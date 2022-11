ΠΑΣΟΚ: Σάκης Αρναούτογλου, Κατερινόπουλος, Λάσπα και Ορφανός τομεάρχες με απόφαση Ανδρουλάκη

Αρκετές εκπλήξεις περιείχε η ανακοίνωση των προσώπων που θα αναλάβουν τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Και αυτό διότι στις θέσεις των «σκιωδών υπουργών» του Κινήματος συναντάμε την Κατερίνα Λάσπα, η οποία τοποθετήθηκε επικεφαλής του Τομέα Εθελοντισμού και Κοινωνικών Κινημάτων αλλά και τον μετεωρολόγος της ΕΡΤ 3 Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος ορίστηκε αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα άλλη μία «ηχηρή» παρουσία είναι αυτή του ταξίαρχου εν αποστρατεία Θανάση Κατερινόπουλου στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα Προστασίας του Πολίτη. Ακόμη ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού και ηθοποιός, Νίκος Ορφανός θα έχει τη «ματιά» του στον Πολιτισμό, ο Παύλος Γερουλάνος θα έχει την ευθύνη του Τουρισμού (είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθήνας), στον πλέον «επίκαιρο» λόγω συγκυρίας τομέα της Ενέργειας ο Χάρης Δούκας. Ακόμη η Χαριλάου Τρικούπη συγκροτεί για πρώτη φορά τομέα για το Ιδωτικό Χρέος και τα «κόκκινα δάνεια» θέλοντας να δώσει έμφαση στη διαμόρφωση των αναγκαίων πολιτικών και λύσεων. Γραμματέας του τομέα αναλαμβάνει ο άνθρωπος που ανέλαβε επί της ουσίας τη σύνταξη του νόμου Κατσέλη το 2010, ο δικηγόρος, Δημήτρης Σπυράκος.Κρίσιμο ρόλο αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων: ο Γιάννης Κουτσούκος (ήταν και παραμένει γραμματέας Οικονομικών), ο Ηλίας Κικίλιας (θα έχει τα ηνία της Ανάπτυξης μαζί με τους δύο αναπληρωτές, την Κατερίνα Μπατζελή και τον εκ της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ν. Ραγκούση βέβαια θα συνεχίσει στην Ομάδα Προγράμματος), ο Γιώργος Πεταλωτής (ο πρώην υπουργός και παπανδρεϊκός θα είναι ο «σκιώδης» υπουργός Εθνικής Άμυνας), ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου θα είναι αναπληρωτής γραμματέας στην Πολιτική Προστασία (παραμένει γραμματέας ο Μιχάλης Χάλαρης), ο Χρήστος Κακλαμάνης παραμένει επικεφαλής στον τομέα Δικαιοσύνης (είναι στο νομικό τιμ του Προέδρου). Την ίδια ώρα μια «πρώτη ανάγνωση» δείχνει δυστοκία στον ορισμό τομεάρχη Εξωτερικών- τον συγκεκριμένο «φάκελο» είχε αναλάβει ως σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος όμως παραιτήθηκε από τη θέση δύο μήνες πριν. Κενές παραμένουν και οι θέσεις στον τομέα Αυτοδιοίκησης, αφού το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη έχει δεχθεί αρκετές και διαφορετικές προτάσεις για την στελέχωση ενός (εκ των σημαντικών) Τομέα που θα αναλάβει επί της ουσίας το πλάνο δράσης προς τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο η ομάδα της αυτοδιοίκησης θα ανακοινωθεί σύντομα και θα συνδεθεί με μια σχετική πρωτοβουλία-εκδήλωση. Αναλυτικότερα, οι νέοι Τομεάρχες είναι: ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΡΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΑΡΙΖΕΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΙΛΤΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΡΟΖΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΤΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΕΝΑ ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΗΡΩ ΔΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΡΗΣ ΓΚΑΖΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΠΑ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΑΝΟΣ ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΑΚΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΕΝΙΑ ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΚΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΠΡΟΝΟΙΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΑΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΟΥΛΑ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΚΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΙΡΙΣ ΖΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΙΒΙΑΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΚΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΤΟΝΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΖΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΑΣΙΑ ΜΑΔΕΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΝΑΝΤΙΑ ΣΑΛΤΕΡΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΣΠΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜ. ΕΒΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Τα ακίνητα-«φιλέτα» αξίας 4 εκατ. και τα 130.000 σε προσωπικό λογαριασμό Θεσσαλονίκη: Παραιτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της δομής ΑμεΑ όπου αποκρύφτηκαν θάνατοι παιδιών Συγκλονίζει η Δώρα Παντέλη: «Στο σπίτι μου συνέβαιναν πράγματα που εύχομαι να μην συμβούν σε κανένα άλλο παιδί»

