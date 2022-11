Hurriyet: «Ο οδικός χάρτης ομαλοποίησης των σχέσεων Τουρκίας – Αιγύπτου μετά τη χειραψία Ερντογάν – Σίσι» Σύμφωνα με την εφημερίδα, μετά την ομαλοποίηση των σχέσεων τους, Άγκυρα και Κάϊρο θα υπογράψουν συμφωνία για θαλάσσιες δικαιοδοσίες που θα «αποδυναμώσουν τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο» Παναγιώτης Σαββίδης 25.11.2022, 07:51 Μετά την πρόσφατη χειραψία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και του Αιγύπτιου ομολόγου του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο Κατάρ, η Άγκυρα ελπίζει σε εξομάλυνση των σχέσεων της με το Κάϊρο, προκειμένου να δημιουργήσει προβλήματα στην -στρατηγικού χαρακτήρα- συνεργασία με την Αθήνα. Μετά την χειραψία Ερντογάν – Σίσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Hurriyet, οι κινήσεις προς την κατεύθυνση ομαλοποίησης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, θα είναι «πιο έντονες και γρήγορες». Το δημοσίευμα παρουσιάζει τον «οδικό χάρτη» που θα ακολουθηθεί μετά την «χειραψία» που «έλιωσε» τον πάγο ανάμεσα στους δύο άνδρες. Η εφημερίδα σημειώνει πως στο σύντομο τετ α τετ που είχαν Ερντογάν – Σίσι, παρουσία του εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν μόνιμα τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες τους. Η εφημερίδα σημειώνει πως το επόμενο βήμα θα είναι η επίσημη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Αιγύπτου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Σαμέχ Σουκρί αντίστοιχα. «Στο παρελθόν οι Τσαβούσογλου και Σουκρί είχαν συναντήσεις στο περιθώριο διεθνών συναντήσεων. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν αποτελούσε επίσημη συνάντηση και συνομιλία. Τώρα, αναμένεται επίσημη συνάντηση των δύο υπουργών μαζί με αντιπροσωπείες» αναφέρει. Επόμενη κίνηση θα είναι η ανταλλαγή πρεσβευτών μια και σήμερα οι δύο χώρες εκπροσωπούνται σε επίπεδο επιτετραμμένου σε Κάϊρο και Άγκυρα. Ο νέος Τούρκος πρέσβης στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα θα παραδώσει διαπιστευτική επιστολή του προέδρου Ερντογάν προς τον πρόεδρο Σίσι. «Με αυτό το βήμα, θα υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση» τονίζει η εφημερίδα. Η αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών είναι ένας άλλος στόχος της εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων. Υπολογίζεται πως οι τουρκικές επενδύσεις στην Αίγυπτο απασχολούν σήμερα 60 χιλιάδες άτομα. Μετά την ομαλοποίηση των σχέσεων τους, Τουρκία και Αίγυπτος -σύμφωνα πάντα με την Hurriyet- σκοπεύουν να υπογράψουν και ενεργειακή συμφωνία, η οποία έχει μελετηθεί διεξοδικά στο παρελθόν. «Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι εάν υπογραφεί αυτή η συμφωνία για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα αποδυναμωθεί» γράφει το δημοσίευμα. Ειδήσεις σήμερα: Σκηνικό πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ – Ο Μητσοτάκης βάζει μπροστά την οικονομία Η μεταμόρφωση της καλόγριας που κέρδισε το «Voice», άλλαξε ζωή και έγινε σερβιτόρα Ο ρέκορντμαν Κριστιάνο Ρονάλντο, η ατυχία του Νεϊμάρ και τα 8 γκολ της 5ης ημέρας του Μουντιάλ Παναγιώτης Σαββίδης 25.11.2022, 07:51 BEST OF NETWORK 24.11.2022, 18:22 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 24.11.2022, 22:02 24.11.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )