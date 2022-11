Θεοδωρικάκος: Πάνω από 10.000 περιστατικά αντιμετώπισαν φέτος τα 18 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας «Καλούμε όλες τις γυναίκες που απειλείται η ασφάλειά τους με οποιοδήποτε τρόπο να μιλήσουν ανοιχτά» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Στην πλατεία Συντάγματος βρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, θέλοντας να τιμήσει και να στηρίξει τη Διεθνή Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και να καλέσει όλες τις γυναίκες που απειλείται η ασφάλειά τους «να μιλήσουν ανοιχτά» και «να καταγγείλουν αυτό που βιώνουν». Ο κ. Θεοδωρικάκος συνομίλησε με αστυνομικούς που μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια για την Παγκόσμια Ημέρα, αλλά και με γυναίκες, που ενημερώθηκαν για τη δράση της ΕΛ.ΑΣ «Σπάσε τη Σιωπή». «Για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία κάθε ημέρα είναι ημέρα αποτελεσματικής δράσης ενάντια στη βία απέναντι στις γυναίκες. 365 μέρες τον χρόνο η Ελληνική Αστυνομία δίνει το παρόν. Καλούμε όλες τις γυναίκες που απειλείται η ασφάλειά τους με οποιοδήποτε τρόπο να μιλήσουν ανοιχτά. Να καταγγείλουν αυτό που βιώνουν και να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί μας, γυναίκες και άνδρες, θα είναι εκεί μαζί τους για να τις υποστηρίξουν ψυχικά, ηθικά, αλλά και πρακτικά αποτελεσματικά για να βρουν το δίκιο και να έχουν απολύτως την ασφάλειά τους. Αυτό το έργο υλοποιούν καθημερινά πάνω από 400 στελέχη μας στα 18 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που μόνο φέτος έχουν αντιμετωπίσει πάνω από 10.000 τέτοιου είδους υποθέσεις άσκησης βίας στη συντριπτική πλειοψηφία ενάντια στις γυναίκες. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη βία απέναντι στις γυναίκες» δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος. Ειδήσεις σήμερα: «Η πιο σέξι οπαδός» του Μουντιάλ κινδυνεύει με σύλληψη Έφοδος της Αστυνομίας στην Κιβωτό του Κόσμου στην Καλαμάτα Αμερικανικά UAV στην 110 ΠΜ της Λάρισας – Θα παρακολουθούν όλο το Αιγαίο Best of Network 25.11.2022, 11:20 25.11.2022, 08:48 25.11.2022, 10:00 24.11.2022, 11:46 25.11.2022, 11:09 24.11.2022, 14:00

