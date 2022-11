ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης αγχώνεται μην αλλάξουν οι συμφωνίες που έχει κάνει για το Ταμείο Ανάκαμψης; Ο ΣΥΡΙΖΑ με μία προοδευτική κυβέρνηση θα ανακατευθύνει πόρους προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος Τρία συμπεράσματα εξάγει η Κουμουνδούρου αναφορικά με τη στάση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά τη σημερινή του συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης, αφού απέρριψε τη διακομματική Επιτροπή για τον πλήρη έλεγχο και διαφάνεια στα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τώρα ζητάει και από τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν κ. Σχοινά, να μην τεθεί θέμα ανακατεύθυνσης των πόρων του. » Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν του καίγεται καρφί για να συμπεριληφθούν από την ανακατεύθυνση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απέκλεισε από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης». Το δεύτερο συμπέρασμα, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «είναι ότι, για λόγους που οφείλει να εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης, αγχώνεται μην τυχόν αλλάξουν οι συμφωνίες που ο ίδιος έχει κάνει με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το τρίτο συμπέρασμα ωστόσο, είναι ότι μάλλον έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν θα ξαναείναι Πρωθυπουργός και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με μία προοδευτική κυβέρνηση θα ανακατευθύνει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς όφελος της πραγματικής οικονομίας». Ειδήσεις σήμερα: Ομαδικό «βέτο» 15 χωρών στην πρόταση της Κομισιόν για το πλαφόν στο αέριο Χωρίς άδεια παραμονής ο 26χρονος Αλβανός που παρέσυρε την 21χρονη στη Θεσσαλονίκη Άκουγα φωνές να την λυτρώσω, είπε η 45χρονη οικιακή βοηθός που έπνιξε την κατάκοιτη 75χρονη στη Ρόδο BEST OF NETWORK 24.11.2022, 18:22 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 24.11.2022, 22:02 24.11.2022, 16:54

