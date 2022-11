Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοινωνική φροντίδα η άλλη όψη της οικονομικής μας πολιτικής

Ο προϋπολογισμός του 2023 που θα συζητηθεί πριν τα Χριστούγεννα στη Βουλή ήταν το βασικό θέμα του υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωταγωνιστής ο προϋπολογισμός ο οποίος συμπίπτει με τα 200 χρόνια από τον πρώτο οικονομικό έλεγχο που είχε υποβληθεί το 1823 μετά την επανάσταση του 1821 είπε στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός. Ο φετινός προϋπολογισμός δείχνει ότι η άλλη όψη της οικονομικής πολιτικής είναι η κοινωνική φροντίδα. Η χώρα παραμένει σταθερή παρά την παγκόσμια αναταραχή. Είναι μια περίπτωση που οι ψυχροί αριθμοί παρουσιάζουν το ενδιαφέρον για τον πολίτη. Προβλέπουμε ανάπτυξη πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τα 4,1 εκατ. και έοχυμε καταφέρει να μειώνουμε τους φόρους μεγαλώνοντας τον πλούτο μας. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η εθνική οικονομία αντιστέκεται χάρη σε μια συνετή πολιτική που εφαρμόσαμε επί 3ετια και μας επιτρέπει πρωτοβουλίες όπως η μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και αυξήσεις 7,75% στο σύνολο των συντάξεων. Έχουμε έκτακτο απόθεμα 1 δισ. ευρώ αν χρειαστεί να καλύψουμε και άλλες ανάγκες και προβλέπου έκτακτες ενισχύσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους μπροστά στο αυξημένο κόστος ζωωτροφών. Δεν υπάρχει πρόοδος στη χώρα χωρίς ασφάλεια ούτε και ευημερία χωρί προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Όλα αυτά δεν αλλάζουν τον ανηφορικό δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και αβέβαιοι. Όσα λέμε σήμερα είναι αφορμές για να κοπιάζουμε και όχι να κομπάζουμε. Οι πολίτες βλέπουν ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα τους αλλά δεν θα υποκύψουμε στα νέα «δώστα όλα» και στον λαϊκισμό. Αναμένεται και η εκταμίευση της δεύτερης δόσης 3,5 δισ. από το ταμείο Ανάκαμψης, ακόμα και σήμερα, που απαντάει στα ανεύθυνα σχόλια για αναδιαπραγμάτευση. Αυτά είναι κεφάλαια που θα τονώσουν την κοινωνία στο σύνολό της δημιουργώντας ελπίδα στους πολλούς και ανησυχία στους λίγους Όπως είπα και με αφορμή το καλάθι του νοικοκυριού, είμαστε μια κυβέρνηση που είναι με τους πολλούς, ξέρω ότι αυτή η πρωτοβουλία χωρίς να είναι πανάκεια έχει ανακουφίσει πολλούς, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός. Όσοι λοιδωρούν το καλάθι ας δουν τα δικά τους λάθη. Να κλείσω με το μήνυμα της οικονομικής πολιτικής που εκπέμπει σιγουριά και ρεαλισμό και συγκρατημένη αισιοδοξίας. Θα έλεγα ότι ο φετινός προϋπολογισμόλς υπηρετεί τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια και πάνω από όλα τη δέσμευσή μας ότι αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο κράτος που στοχεύει ψηλά και θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε γι’ αυτό. Ειδήσεις σήμερα: «Η πιο σέξι οπαδός» του Μουντιάλ κινδυνεύει με σύλληψη Έφοδος της Αστυνομίας στην Κιβωτό του Κόσμου στην Καλαμάτα Αμερικανικά UAV στην 110 ΠΜ της Λάρισας – Θα παρακολουθούν όλο το Αιγαίο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )