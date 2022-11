Διόδια στην Αττική Οδό – Καραμανλής: Απόφαση της κυβέρνησης η μείωση των διοδίων στα €2,50 από €2,80

«Η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση των διοδίων της Αττικής Οδού στη νέα σύμβαση, όχι μόνο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του κόστους διαβίωσης, αλλά κλείνει κι ένα κύκλο ανεδαφικών απόψεων» δηλώνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μετά τη νέα σύμβαση παραχώρησης. «Οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη διόδια 2,50 ευρώ ανά διέλευση, ενώ με βάση την τρέχουσα σύμβαση, που εκπνέει τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπονται διόδια 2,80 ευρώ» επισήμανε ακόμη ο υπουργός. Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Από σήμερα ο διαγωνισμός για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού μπήκε στη δεύτερη φάση του. Κατόπιν της τελικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οι δεσμευτικές προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν λαμβάνοντας υπόψη διόδια 2,50 ευρώ ανά διέλευση, ενώ με βάση την τρέχουσα σύμβαση, που εκπνέει τον Οκτώβριο του 2024, προβλέπονται διόδια 2,80 ευρώ. Η απόφαση της Κυβέρνησης για μείωση των διοδίων της Αττικής Οδού στη νέα σύμβαση, όχι μόνο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης του κόστους διαβίωσης, αλλά κλείνει κι ένα κύκλο ανεδαφικών απόψεων περί κλιμακωτών διοδίων, χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη». Διόδια στα 2,5 ευρώ προβλέπει η νέα σύμβαση παραχώρησης Με χαμηλότερο διόδιο από εκείνο που πληρώνουν σήμερα οι οδηγοί της Αττικής Οδού, παραδόθηκε πριν από λίγες ώρες στους υποψήφιους επενδυτές η νέα σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες το αντίτιμο διαμορφώνεται στα 2,5 ευρώ ανά διέλευση με ΦΠΑ, έναντι 2,8 ευρώ που είναι με βάση την υφιστάμενη σύμβαση. Για τα διόδια είχε ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος το τελευταίο δίμηνο μετά την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, να είναι κυμαινόμενα και το κόμιστρο να διαμορφώνεται με βάση την ώρα που μπαίνει ένας οδηγός στον οδικό άξονα. Η κυβέρνηση εμφανίστηκε από την πρώτη στιγμή επιφυλακτική με την πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, θεωρώντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν επαρκείς συγκοινωνιακές μελέτες που να μπορούν να στηρίξουν αυτό τον τρόπο τιμολόγησης. Στόχος του υπουργείου Υποδομών αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ είναι να επιταχυνθούν οι ρυθμοί του διαγωνισμού προκειμένου να τρέξουν πριν την εκλογική περίοδο, σχεδιασμό τον οποίο οι υποψήφιοι επενδυτές θεωρούν δύσκολο. Στο διαγωνισμό έχουν προσέλθει οκτώ υποψήφιοι, οι οποίοι πέρασαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίες για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης του οδικού άξονα. Επομένους δεσμευτικές οικονομικές προσφορές καλούνται να υποβάλλουν οι Abertis, η ιταλική INC SpA (Gruppo Fininc), η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ – Adrian Infrastructure, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – First Centier, η κοινοπραξία Brisa – Auto Estradas de Portugal – Rubicone Bidco, η κοινοπραξία της Egis Projects με τις επενδυτικές εταιρείες Bauban και DIF, η κοινοπραξία του ομίλου Κοπελούζου με την αυστραλιανή Macquarie και η κοινοπραξία Vinci – Μυτιληναίος – Mobility Partners. Ειδήσεις σήμερα: Ομαδικές βαπτίσεις στην «Κιβωτό» με νονά την πρεσβυτέρα – Δείτε φωτογραφίες Σπύρος Μπιμπίλας: Έχω αρχαιοελληνικό πρόσωπο σαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου «Προκαλούν το οξύθυμο του χαρακτήρα μου» φώναξε ο Φιλιππίδης ενώ κατέθετε η Δροσάκη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )