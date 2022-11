Τουρκία: Εμπρηστική ρητορική και προκλητικές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα

Εντείνει την εμπρηστική ρητορική και τις προκλητικές κινήσεις η Τουρκία, εμμένοντας στη διατήρηση της έντασης με την Ελλάδα, κυρίως για εσωτερική κατανάλωση ενόψει των κρίσιμων -για τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν- Προεδρικών Εκλογών του 2023. Φανερά εκνευρισμένη στις κινήσεις της Αθήνας, που βάζουν φρένο στον τουρκικό αναθεωρητισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα αυξάνει τις προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, στοχοποιώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, που φαίνεται πως έχουν γίνει «εμμονή» για τους Τούρκους αξιωματούχους. Την Πέμπτη ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε προκλητικά πως: «θα κάνουμε τέτοια βήματα που ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας δεν θα προλαβαίνουν να προσγειωθούν» με αφορμή το επεισόδιο με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών στο αεροδρόμιο της Τρίπολης της Λιβύης. Φανερά εκνευρισμένος και για την πρόσφατη υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR) με την Αίγυπτο, που επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων των δύο χωρών και ακυρώνει εκ νέου το παράνομο τουρκο-λυβικό μνημόνιο, ο Τσελίκ δήλωσε προκλητικά: «Αγωνιούν επειδή σε περίπτωση που γίνει η προσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο τελειώνουν οι παράνομες κινήσεις της Ελλάδας και τα παράνομα βήματά της στην Ανατολική Μεσόγειο». Η πρόσφατη χειραψία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία του εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, αναπτέρωσε τις ελπίδες στην Άγκυρα για ομαλοποίησή των σχέσεων της με το Κάιρο. Κάτι όμως, που όπως φάνηκε και από την τελευταία συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Στην «Γαλάζια Πατρίδα» το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν» Την ίδια ώρα στην Μεσόγειο, και «σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας» όπως δήλωσε απροκάλυπτα ο διευθυντής της Εταιρείας Πετρελαίου της Τουρκίας (TPAO) Μελίχ Χαν Μπιλγκίν, βγαίνει το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν». Το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στο οικόπεδο Yörükler-1, στον κόλπο της Αττάλειας και εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, και ετοιμάζεται για νέα αποστολή. Άγνωστο παραμένει εάν η Άγκυρα αποστείλει για εργασίες το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» σε περιοχές συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, αμφισβητώντας ευθέως μέρος της ελληνικής ή της κυπριακής ΑΟΖ, εντείνοντας έτσι την αντιπαράθεση με Αθήνα και Λευκωσία. Παράλληλα η Άγκυρα εντείνει την ένταση και στον αέρα, με νέο μπαράζ παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο με πτήσεις F-16 επάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων. «Σφαλιάρα» από ΗΠΑ και Ε.Ε. O εκνευρισμός της Άγκυρας εντείνεται και λόγω της στάσης που κρατούν απέναντί της Η.Π.Α. και Ε.Ε., σε μια σειρά θεμάτων που βάζουν «πάγο» στις νέο-οθωμανικές επιδιώξεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Οι τελευταίοι λεονταρισμοί του υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, πως η Τουρκία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τους S-400, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε ευθέως από την Τουρκία να μην επιχειρήσει χρήση του κινητού αντιπυραυλικού συστήματος, απειλώντας με νέες κυρώσεις την Άγκυρα, όπως ήδη ισχύει βάσει του νόμου CAATSA. Η ρητορική Ακάρ παράλληλα, βαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα κατά της Τουρκίας, ανάμεσα στα μέλη του Κογκρέσου ενόψει και ψήφισης του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ που θα εισαχθεί και η πολυπόθητη τροπολογία για τα F-16. Αντιδράσεις προκαλούν και οι μονομερείς ενέργειες στα βόρεια της Συρίας και του Ιράκ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου» σχολίασε έντονα στο tweet ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Μπομπ Μενέντεζ, που επανειλημμένα έχει ταχθεί κατά της πώλησης F-16 στην Τουρκία. Άλλη μια ηχηρή «σφαλιάρα» έλαβε η Τουρκία από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κάλεσε την έκπτωτη και υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης να προχωρήσει στην ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου του 2019 και να μην εφαρμόσει την επακόλουθη συμφωνία του 2022 για την εξόρυξη υδρογονανθράκων καθώς αυτή προβλέπει παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης στις ΑΟΖ Ελλάδας και η Κύπρου. Ειδήσεις σήμερα: Σκηνικό πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ – Ο Μητσοτάκης βάζει μπροστά την οικονομία Η μεταμόρφωση της καλόγριας που κέρδισε το «Voice», άλλαξε ζωή και έγινε σερβιτόρα Ο ρέκορντμαν Κριστιάνο Ρονάλντο, η ατυχία του Νεϊμάρ και τα 8 γκολ της 5ης ημέρας του Μουντιάλ

