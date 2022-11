Ελλάκτωρ: Εξαγοράζει το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ δύο χρόνια πριν τη λήξη του

Την απόφαση για υποβολή πρότασης εξαγοράς του υπολοίπου των ομολογιών προς τους Ομολογιούχους του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ), από τη θυγατρική της εταιρεία Ellaktor Value PLC ανακοίνωσε σήμερα η Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2022 , η Ellaktor Value PLC, εκδότρια του Διεθνούς Ομολόγου, προτίθεται να εξαγοράσει το υπόλοιπο των ομολογιών, ονομαστικής αξίας €172.843.000, λήξεως 2024, με τιμή 101,594%.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Με τη συναλλαγή αυτή ολοκληρώνεται η εξαγορά του συνόλου του Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου (ΗΥΒ) €670 εκατ. (εκδόσεως 2019), δύο έτη νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια να αλλάξει ριζικά το χρηματοοικομικό προφίλ του Ομίλου με στρατηγικές κινήσεις για την εξυγίανση του ισολογισμού του οι οποίες ήδη καταγράφονται συστηματικά στα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα.

Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου 670εκ ευρώ και μάλιστα δύο χρόνια νωρίτερα, αποτελεί μία ακόμα στρατηγική κίνηση κεφαλαιακής θωράκισης του Ομίλου που θα ενισχύσει την επενδυτική του ευελιξία σε μία περίοδο με ιδιαίτερες χρηματοοικονομικές προκλήσεις.

Η αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου των 670 εκατ ευρώ δύο χρόνια νωρίτερα απαλλάσσει τον όμιλο από ένα ετήσιο κόστος περίπου 45 εκατ. ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με την επερχόμενη πώληση του κλάδου των ΑΠΕ ενισχύει τις ταμειακές του ροές και την ρευστότητά του.

Με αυτό τον τρόπο ο Όμιλος ενδυναμώνει το χρηματοοικονομικό του προφίλ δίνοντας άλλη μια ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον πρόκληση που απαιτεί καλά θωρακισμένες επιχειρήσεις. Η νέα κίνηση δικαιώνει τη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την στρατηγική των τελευταίων δύο ετών για την οργανωτική, λειτουργική και χρηματοοικονομική εξυγίανση και ανάκαμψη του Ομίλου.

Η επίσημη ανακοίνωση

«ELLAKTOR ANNOUNCES THE GIVING OF NOTICE OF CONDITIONAL REDEMPTION OF 6⅜% Senior Notes due 2024

Ellaktor S.A. (“Ellaktor”) and Ellaktor Value PLC (the “Issuer”) today announce the giving of a notice of conditional redemption of all of the 6⅜% Senior Notes due 2024 issued by the Issuer (the “Notes”) at 101.594% of the principal amount thereof plus accrued interest. On the date hereof, €172,843,000 in aggregate principal amount was outstanding. The redemption date is expected to be December 15, 2022.

The redemption will be subject to the determination of the Issuer, in its sole discretion and prior to the redemption date, that it has the funds to complete the redemption, which Ellaktor expects to receive from the issuance of bonds and transfer to the Issuer.