«Το νεκρό κορίτσι ίσως δεν υπήρξε»: Ο γερμανικός Τύπος «πυροβολεί» το Spiegel για τον Έβρο

Σειρά αιχμηρών ερωτημάτων για την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων του «Der Spiegel» στα οποία αναπαρήγαγε αναπόδεικτες καταγγελίες για το «θάνατο της 5χρονης Μαρίας», στον Έβρο τον Αύγουστο, θέτουν για πρώτη φορά μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης όπως η «Frankfurter Allgemeine Zeitung», η «Bild», η «Tagesspiegel» και το «Focus», λίγες ημέρες αφότου το γνωστό περιοδικό απέσυρε τα επίμαχα κείμενα από το σάιτ του, παραδεχόμενο ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε ελέγχονται. Μπαράζ δημοσιευμάτων τις τελευταίες ημέρες υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται ευθέως η αξιοπιστία του «Spiegel», καθώς το 2018 ο γερμανικός Τύπος είχε συγκλονιστεί από την αποκάλυψη ότι πολλά από τα κείμενα του διάσημου και βραβευμένου δημοσιογράφου του περιοδικού Claas-Hendrik Relotius δεν βασίζονταν σε πραγματικά στοιχεία αλλά σε ψευδείς πληροφορίες που επινοούσε ο ίδιος. «Το νεκρό κορίτσι ίσως δεν υπήρξε», γράφει στον τίτλο της η FAZ, ενώ υπενθυμίζει ότι οι ανταποκρίσεις του «Spiegel» απέδιδαν τον «χαμό» της 5χρονης στην απραξία των ελληνικών αρχών. «Τώρα τα δημοσιεύματα έχουν εξαφανιστεί. Τι συμβαίνει;», προσθέτει. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η «Bild», η μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα από πλευράς κυκλοφορίας, η οποία επισημαίνει στον τίτλο της: «Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το σκάνδαλο Relotius: Και πάλι αμφιβολίες για ρεπορτάζ του SPIEGEL». «Αμφιβολίες για την εγκυρότητα: Το SPIEGEL κατεβάζει άρθρα από την ιστοσελίδα του», αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η εφημερίδα «Tagesspiegel», προσθέτοντας στον υπότιτλό της ότι «η όλη διαχείριση θυμίζει την υπόθεση Relotius». «Τα ρεπορτάζ θα πρέπει να ελεγχθούν – Το SPIEGEL κατεβάζει από την ιστοσελίδα του άρθρα, αμφιβολίες για το ρεπορτάζ για το νεκρό παιδί πρόσφυγα στην Ελλάδα», σημειώνει στην ιστοσελίδα του το δίκτυο δημοσιογράφων RND. Το θέμα καλύπτεται και από το γνωστό περιοδικό «Focus»: «Τέσσερα χρόνια μετά το σκάνδαλο Relotius: Αμφιβολίες για το θάνατο κοριτσιού-πρόσφυγα – Το SPIEGEL κατεβάζει από την ιστοσελίδα του άρθρα», τονίζει στον τίτλου του. Η υπόθεση απασχόλησε εκτενώς η κλαδική ιστοσελίδα Medieninsider, η οποία ειδικεύεται σε θέματα Τύπου. Το σάιτ υπογραμμίζει ότι οι αμφιβολίες για την ακρίβεια των ανταποκρίσεων του «Spiegel» δεν περιορίζονται στον φερόμενο θάνατο του κοριτσιού αλλά αγγίζουν ακόμα και το κατά πόσον υπήρξε η «μικρή Μαρία». Το Medieninsider υπογραμμίζει πως η ελληνική κυβέρνηση είχε εξ αρχής διαψεύσει τα δημοσιεύματα του γερμανικού περιοδικού, αντιτείνοντας πως βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς ΜΚΟ. Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, οι έντονες αμφιβολίες για τα ρεπορτάζ του «Der Spiegel» στην υπόθεση της «μικρής Μαρίας» έχουν οδηγήσει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θεσμοθέτησε το περιοδικό μετά το σκάνδαλο Relotius, γεγονός που υποδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Οι ερευνητές του Medieninsider φαίνεται πως έστειλαν ερωτήματα στον ανταποκριτή του «Der Spiegel» στην Ελλάδα, Γιώργο Χρηστίδη -ο οποίος υπέγραφε τα περισσότερα κείμενα που έχουν πλέον αποσυρθεί και είναι γνωστός για πολλά καταγγελτικά κείμενα με επίκεντρο το μεταναστευτικό- όμως δεν έλαβαν απαντήσεις. Ειδήσεις σήμερα: Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς για τον Δεκέμβριο Maestro: Αποθεώθηκε η splatter σκηνή – Η αλληγορία και ο σουρεαλισμός του Παπακαλιάτη Κιβωτός του Κόσμου: Έφοδος της Αστυνομίας στη δομή της Καλαμάτας

