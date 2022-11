Όλγα Γεροβασίλη: Τι ψάχνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την απάτη σε βάρος της Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε μαζί της για να τη διαβεβαιώσει όσον αφορά τις άμεσες ενέργειες της αστυνομίας Θύμα ηλεκτρονικής απάτης έπεσε η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ολγα Γεροβασιλη απο άγνωστους που της απέσπασαν χρηματικά ποσα απο τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των ατόμων που κατάφεραν να παραβιάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της κυρίας Γεροβασίλη και να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ιδιες πηγές αναφερουν πως στελέχη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος πρόκειται να θέσουν υπό ανάλυση τις τραπεζικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα και να αναλύσουν τα ψηφιακά ίχνη προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη όποιου ευθύνεται για την απόσπαση των χρημάτων από τον λογαριασμό μισθοδοσίας της. Την ιδια στιγμή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επικοινώνησε με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση και να διαβεβαιώσει για τις άμεσες ενέργειες της Αστυνομίας. Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση εγινε γνωστή με ανακοίνωση της κυρίας Γεροβασιλη στην οποία αναφέρει: «Σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, στόχος του οποίου υπήρξα και η ίδια και για το οποίο έχω ήδη κινηθεί νομικά, καταγγέλλω δημοσίως τη γενικευμένη ηλεκτρονική επίθεση – χακάρισμα που λαμβάνει χώρα εις βάρος μου από χθες. Εχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μου, αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου δικτύωσης. Έχω ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την αποκάλυψη των υπαιτίων». Ειδήσεις σήμερα: Σκηνικό πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ – Ο Μητσοτάκης βάζει μπροστά την οικονομία Σήμερα οι τελευταίες καταιγίδες – Κρύο το Σαββατοκύριακο Δέκα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην Κίνα – Δείτε βίντεο Best of Network 25.11.2022, 13:00 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 25.11.2022, 11:09 25.11.2022, 13:00

