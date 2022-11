Συνάντηση Μητσοτάκη με μειονοτικούς μαθητές της Ροδόπης: Μίλησαν για τη σχολική ζωή και το… Μουντιάλ Εκπαιδευτικός θύμισε στον πρωθυπουργό την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Οργάνη και όσα είχε πει ο αείμνηστος πολιτικός για «ισονομία και ισοπολιτεία» Τους μαθητές και τις μαθήτριες έξι Μειονοτικών Σχολείων του Νομού Ροδόπης υποδέχθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τα παιδιά και τους δασκάλους τους για τη λειτουργία των σχολείων, τις επιδόσεις των μαθητών και τα αιτήματα που έχουν όπως την ενίσχυσή τους με καθηγητές πληροφορικής και εικαστικών. Ένας από τους εκπαιδευτικούς θυμήθηκε και την επίσκεψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην περιοχή: «Δεν ξεχνάω ποτέ μου στη ζωή, είχε πει ο συγχωρεμένος ο κύριος Μητσοτάκης εκεί μια φράση η οποία έμεινε αξέχαστη: “Ισονομία, ισοπολιτεία”. Αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση την είχε πει μπροστά στην κοινότητα Οργάνης». «Ήμουν σε αυτήν την επίσκεψη. Και η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τα μειονοτικά χωριά ήταν τότε, στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 και εκεί κατάλαβα πόση δουλειά έπρεπε ακόμα να γίνει ώστε να γίνει πράξη η ισονομία και η ισοπολιτεία την οποία διακήρυξε και εφάρμοσε πρώτος ο πατέρας μου, γι’ αυτό και είχε πάντα πάρα πολύ στενές σχέσεις με την μειονότητα. Και από τότε πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου, εσείς το ξέρετε καλύτερα εξάλλου από εμάς. Πόση έμφαση θέλουμε να δίνουμε στην εκπαίδευση, στην υποχρέωση που έχουμε να έχουμε μειονοτικά σχολεία τα οποία, όμως, να μπορούν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά μας και στις δύο γλώσσες που πρέπει να μπορούν να μιλάνε καλά. Και βέβαια να σας πω ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” γιατί ως εκπαιδευτικοί εσείς αναλαμβάνετε αυτόν τον δύσκολο και ιδιαίτερο ρόλο να εκπαιδεύσετε την επόμενη γενιά. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν ελπίζω να έχουν τις ευκαιρίες, αυτά που θέλουν να σπουδάσουν και σε ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί όχι να μην βρεθούν και αυτά τα παιδιά μετά από είκοσι, τριάντα χρόνια στη θέση που είστε εσείς σήμερα, να εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συζήτησε με τους μικρούς μαθητές σε χαλαρό κλίμα για τη σχολική ζωή τους, αλλά και για το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο. Τα παιδιά που φοιτούν στην 5η και στην 6η Δημοτικού στα Μειονοτικά Σχολεία Άνω Βυρσίνης, Άνω Δροσίνης, 1ο Ασωμάτων, Κάτω Καρδάμου, Κέχρου και Οργάνης συνοδεύονταν από 9 εκπαιδευτικούς. Στη συζήτηση έλαβε μέρος και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω μειονοτικά σχολεία είναι διθέσια, με ένα δάσκαλο του ελληνόγλωσσου προγράμματος (ΠΕ70) και ένα του μειονοτικού προγράμματος (ΠΕ73) και οι μαθητές και μαθήτριες είναι Πομάκοι, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εκτός από το μειονοτικό σχολείο Ασωμάτων, που ο οικισμός είναι μεικτός (Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι). Ως προς τη στελέχωση και λειτουργία τους, σε κανένα από τα σχολεία δεν υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών, αν χρειαστεί υπάρχει η δυνατότητα παροχής παράλληλης στήριξης, ενώ εφαρμόζονται και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στη Θράκη την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργούν 99 μειονοτικά δημοτικά σχολεία στα οποία φοιτούν 3.434 μαθητές και μαθήτριες. Ειδήσεις σήμερα: Ενεργειακή κρίση: Αδιέξοδο στις Βρυξέλλες για το πλαφόν στο φυσικό αέριο Ρόδος: Άκουγα φωνές να τη λυτρώσω, είπε η 45χρονη οικιακή βοηθός που έπνιξε την κατάκοιτη 75χρονη Θεσσαλονίκη: Προκαλεί ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε την 21χρονη – «Αν περνούσε από διάβαση, δεν θα είχε συμβεί τίποτα» BEST OF NETWORK 25.11.2022, 09:30 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 24.11.2022, 22:02 24.11.2022, 14:00

