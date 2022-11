Βία κατά των γυναικών: Διακομματικό «παρών» για την εξάλειψή της Παρουσία της ΠτΔ και του πρωθυπουργού η εκδήλωση στις 17.00 για την παρουσίαση του «κουμπιού πανικού» και άλλων μηχανισμών για τη στήριξη των θυμάτων Με θλιβερά εθνικά ρεκόρ, αλλά και νέα εργαλεία πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης τιμάται σήμερα η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον σύσσωμου του πολιτικού κόσμου. Το οριζόντιο ενδιαφέρον της πολιτικής τάξης ερμηνεύεται και από την κατακόρυφη άνοδο του αριθμού των γυναικοκτονιών, οι οποίες ανήλθαν σε τουλάχιστον 45.000 διεθνώς το 2021, ενώ αντίστοιχα τραγικά περιστατικά έχουν πληθύνει ανησυχητικά τους τελευταίους μήνες και στην Ελλάδα (16 μέχρι σήμερα το 2022), ενισχύοντας την ανάγκη, αλλά και τις προσπάθειες για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο έντονο πλέον φαινόμενο. Στην πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και στην παροχή κάθε είδους υποστήριξης απέναντι στα θύματα στοχεύει και η σημερινή εκδήλωση με θέμα «Πολιτικές για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών», η οποία διοργανώνεται με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στις 17:00, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος». Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία και αναμένεται να παρουσιάσει την τρέχουσα εικόνα της κατάστασης στη χώρα, αλλά και υποστηρικτικούς μηχανισμούς που έχουν δρομολογηθεί το τελευταίο διάστημα για να προστατέψουν τις γυναίκες, όπως για παράδειγμα το «κουμπί πανικού» (panic button). «Το Panic Button είναι μια ευκαιρία για κάθε γυναίκα που βιώνει τον εφιάλτη μέσα στο σπίτι της να προστατευτεί και να ζητήσει βοήθεια όταν η φωνή της δε μπορεί να ακουστεί έξω από τους τέσσερις τοίχους» επισήμανε η κ. Συρεγγέλα από το βήμα της Βουλής, καθώς η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απαιτεί άμεσες και αποφασιστικές λύσεις, ιδίως την ώρα της κρίσης. Σε παρέμβαση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στη βία κατά των γυναικών αναμένεται να προβεί σήμερα και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ενώ σχετική εκδήλωση έχει προγραμματίσει και το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ στο Κερατσίνι, αύριο, Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα λειτουργούν συστηματικά από το 2011 συνολικά 44 Συμβουλευτικά κέντρα (2 στην Αθήνα και 42 στην περιφέρεια), στα οποία μπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή ένα θύμα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Στην Ομπρέλα δράσεων που προσφέρουν τα Συμβουλευτικά Κέντρα περιλαμβάνονται: • Ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση, προκειμένου το θύμα να ανταπεξέλθει ψυχικά τη διαδικασία εξόδου από το κακοποιητικό περιβάλλον • Νομική υποστήριξη, με παράσταση δικηγόρου σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας και • Εργασιακή υποστήριξη, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια να προσφερθούν θέσεις εργασίας στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, αφού η εργασιακή χειραφέτηση επιτρέπει στις περισσότερες από τις κακοποιημένες γυναίκες να κάνουν το άλμα προς τα εμπρός. Παρά την ικανοποιητική διασπορά τους ανά την επικράτεια, τα 44 Συμβουλευτικά Κέντρα δεν κατέστησαν γνωστά στον ευρύ πληθυσμό στο βαθμό που θα επιβαλλόταν, ενώ την ίδια εξέλιξη είχε και η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 15900, παρότι λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους, με εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή ψυχολόγους με εμπειρία και σπουδές στο αντικείμενο της έμφυλης βίας. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η συνεργασία μεταξύ της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας και της ΕΛΑΣ, καθώς την ώρα του «ακραίου κινδύνου» είναι δυνατή η μεταβίβαση της καταγγελίας σε πραγματικό χρόνο προς τις Αστυνομικές Αρχές, ώστε να μην επέλθει το μοιραίο. Το ίδιο άγνωστο παραμένει για το ευρύ κοινό, ότι σε περιπτώσεις «ακραίου κινδύνου», δηλαδή τις στιγμές που απειλείται άμεσα η ζωή των θυμάτων, μπορούν αντί της κλήσης στην Άμεση Δράση (δηλαδή στο 100) που δεν είναι τις περισσότερες φορές εφικτή μπροστά στο θύτη, να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (sms) στην ΕΛΑΣ με την ένδειξη ότι κινδυνεύουν και αμέσως να κατευθυνθεί επί τόπου περιπολικό ή ακόμη και να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αν ο δράστης παρακολουθεί τις κινήσεις στο τηλέφωνό τους, όπως συμβαίνει κατά γενική ομολογία, στις περισσότερες περιπτώσεις που καταλήγουν σε γυναικοκτονίες. Καταλυτικό ρόλο, ωστόσο, τη στιγμή της κρίσης, οπότε και διακυβεύεται η ζωή των θυμάτων, αναμένεται να διαδραματίσει το «κουμπί πανικού» (panic button), το οποίο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, κάνοντας λόγο για «μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στην γυναίκα που κινδυνεύει να ζητά βοήθεια με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό της». Άλλωστε, πίσω από την κουρτίνα των κοινωνικών συμβάσεων, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι απέναντι στο εύρος του προβλήματος για την ελληνική κοινωνία, δεδομένου ότι έως το πρώτο εξάμηνο του 2022: • 44.235 γυναίκες έχουν επισκεφθεί τα Συμβουλευτικά Κέντρα από την έναρξη της λειτουργίας τους • 1.828 γυναίκες μαζί 1.892 ανήλικα παιδιά τους φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες (Σημειωτέον ότι δίνεται η δυνατότητα το θύμα να φιλοξενηθεί με τα παιδιά του σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις) • 122 άτομα διέμειναν στους ξενώνες (για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρονται σχετικές περιοχές). Το απόλυτο βάθος του προβλήματος, όμως, αντανακλούν οι κλήσεις στην τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 15900, που καθοδηγεί τόσο το θύμα, όσο και το περιβάλλον του, ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ειδικότερα, από το 2011 έως το πρώτο εξάμηνο του 2022, η τηλεφωνική γραμμή έχει δεχθεί 69.824 κλήσεις συνολικά, εκ των οποίων οι 53.215 αφορούν αποκλειστικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με την καθοδήγηση του περιβάλλοντος του θύματος, ώστε εκείνο να καταφέρει να διαφύγει αποτελεσματικά και σε ορίζοντα χρόνου από τον κακοποιητή του.

