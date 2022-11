Θεοδωρικάκος: «Τα ποσοστά εξιχνιάσεων περιστατικών βίας κατά των γυναικών ξεπερνούν φέτος το 90%»

Στην ελληνική αστυνομία έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν πια 18 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, όπου προϊστάμενες είναι συνήθως γυναίκες αξιωματικοί, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνικό Κόσμο. Πρόσθεσε πως πάνω από 10.000 σχετικές υποθέσεις έχει χειριστεί φέτος η αστυνομία, ενώ τα ποσοστά εξιχνιάσεων περιστατικών βίας κατά των γυναικών και ενδοικογενειακής βίας ξεπερνούν φέτος το 90%. Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των γυναικών που “βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, αλλά αυξήθηκε η εμπιστοσύνη τους προς την πολιτεία και τους θεσμούς, αυξήθηκε όμως και η δυνατότητα της πολιτείας να ακούει αυτές τις γυναίκες”, τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, μεταξύ άλλων. Ο κ. Θεοδωρικάκος περιέγραψε, ότι “επενδύουμε στη στοχευμένη και διαρκή επανεκπείδευση των αστυνομικών πάνω στα ζητήματα της έμφυλης βίας, έχουμε εμπλουτίσει τα προγράμματα σπουδών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η επιμόρφωση άλλων 6.000 περίπου αστυνομικών στελεχών”. “Ανδρισμός δεν είναι η βία εναντια στις γυναίκες, αλλά η αγάπη και ο σεβασμός τις γυναίκες”, κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος. Για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας στην κατεύθυνση της προστασίας των θυμάτων, μίλησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας. Συγκεκριμένα έκανε λόγο για την αυστηροποίηση των διατάξεων που έχουν να κάνουν με τη σωματική βλάβη κατά των γυναικών, την επαναφορά του αδικήματος της μαστροποίας ενηλίκων, την αυστηροποίηση της διάταξης για την εμπορία ανθρώπων, την πρόβλεψη ότι στην εξέταση ενήλικων θυμάτων αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης θα υπάρχει υποχρεωτική παρουσία ψυχολόγου. Επίσης, για τέσσερα συγκεκριμένα αδικήματα, (ανθρωποκτονία, βιασμός ανηλίκου, ομαδικός βιασμός και θανατηφόρος βιασμός) προβλέφθηκε αποκλειστική ποινή ισόβια κάθειρξη. Ακόμα, τυποποιήθηκε το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και σε σχέση με το αδίκημα της προσβολής της γεννετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο, προβλέφθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη, πρόσθεσε ο κ. Κώτσηρας. Τέλος, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε πως έχει προχωρήσει η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών. Το κουμπί πανικού (panic button) Την ψηφιακή εφαρμογή panic button, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες θύματα κακοποίησης να ζητήσουν άμεσα βοήθεια, παρουσίασε ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vodafone, η οποία και δώρισε την εφαρμογή στην πολιτεία. Με το πάτημα του κουμπιού στο κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να το αντιληφθεί ο κακοποιητής, ειδοποιούνται αυτόματα οι αστυνομικές αρχές και τα συμβουλευτικά κέντρα του υπουργείου. Το μήνυμα που λαμβάνει η αστυνομία περιλαμβάνει τα στοιχεία της γυναίκας και το σημείο όπου βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Το panic button αρχικά θα χρησιμοποιηθεί πιλοτικά για ένα χρόνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη και αφορά γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία και έχουν απευθυνθεί στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές ή στα συμβουλευτικά κέντρα υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών. Στόχος είναι με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, όπου πρόσβαση σε αυτό θα έχουν κι άλλες γυναίκες και πολίτες, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες μορφές κακοποίησης. Επίσης, στις 15 Δεκεμβρίου στο Google play και στο Apple Store θα υπάρχει η ελληνική εκδοχή της εφαρμογής Bright Sky, που έχει περιεχόμενο ειδικά για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης γυναικών, “έτσι ώστε να υπάρχει η απαραίτητη πληροφόρηση για το πώς μια γυναίκα μπορεί να το αντιμετωπίσει, αλλά κυρίως να αντιληφθεί έγκαιρα, ότι είναι θύμα ψυχολογικής ή και σωματικής βίας”, επισήμανε ο κ. Μπρουμίδης. Ειδήσεις σήμερα:Μητσοτάκης: Η πολιτική μας γεννά νέο πλούτο, ο οποίος μοιράζεται στους Έλληνες Στις 9 Δεκεμβρίου θα δικαστεί ο τράπερ Trannos – Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοκατοχή Συνελήφθη διοικητική υπάλληλος στην Κιβωτό της Καλαμάτας – Βρέθηκε περίστροφο σε συρτάρι

