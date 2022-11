Κυριάκος Μητσοτάκης: Βάζει μπροστά την οικονομία στο υπουργικό συμβούλιο – Σκηνικό πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ Στις 11 η συνεδρίαση – Είκοσι μονάδες η διαφορά Μητσοτάκη από Τσίπρα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός Σημάδια αξιοσημείωτης πολιτικής ανθεκτικότητας επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία, παρά το ασφυκτικό κοκτέιλ που προκάλεσαν τις προηγούμενες εβδομάδες ο πληθωρισμός και η υπόθεση των υποκλοπών, με τον πρωθυπουργό να ετοιμάζεται να μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές με αυτοπεποίθηση ότι το κυβερνών κόμμα μπορεί να προσεγγίσει τον πήχη της αυτοδυναμίας. Και αυτό διότι το ποσοστό της ΝΔ μπορεί να έχει μειωθεί, κάπως, απόρροια κυρίως της υπόθεσης των υποκλοπών, πλην όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει σχεδόν τίποτε, με το πολιτικό τοπίο να παραπέμπει σε σκηνικό παγωμένης λίμνης. Μάλιστα, η έρευνα της Metron Analysis (Mega) που παρουσιάστηκε χθες, Πέμπτη (24/11) μπορεί να καταγράφει όπως και οι άλλες έρευνες των τελευταίων ημερών (GPO, ALCO, Pulse) μια ελαφρά κάμψη για το ποσοστό της ΝΔ, στην εκτίμηση ψήφου, όμως, φέρνει το κυβερνών κόμμα να φλερτάρει με την αυτοδυναμία, ενώ την ίδια ώρα ο κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το ισχυρό χαρτί του κόμματός του, με την προσωπική του εικόνα να είναι μακράν καλύτερη αυτής του κ. Τσίπρα. Έτσι, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται στο 36,5% για τη ΝΔ, στο 26,3% για τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 14,2% το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται να αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης που είναι αναπόδραστη μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης. Ενδιαφέρον έχει ότι η Metron Analysis καταγράφει τάση για εξακομματική Βουλή, όπως και σήμερα, με ελαφρά ενίσχυση του ποσοστού του ΜεΡΑ 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και σημαντική εξασθένηση της τάσης του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Παράληλα, ο κ. Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός με 37%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο του Αλέξη Τσίπρα (17%), ενώ ο πρωθυπουργός παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τρίτο τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τέταρτο τον Αλέξη Τσίπρα. Ειρήσθω εν παρόδω, ακόμα και στο σκέλος του ποιος εγγυάται καλύτερα τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να έχει ένα σχετικά χαμηλό σκορ (29%), αυτό όμως είναι δέκα μονάδες υψηλότερο αυτού του Αλέξη Τσίπρα (19%). Ο κ. Τσίπρας, δε, έχει ακόμα ένα πρόβλημα με βάση την έρευνα, καθώς εμφανίζεται να έχει αρνητική αξιολόγηση κατά 71%. «Καμπανάκι» για την κυβέρνηση, πάντως, είναι το πεδίο της οικονομίας που φαίνεται ότι είναι και το αποφασιστικό κριτήριο για τη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση και 6/10 αναφέρει τον πληθωρισμό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, πάνω από έξι στους δέκα εκτιμούν ότι η κατάσταση στην oικονομία θα χειροτερέψει μέσα στους επόμενους μήνες. Το «καλάθι του νοικοκυριού», πάντως, λειτουργεί ως σωσίβιο για την κυβέρνηση, καθώς ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης εμφανίζεται βελτιωμένος τον Νοέμβριο, ενώ σε αυτό συντείνουν και το φρενάρισμα των λογαριασμών ενέργειας, αλλά και η προοπτική αύξησης στις συντάξεις που αυτές τις μέρες αποκρυσταλλωθήκαν. Τούτων δοθέντων, ο πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα θα πορευθεί υπενθυμίζοντας στους πολίτες το κυβερνητικό έργο που έγινε και ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις εκπληρώθηκαν, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνει και στην οικονομία. Αυτή θα είναι στο επίκεντρο και της σημερινής του παρέμβασης στο υπουργικό συμβούλιο, όπου δεσπόζει η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2023 που θα συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών πριν τα Χριστούγεννα. Ο κ. Μητσοτάκης θα υπεραμυνθεί των επιλογών της κυβέρνησης και θα υπογραμμίσει ότι, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που μεταφράζονται σε ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Θα κάνει και αναφορά στην ακρίβεια και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να «σβήσει» το αποτύπωμα του πληθωρισμού, ενώ μένει να φανεί τι θα πει και για την προοπτική παρέμβασης στο σκέλος των στεγαστικών δανείων, ώστε να «φρενάρουν» οι αυξήσεις στις μηνιαίες δόσεις που προκύπτουν λόγω της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου – Η πρεσβυτέρα είναι το πρόσωπο που «άδειασε» τραπεζική θυρίδα υπό άκρα μυστικότητα Metron Analysis: Στο 10,2 η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου, «νταμπλ σκορ» Μητσοτάκη σε Τσίπρα Βιασμός 12χρονης: Ο Μίχος «δίνει» τον «Γιώργο» ως μαστροπό και βιαστή του κοριτσιού BEST OF NETWORK 25.11.2022, 10:30 25.11.2022, 08:48 25.11.2022, 09:17 24.11.2022, 11:46 24.11.2022, 22:02 24.11.2022, 14:00

