Workathlon: Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας στην έκθεση «Xenia» 27 & 28 Νοεμβρίου 2022

Φέτος, σε συνεργασία με την “XENIA”, τη μεγαλύτερη έκθεση φιλοξενίας, που θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo, οι Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας της Workathlon στις 27 & 28 Νοεμβρίου φέρνουν σε επαφή χιλιάδες επαγγελματίες της φιλοξενίας και του τουρισμού με περισσότερες από 55 κορυφαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο.

Με 60.000 κενές θέσεις εργασίας τη σεζόν που πέρασε, ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας διανύει τη μεγαλύτερη κρίση στελέχωσης των τελευταίων ετών. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε καλά καταρτισμένους εργαζομένους καθιστούν απαραίτητη τη στρατηγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Workathlon και οι Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας συνδράμουν καθοριστικά για ακόμα μια χρονιά στην κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών της ξενοδοχίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν εδώ και να κλείσουν “ραντεβού” για να συναντήσουν με φυσική παρουσία τους εκπροσώπους των εταιριών. Παράλληλα, καθ’όλη τη διάρκεια του διημέρου, θα μπορούν να παρακολουθήσουν workshops απο έμπειρους επαγγελματίες του Τουρισμού για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους. Οι εργοδότες, που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να έρθουν σε επαφή με κάποιον εκπρόσωπο της Workathlon για να κρατήσουν την θέση τους, δεν έχουν παρά να συμπληρώσουν μια φόρμα ενδιαφέροντος εδώ.

Σχετικά με την παρουσία τους στο Διήμερο Ξενοδοχειακής Ημέρας Καριέρας μίλησε ο Managing Director του ομίλου Mitsis Hotels, Σταύρος Μήτσης: “Η δημιουργία μιας ξεχωριστής ομάδας συνεργατών είναι το μεγαλύτερό μας μέλημα. Ως Όμιλος, επενδύουμε κάθε χρόνο στην επίτευξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα μας κατατάξει ως τον εργοδότη επιλογής του Ξενοδοχειακού κλάδου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να λαμβάνουμε μέρος σε Ξενοδοχειακές εκδηλώσεις σαν τις Ημέρες Καριέρας της Workathlon”.

Μέγας υποστηρικτής της ημέρας καριέρας είναι η εταιρεία ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε. αποκλειστικός αντιπρόσωπος του καφέ Espresso Hausbrandt στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά, ο Κωνσταντίνος Κουντούρης, Marketing Director της εταιρείας, δήλωσε “Είμαστε δίπλα στα Ξενοδοχεία της χώρας δίνοντας παρουσία στην μεγαλύτερη ημέρα καριέρας για τον τουρισμό, ενισχύοντας τους επαγγελματίες της HORECA με εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις υποστήριξης. Σκοπός μας είναι να μπορούμε μαζί να παρέχουμε εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο του τουρισμού”.

Μεταξύ των διακεκριμένων ονομάτων του κλάδου που συμμετέχουν στις Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρα της Workathlon βρίσκονται το Abaton Island Resort & Spa, Aegeos Spa, AF. Lindia Nature Design Hotel, Almyros Beach Resort & SPA, Amanzoe, AM Resorts, Angsana Corfu Resort & Spa, Atlantica Hotels & Resorts, Aqua Luxury Suites, Aquila Hotels & Resorts, Avant Mar, Beefbar, bluegr Hotels & Resorts, Canaves Oia Hotels, Cavo Tagoo, Club Med, Columbia Restaurants, Costa Navarino, Club Med, Divani Caravel Hotels, Domes Resorts, Donkey Hotels, Elivi Hotels, Elounda Bay, Giannoulis Hotels, Esperides Resort, Giannoulis Hotels & Resorts, Grand Resort Lagonissi, H Hotels, Kanava Hotels & Resorts, Kanika Hotels, Katikies, Kivotos Group, Marbella Collection, Lesante Collection, Metaxa Hospitality, Meeting Point Hotel Management, Neptune Hotels, Numo Ierapetra Beach Resort, Olea All Suite Hotel, Parklane A Luxury Collection Resort & Spa Limassol, Parga Beach, Poseidon Hotel Athens, Santikos Collection, Soho Roc – Scorpios, St Raphael Resort, SWOT, Vicci Ever Eden, Zante Hospitality Group με τον όμιλο Mitsis Hotels, ο οποίος μετρά σήμερα 19 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, να πρωταγωνιστεί.

