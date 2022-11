Μηταράκης: Να διασφαλίσουμε ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 θα εφαρμοστεί από όλα τα μέρη «Είναι καιρός για λύσεις, δράσεις και αποτελέσματα στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Ν. Μηταράκης προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 θα εφαρμοστεί από όλα τα μέρη», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, προσερχόμενος στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες. «Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για μια λύση στο μεταναστευτικό. Είναι καιρός για λύσεις, δράσεις και αποτελέσματα», τόνισε ο Ν. Μηταράκης. Όπως είπε, η πρόταση της Επιτροπής είναι σαφώς στον σωστό δρόμο, πρέπει να βρεθεί λύση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου, αλλά επίσης «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 θα εφαρμοστεί από όλα τα μέρη». Ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι «τα τελευταία δύο χρόνια μιλάμε δυσανάλογα για τις ευθύνες των κρατών-μελών της πρώτης γραμμής». Προσέθεσε, ακόμη, ότι «πρέπει να μιλήσουμε για λύσεις για τη μείωση του επιπέδου των παράτυπων αφίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την παροχή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι στην Ευρώπη μοιράζονται το βάρος της μετανάστευσης με ίσο τρόπο». Ο Ν. Μηταράκης κατέληξε λέγοντας: «Δεν είναι καιρός για μοναχικές πτήσεις, είναι καιρός για μια ευρωπαϊκή λύση και είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια καλή συνάντηση σήμερα». Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Ν. Μηταράκης ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 18.000 αιτούντες άσυλο σε 34 καταυλισμούς στην Ελλάδα, ενώ συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια, πάνω από ένα εκατομμύριο αφίξεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα η οποία ήταν το βασικό σημείο εισόδου κατά την κρίση στη Συρία (ειδικά το 2015 και το 2016). Σημείωσε ότι το επίπεδο των αφίξεων έχει αυξηθεί στην Ελλάδα παράλληλα με την αύξηση των αφίξεων σε όλη την Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές, τόνισε ότι «από τις συνολικές αφίξεις που αναμένονται στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, δυστυχώς ο εθελοντικός μηχανισμός θα μετεγκαταστήσει μόνο λιγότερο από το 1% των συνολικών αφίξεων στις χώρες MED5 φέτος». Ειδήσεις σήμερα:Μητσοτάκης: Η πολιτική μας γεννά νέο πλούτο, ο οποίος μοιράζεται στους Έλληνες Στις 9 Δεκεμβρίου θα δικαστεί ο τράπερ Trannos – Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοκατοχή Συνελήφθη διοικητική υπάλληλος στην Κιβωτό της Καλαμάτας – Βρέθηκε περίστροφο σε συρτάρι BEST OF NETWORK 25.11.2022, 13:00 25.11.2022, 16:55 24.11.2022, 10:55 25.11.2022, 16:06 25.11.2022, 16:07 25.11.2022, 15:49

