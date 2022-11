Όλγα Γεροβασίλη: Έπεσε θύμα «phishing» – Της αφαίρεσαν χρήματα από τον λογαριασμό «Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς τραπεζικούς μου λογαριασμούς, αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου δικτύωσης» Ηλεκτρονική επίθεση και αφαίρεση χρημάτων απο τους τραπεζικούς της λογαριασμούς καταγγέλλει η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη. Με ανακοίνωσή της μάλιστα συνδέει την απάτη ηλεκτρονικού «ψαρέματος» της οποίας έπεσε θύμα με το Predator. «Σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, στόχος του οποίου υπήρξα και η ίδια και για το οποίο ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγγέλλω δημόσια την γενικευμένη ηλεκτρονική επίθεση – χακάρισμα που λαμβάνει χώρα σε βάρος μου από χτες. Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς τραπεζικούς μου λογαριασμούς αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου δικτύωσης. Έχω ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Αρχών για την αποκάλυψη των υπαιτίων» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Γεροβασίλη σε ανακοίνωσή της. Αναλυτικά, η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη: Σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, στόχος του οποίου υπήρξα και η ίδια και για το οποίο ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγγέλλω δημόσια την γενικευμένη ηλεκτρονική επίθεση – χακάρισμα που λαμβάνει χώρα σε βάρος μου από χτες. Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους Βουλευτικούς τραπεζικούς μου λογαριασμούς αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου δικτύωσης. Έχω ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Αρχών για την αποκάλυψη των υπαιτίων. Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 26χρονος για την παράσυρση της 21χρονης Μουντιάλ 2022: Ανατριχιαστική η ακτινογραφία στο κρανίο του Σαουδάραβα παίκτη μετά τη σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε θυρίδα με άκρα μυστικότητα BEST OF NETWORK 24.11.2022, 14:30 24.11.2022, 13:08 24.11.2022, 10:55 23.11.2022, 16:39 24.11.2022, 09:38 23.11.2022, 17:00

