας κατοικίας. Δυστυχώς, όμως, μεσολάβησε η κυβερνητική αλλαγή τον Ιούλιο του 2019. Μάλιστα, η ΝΔ φρόντισε να δεσμευθεί ρητά στους Θεσμούς, ότι ο νέος Πτωχευτικός της δεν θα είχε καμία τέτοια προστασία. · Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας Ιουνίου 2019 (επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ): «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εναρμονίσουν και να βελτιώσουν τους προσεχείς μήνες με ολιστικό τρόπο τα σχήματα πτώχευσης και αφερεγγυότητας.» [σημ. πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους] · Συνεπώς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε καμία δέσμευση για κατάργηση της προστασίας ξεκάθαρη δέσμευση για ολιστικό πλαίσιο. Η δική μας παρέμβαση ήταν μια πραγματική γέφυρα όπου στην άλλη όχθη του ποταμού θα συνέχιζε να υπάρχει προστασία της κύριας κατοικίας. · Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας Νοεμβρίου 2019 – Προστασία πρώτης κατοικίας με ΝΔ: «Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα διασφαλίζεται η ελεύθερη επιβολή όλων των εξασφαλίσεων, (σημ. εννοεί πλειστηριασμούς) συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας.» σελ. 20-21 · Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας Μάϊου 2020 -Προστασία πρώτης κατοικίας με ακόμη περισσότερη ΝΔ: «Το σχέδιο κώδικα περιέχει επίσης πρόταση για σχέδιο πώλησης και εκμίσθωσης, σύμφωνα με το οποίο η κύρια κατοικία των επιλέξιμων δανειοληπτών θα μπορούσε να αγοραστεί από κρατική οντότητα και να εκμισθωθεί στον οφειλέτη, με δυνατότητα επαναγοράς, ενώ οι ευάλωτοι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα δικαιούνται επιδότηση για το ενοίκιο του μισθωμένου ακινήτου.» σελ. 111 (Δηλαδή κάποιοι θα δικαιούνται επιδότηση ενοικίου για το πρώην σπίτι τους). · Πράγματι, ο νόμος της ΝΔ του 2020 έβαλε οριστικό τέλος σε κάθε έννοια προστασίας της κύριας κατοικίας. Έφερε έναν εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δίνει ρυθμίσεις μόνο αν το θέλουν οι τράπεζες και όπως το θέλουν οι τράπεζες (ποσοστό επιτυχίας διετίας: 3%), και έναν ιδιωτικό φορέα ο οποίος θα αγοράζει τα σπίτια των πολύ ευάλωτων, θα τους επιτρέπει να ζουν σε αυτά πληρώνοντας ενοίκιο για 12 χρόνια (εφόσον είναι συνεπείς) και μετά θα τους ζητάει είτε να πληρώσουν όλη την αξία του σπιτιού είτε να φύγουν. Αυτό μάλιστα έχουν το θράσος να το βαφτίζουν «προστασία»! Αλλά και ο φορέας αυτός, δύο χρόνια μετά, δεν έχει συσταθεί. Είναι θέμα ανικανότητας ή και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο; · Την τετραετία 2015-2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Αν είχε γίνει, εξάλλου, θα το είχαν κάνει σημαία τα κανάλια, θα βλέπαμε νύχτα μέρα τα πλακάκια του σπιτιού. · Το ότι δεν έγινε κανένας τέτοιος πλειστηριασμός δεν ήταν τυχαίο: ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξασφαλίσει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, την εφαρμογή του οποίου επόπτευε προκειμένου να αποφεύγονται παρεκκλίσεις και στρεβλώσεις. Μάλιστα, και η ίδια η περίπτωση της κυρίας Κολοβού το αποδεικνύει, καθώς το σπίτι της δεν μπορούσε να πλειστηριαστεί όσο ίσχυαν ακόμα οι διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πλειστηριασμοί που βλέπουμε σήμερα είναι 100% Mitsotakis effect! · Και κάτι ακόμα: Για όσους επικαλούνται την δήλωσή μου το 2017, ότι «οι πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί» θα ήταν χρήσιμο να μάθουν να διαβάζουν ολόκληρη μια τοποθέτηση και -αν δεν ζητάω πολλά- να μάθουν και να κατανοούν αυτό που διαβάζουν. Γιατί πάντα έλεγα ότι άλλο το τι γίνεται σε περίοδο κανονικότητας και άλλο τι γίνεται σε περιόδους κρίσης. Και πάντα έλεγα ότι σε περιόδους κρίσης πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προστασία, να μοιράζεται το ρίσκο μεταξύ δανειολήπτη, τράπεζας και νομοθέτη. Και όχι μόνο το έλεγα, το νομοθέτησα κιόλας. Πιστεύει τώρα η κυβέρνηση ότι έχουμε κανονικότητα και πρέπει να χαλαρώσει η προστασία; Η Κανονικότητα της ΝΔ είναι τα δελτία, τα pass και οι πλειστηριασμοί; Υπέροχα… Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία που έκανε απολογισμό πεπραγμένων. Μέσα σε αυτόν είμαστε περήφανοι που, στις συνθήκες που κυβερνήσαμε, βγάλαμε οριστικά τη χώρα από τα Μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε γεμάτα ταμεία, που κρατάν σήμερα όρθια τη χώρα, μειώσαμε τις ανισότητες και τη φτώχεια, προστατεύσαμε τα σπίτια των πολιτών. Αλήθεια, θα δούμε αντίστοιχο απολογισμό από την κυβέρνηση των greek statistics που παρέδωσε το 2009 μια χρεωκοπημένη χώρα; Θα δούμε τέτοιο απολογισμό από την κυβέρνηση του «τα μνημόνια είναι ευλογία» που παρέδωσε άδεια ταμεία και αρρύθμιστο χρέος το 2014; Θα δούμε τέτοιο απολογισμό από τους αρνητικούς πρωταθλητές της υγειονομικής, ενεργειακής και οικονομικής κρίσης; Βέβαια, από μια κυβέρνηση που έχει μάθει να ακούει μόνο μέσω «κοριών» δεν περιμένουμε να ακούσει τον Λαό και τις ανάγκες του.

