Υπουργικό Συμβούλιο: Επτά προτεραιότητες του Προϋπολογισμού για την στήριξη της κοινωνίας

Με κεντρικό θέμα τον υπό κατάθεση Προϋπολογισμό, και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως η διαδικασία άρσης απορρήτου τηλεπικοινωνιών, συνεδρίασε σήμερα, 25 Νοεμβρίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης ενημέρωσαν το Υπουργικό Συμβούλιο για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το σχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2023, παρουσίασαν αναλυτικά τις 7 προτεραιότητες που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, ενώ παρουσίασαν και τις θετικές προοπτικές που αναδεικνύονται. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-colf3zxf00zd) Ο Προϋπολογισμός του 2023 είναι ο 4ος που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο 3ος που συντάσσεται σε συνθήκες διεθνών κρίσεων όπως τόνισαν οι δυο υπουργοί, «σφραγίζοντας μια “πυκνή” σε εξελίξεις και επιτεύγματα τετραετία». Αναφερόμενοι στις προοπτικές που διανοίγονται οι κ.κ. Σταϊκούρας και Σκυλακάκης σημείωσαν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών του εθνικού πλούτου, η ανεργία συρρικνώνεται αφού έχει, ήδη, υποχωρήσει περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε μηνιαία βάση, σε σχέση με το 2019, προσεγγίζοντας πλέον, σε ετήσια βάση, το επίπεδο του 2010. Επίσης τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνονται σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, και τέλος το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, υποχωρεί εντυπωσιακά. Αναφερόμενοι στις 7 προτεραιότητες, επισήμαναν την υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων, τη συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τη διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας, την πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντι στην αβεβαιότητα της περιόδου και τη μεταβλητότητα των αγορών, καθώς και διαβατήριο για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας. Τέταρτη προτεραιότητα η στήριξη και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, πέμπτη η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας, έκτη η βέλτιστη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έβδομη η ενίσχυση της εθνικής άμυνας, με αυξημένες δαπάνες για φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων. Η χώρα θωρακίζεται και ισχυροποιείται. Σταθερή αναπτυξιακή δυναμική Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, μέσα από τις σελίδες του Προϋπολογισμού, αναδεικνύεται η υπηρέτηση του διττού στόχου της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης: – Αποτυπώνεται η σταθερή αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο απειλείται με ύφεση. – Καταγράφονται οι πολιτικές ενίσχυσης τόσο της προσφοράς, όσο και της ζήτησης στην οικονομία. – Επιβεβαιώνεται η, ήδη, συντελούμενη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. – Επικυρώνονται οι κυβερνητικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. – Ενσωματώνεται η αναγκαία περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτισή του. «Είναι ένας Προϋπολογισμός συνέπειας, συνέχειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, ανοδικών κινδύνων, έντονης μεταβλητότητας και υψηλής αβεβαιότητας». Η κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρει: Η χώρα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο διεθνών αναταράξεων, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή και πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που διαβρώνει τα εισοδήματα των πολιτών και αφήνει ευκρινές αποτύπωμα στην αναπτυξιακή δυναμική όλων των χωρών, πλέον και της Ελλάδας. Σε αυτή τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, η ελληνική οικονομία προβάλλει σθεναρές αντιστάσεις, επιδεικνύει μεγάλες αντοχές, διαθέτει ισχυρή δυναμική και διακρίνεται από θετικές προοπτικές. Συγκεκριμένα: 1ον. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. Προβλέπεται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 5,6% για το 2022, και 1,8% για το 2023. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί τα 224 δισ. ευρώ το 2023. Υψηλότερο κατά 45 δισ. ευρώ, ή κατά 25% από το 2018! Αυτό είναι απόδειξη ισχυρής ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί με διπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2022 και με τριπλάσιο ρυθμό το 2023. Δηλαδή, κάθε χρόνο η οικονομία κινείται όλο και καλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, παρά τη σημαντική επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, στα όρια της στασιμότητας ή ακόμη και της ύφεσης σε κάποιες χώρες. Αυτό είναι απόδειξη ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. 2ον. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά. Η ανάπτυξη συνδυάζεται, πλέον, με ποιοτική βελτίωση των συνιστωσών του εθνικού πλούτου. Εφέτος εκτιμάται ότι η χώρα θα πετύχει ιστορικό υψηλό στις άμεσες ξένες επενδύσεις και στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε ρυθμό αύξησης επενδύσεων στην Ευρώπη την επόμενη τριετία. Παράλληλα, η Ελλάδα εξάγει, ως ποσοστό του ΑΕΠ, περισσότερο από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Η δε εξαγωγική βάση της διαφοροποιείται σημαντικά, ποσοτικά και ποιοτικά. 3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται. Έχει, ήδη, υποχωρήσει περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε μηνιαία βάση, σε σχέση με το 2019, προσεγγίζοντας πλέον, σε ετήσια βάση, το επίπεδο του 2010. Αυτό το στοιχείο, μαζί με τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, έχουν ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφώνεται στα 33 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2022, υψηλότερο και από το 2ο τρίμηνο του 2019, όταν δεν υπήρχαν οι πρωτόγνωρες, παγκόσμιες κρίσεις. 4ον. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνονται σε μονοψήφιο ποσοστό του συνόλου των δανείων, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά. 5ον. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών, υποχωρεί εντυπωσιακά. Το δημόσιο χρέος, μέσα σε μία τριετία, προβλέπεται ότι θα έχει υποχωρήσει κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες, και αναμένεται να πέσει κάτω από το 160% του ΑΕΠ το 2023. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στους κόλπους της Ευρώπης από το 2019. Επίσης, εκτιμάται ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωθεί σημαντικά εφέτος, στο 1,6% του ΑΕΠ, με τα δημόσια οικονομικά να επιστρέφουν σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023. Και αυτό παρά το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όπως αυτά υλοποιούνται τα τελευταία έτη, είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και για το 2022 και για το 2023. 6ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται. Η Ελλάδα βγήκε από την ενισχυμένη εποπτεία, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εισήλθε σε αυτό το καθεστώς το 2018. Την Τετάρτη, μάλιστα, δημοσιεύθηκε και η 1η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα. Πρόκειται για μία Έκθεση-σταθμό, με την οποία ανοίγει και επίσημα ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Όλα αυτά τα επιτεύγματα, πολύ σημαντικά και καθόλου αυτονόητα, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεγάλες απαιτήσεις και τις πρωτοφανείς προκλήσεις της περιόδου. Είναι επιτεύγματα συλλογικά, της κοινωνίας και της Πολιτείας, για τα οποία υπήρξε μεθοδική, συνεκτική και υπεύθυνη εργασία, κάτω από πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες. Όμως δεν παραγνωρίζεται ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες, συναισθάνεται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των πολιτών. Κατανοεί -απόλυτα- ότι το “κύμα” ακρίβειας που σαρώνει τον κόσμο, “ροκανίζει” το εισόδημα των νοικοκυριών και αυξάνει το κόστος των επιχειρήσεων, ασκώντας τρομερές πιέσεις σε εθνικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Επτά προτεραιότητες Ο Προϋπολογισμός, όπως επισήμαναν τα κυβερνητικά στελέχη, έχει ως βασικές προτεραιότητες αφενός τη συνέχιση και ενίσχυση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη, και αφετέρου την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας, τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας και την ολόπλευρη ενίσχυση της Πατρίδας μας. Συγκεκριμένα: 1η Προτεραιότητα: Η υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων των πολυεπίπεδων κρίσεων. Παρεμβάσεις γενναίες και αποτελεσματικές, όπως είναι: – Οι επιδοτήσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. – Η αναδρομική επιστροφή σημαντικού ποσοστού της επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους για οικιακά τιμολόγια. – Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμ ανσης και κίνησης. -Η οικονομική ενίσχυση των πολιτών, με κοινωνικά κριτήρια, για τη σημαντική επιβάρυνση στα καύσιμα. – Η στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων με επιδοτήσεις, με τη μείωση του Φ.Π.Α. στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, με την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. – Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συμπατριωτών μας. 2η Προτεραιότητα: Η συνέχιση και ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, κοντά στις περισσότερες από 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας τριετίας, έρχονται να προστεθούν: – Η μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες. – Η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. – Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. – Η κατάργηση, υπό προϋποθέσεις, του τέλους επιτηδεύματος. – Η επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στα γυμναστήρια κλπ. – Η επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ για νέες οικοδομές. 3η Προτεραιότητα: Η διασφάλιση της υφιστάμενης δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελούν τα βασικά όπλα απέναντι στην αβεβαιότητα της περιόδου και τη μεταβλητότητα των αγορών, καθώς και διαβατήριο για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας. 4η Προτεραιότητα: Η στήριξη και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Πέραν της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, η κυβέρνηση προχωρά μεταξύ άλλων, σε: – Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. – Σε σημαντική και μόνιμη αύξηση των συντάξεων. – Στην αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των γιατρών του ΕΣΥ. – Στην άμεση διευθέτηση παγίων μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. 5η Προτεραιότητα: Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με την στήριξη των πιο ευάλωτων συμπατριωτών μας. Προχωρά η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 2,3 εκατ. συμπατριωτών μας, χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερήλικων, δικαιούχων επιδομάτων ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργων, δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δικαιούχων επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ. Η συνολική ενίσχυσή τους, τόσο τον Απρίλιο που μας πέρασε όσο και τον προσεχή Δεκέμβριο, υπερβαίνει τα 820 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτής, της αύξησης των συντάξεων και του κατώτατου μισθού, της επιδότησης του ρεύματος και των καυσίμων η Κυβέρνηση προχωρά: – Στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα. – Στην υλοποίηση πλέγματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος της στέγασης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια. 6η Προτεραιότητα: Η βέλτιστη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες του Προγράμματος θα ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, και συγκεκριμένα στα 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,6 δισ. ευρώ είναι από το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 7η Προτεραιότητα: Η ενίσχυση της εθνικής άμυνας, με αυξημένες δαπάνες για φυσικές παραλαβές οπλικών συστημάτων. Η χώρα θωρακίζεται και ισχυροποιείται. Νομοσχέδιο για άρση απορρήτου Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η εξαντλητική ρύθμιση της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, η αναδιάρθρωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο ποινικός κολασμός της εμπορίας, κατοχής και χρήσης απαγορευμένων λογισμικών παρακολούθησης, η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας, και η τροποποίηση των εθνικών ρυθμίσεων ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες Αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με τον εκτελεστικό νόμο 2225/1994 που προβλέπεται στο άρθρου 19 του Συντάγματος, τέθηκαν γενικά οι προϋποθέσεις και οι όροι για την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας, για διακρίβωση εγκλημάτων, καθώς και η διαδικασία της άρσης αυτής. Δεδομένου ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις ευνοούν την άμεση, απρόσκοπτη και ελεύθερη επικοινωνία και καθιστούν εύκολη την παραβίαση της εμπιστευτικότητας της επικοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας αναγκαίας ισορροπίας με στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης επικοινωνίας, δίχως να απονευρώνει τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας οι οποίες επιτελούν κομβικό για την εθνική ασφάλεια έργο, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία. Νομοθετικές πρωτοβουλίες Υπουργείου Οικονομικών Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Ερανιστικό νομοσχέδιο, β) Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, γ) Λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. α) Το ερανιστικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις οικονομικού, φορολογικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου: Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235, κυρώνεται η Πρόσθετη Πράξη στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, προτείνονται επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιούνται και καταργούνται διατάξεις μισθολογικού χαρακτήρα και προτείνονται λοιπές ρυθμίσεις οργανωτικού και λειτουργικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 στην ελληνική νομοθεσία προάγεται η αμοιβαία προσπάθεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ που καλύπτει τις στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες των μάχιμων μονάδων, την αμοιβαία συνδρομή, τα έργα στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Με την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας επέρχεται αύξηση δημοσίων εσόδων από 40.000.000 σε 60.000.000 ευρώ κατ’ έτος, από την οικειοθελή συνεισφορά της ναυτιλίας. Οι φορολογικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποτελούν υλοποίηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στηΔΕΘ και εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακή διάσταση. Αποσκοπούν στην τόνωση της αγοράς ακινήτων και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και στη μείωση των τελικών τιμών των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Περαιτέρω, με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη και ορθότερη εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων. Με τις μισθολογικές ρυθμίσεις τροποποιούνται και καταργούνται διατάξεις οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ενιαίου μισθολογίου (ν. 4354/2015 και ν. 4336/2015). Με τις λοιπές διατάξεις αναπτυξιακού και οικονομικού χαρακτήρα ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα του Υπουργείου Οικονομικών και προτείνονται ρυθμίσεις για τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, τη διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), τους όρους ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών, την τροποποίηση του ν. 4307/2014 περί ειδικής διαχείρισης, ως προς τα ζητήματα της παράτασης και του καθορισμού των αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης. β) Με το νομοσχέδιο για τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23, σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, επιδιώκεται η εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, η συμβολή στην ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και η διασφάλιση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακάμπτουν από οικονομικές δυσχέρειες και θα είναι προετοιμασμένοι για σενάρια ακραίων καταστάσεων. Με το σχέδιο νόμου ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως η αρμόδια Αρχή εξυγίανσης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμίζεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών του. Επίσης, εισάγονται τροποποιήσεις σε εθνικούς νόμους, οι οποίοι ενσωματώνουν Οδηγίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 2021/23. Ακόμη, ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προκύπτουν συνεπεία των νέων αρμοδιοτήτων εκ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23. Μακροπρόθεσμα, το σχέδιο νόμου στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων και διαδικασιών για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και στην ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών με τη διασφάλιση, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακάμπτουν από οικονομικές δυσχέρειες και θα είναι προετοιμασμένοι για σενάρια ακραίων καταστάσεων. γ) Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η υιοθέτηση εθνικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP). Επιδιωκόμενος στόχος είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) που θα θέτει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων, οι οποίες θα συνδέονται με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εκ του νόμου προβλεπόμενα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και προϊόντα, θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στην παροχή μιας δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η εφαρμογή του Κανονισμού 2019/1238 για το PEPP, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός εν πολλοίς τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος, διαθέσιμου σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς μεταφέροντας τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντας ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διάστασης. Ν/Σ για βελτίωση διαχείρισης υδάτων Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας παρουσίασε σχέδιο νόμου για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των αστικών αποβλήτων, με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς τις υπηρεσίες αυτές. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ανάθεση στην υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ύδατος (ύδρευσης και αποχέτευσης), καθώς και των φορέων διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Για πρώτη φορά ρυθμίζονται κατά τρόπο συνεκτικό το πεδίο και ο φορέας της ρυθμιστικής και ελεγκτικής εποπτείας των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος και αποχετεύσεως, καθώς και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Η νέα ρυθμιστική αρχή θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο ελέγχου των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, με τον καθορισμό ενός σαφούς και διαφανούς πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. Περαιτέρω, δεδομένης της ανάθεσης αυτών των αρμοδιοτήτων σε αυτοτελή ανεξάρτητη διοικητική αρχή (ΡΑΕ), είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διακυβέρνησης των ζητημάτων που σχετίζονται ιδίως με τη διαχείριση των υδάτων, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη νέα προσέγγιση από τα οικεία διοικητικά όργανα. Επίσης με το νομοσχέδιο: – Εξορθολογίζονται και επικαιροποιούνται αρμοδιότητες των φορέων υδατικής διαχείρισης και πολιτικής. – Τροποποιούνται μεμονωμένες ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων. – Θεσπίζεται εθνική στρατηγική για τα ύδατα. – Ενισχύονται η διαφάνεια και η ορθολογικότητα της υδατικής πολιτικής και εν τέλει η θέση των καταναλωτών μέσω της θέσπισης λογοδοσίας των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος και του ελέγχου των αναπτυξιακών-επενδυτικών και τιμολογιακών πολιτικών τους. – Προβλέπονται για πρώτη φορά ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και πενταετή γενικά σχέδια υπηρεσιών ύδατος (masterplans). Ν/Σ για τον Συνήγορο του Πολίτη Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον Συνήγορο του Πολίτη. Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Πολίτη”, ιδίως ως προς τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία έρευνας και παρέμβασης αυτής. Τέλος, με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται ζητήματα διοικητικής και λειτουργικής φύσεως του “Συνηγόρου του Πολίτη”, τα οποία καθιστούσαν δυσχερές το θεσμικό του έργο, προκαλώντας αφενός καθυστερήσεις στο έργο αυτό, αφετέρου τη δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ανεξάρτητη Αρχή. Περαιτέρω, θα εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερα η θεσμική ανεξαρτησία του “Συνηγόρου του Πολίτη”. Προτείνονται διατάξεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στον “Συνήγορο του Πολίτη” να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οι οποίες αφορούν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Προς το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η αναδιοργάνωση του «Συνηγόρου του Πολίτη», ενισχύοντας σημαντικά τη λειτουργία του, ώστε η ανεξάρτητη Αρχή να καταστεί μία αποτελεσματική ιεραρχική δομή και το οργανωτικό πλαίσιο αυτής να είναι ικανό α) να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές, που έχει χαράξει ο νομοθέτης, και β) να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υποστήριξης του έργου του “Συνηγόρου του Πολίτη”. Η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 