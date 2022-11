Στις αεροπορικές βάσεις Ανδραβίδας και Άραξου ο Χαρδαλιάς – Δείτε φωτογραφίες Ο υφυπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους, συνομίλησε με τα στελέχη, τα πληρώματα και τους τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής Επισκέψεις στις έδρες των 116 και 117 Πτερύγων Μάχης στις αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας πραγματοποίησε, σήμερα, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως ανακοινώθηκε, οι επισκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο της επαφής του υφυπουργού με τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό και τους οπλίτες θητείας. Κατά τις επισκέψεις, τον υφυπουργό συνόδευε ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς. Ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ενημερώθηκε από τους διοικητές της 116 Πτέρυγας Μάχης, σμήναρχο Πέτρο Σάσσαρη και της 117 Πτέρυγας Μάχης, σμήναρχο Αβραάμ Καζαντζόγλου για τις τρέχουσες δραστηριότητες και το επιχειρησιακό έργο των Πτερύγων Μάχης. O ΥΦΕΘΑ @nhardalias στις 116 και 117 Πτέρυγες Μάχηςhttps://t.co/9IWp0VRwkd pic.twitter.com/eMzugZC2pr — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) November 25, 2022 Επίσης, ο Ν. Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους, συνομίλησε με τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό και τους οπλίτες θητείας, καθώς και με τα πληρώματα και τους τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής των 335, 336 και 338 Μοιρών. Ειδήσεις σήμερα: «Συμμεριζόμαστε τον πόνο σας» λέει ο Πούτιν σε μητέρες στρατιωτώνΣτις 9 Δεκεμβρίου θα δικαστεί ο τράπερ Trannos – Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παράνομη οπλοκατοχήΕλένη Μενεγάκη σε Ρούλα Κορομηλά: «Πάντα υπήρχε η σύγκριση με σένα» BEST OF NETWORK 25.11.2022, 19:37 25.11.2022, 16:55 24.11.2022, 10:55 25.11.2022, 16:06 25.11.2022, 16:07 25.11.2022, 15:49

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )