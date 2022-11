Βία κατά των γυναικών – Τσίπρας: Να σπάσει η σιωπή, να φτιάξουμε δομές Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Στο πλευρό των εργαζομένων και των γυναικών που βρίσκουν στήριξη στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας βρέθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «επισκέφθηκα το Κέντρο με στόχο να σας ενθαρρύνω, να σας συγχαρώ και να δεσμευθούμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να επεκταθούν αυτές οι δομές». «Γυναικοκτονίες είχαμε πάντα αλλά δεν είχαν αυτή την ένταση και δεν ήταν ορατές. Και για αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτήν την συνολική συνειδητοποίηση του προβλήματος, να την αξιοποιήσουμε σε δύο κατευθύνσεις. Να σπάσει η σιωπή, να υπάρξει το θάρρος στις γυναίκες να καταγγείλουν περιστατικά έμφυλης βίας και δεύτερον να φτιάξουμε δομές. Δομές συμβουλευτικές, ξενώνες φιλοξενίας. Γιατί άντε καταγγέλλεις. Που πας μετά; Και κυρίως να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, αυτό είναι πιο δύσκολο,στην απονομή της δικαιοσύνης. Το μεγάλο θέμα στην χώρα μας κατά την άποψή μου είναι από τη μια ο κατακερματισμός στις υπηρεσίες συμβουλευτικές, φιλοξενίας, πρόληψης και από την άλλη είναι ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην έκρηξη των κρουσμάτων, αφού μόνο τον τελευταίο χρόνο το 84% των περιστατικών που δέχθηκαν αφορούσε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά και τα γραφειοκρατικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε από την πλευρά του ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και για παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας με κρατική ευθύνη, είτε κεντρικά είτε από τους δήμους, και επιπλέον «έχουμε να κάνουμε και πολύ δουλειά στο πεδίο και μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να σπάσουμε και τις αιτίες που δημιουργούν την ενδοοικογενειακή βία». Όπως εξήγησε αυτό πρέπει να ξεκινήσει με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας. «Όσοι έχουμε αγόρια κυρίως αλλά όχι μόνο. Αν αυτό δεν σπάσει μέσα στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας, μέσα στο σχολείο δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί.» «Το τελευταίο διάστημα υπάρχει περισσότερο θάρρος», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε: «Έχει αναδειχθεί ως πρόβλημα, κάτι το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί στις οικογένειες μέσα, στη κοινωνία μας». Ειδήσεις σήμερα: Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς για τον Δεκέμβριο Maestro: Αποθεώθηκε η splatter σκηνή – Η αλληγορία και ο σουρεαλισμός του Παπακαλιάτη Κιβωτός του Κόσμου: Έφοδος της Αστυνομίας στη δομή της Καλαμάτας BEST OF NETWORK 25.11.2022, 13:00 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 25.11.2022, 11:09 24.11.2022, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )