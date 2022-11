Metron Analysis: Στο 36,5% η ΝΔ, στο 26,3% ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο 10,2 η διαφορά στην εκτίμηση ψήφου Ανησυχία για την πορεία της οικονομίας και την ακρίβεια – Μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι Τσίπρα Σημαντικό προβάδισμα , που ξεπερνά τις 10 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Νοεμβρίου της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Μega. Παράλληλα, η μέτρηση δίνει πολύ ισχυρό «αέρα» στον Κυριάκο Μητσοτάκη ,ο οποίος εξασφαλίζει υπερδιπλάσια ποσοστά από τον Αλέξη Τσίπρα τόσο ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, όσο και στην γενικότερη αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικρατεί με «άνεση» 10 μονάδων του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιος μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών – είναι ενδιαφέρον ότι πέρα από τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό αποδοχής και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο «πρωταγωνιστής» της πρώτης φάσης των παρακολουθήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο από τα τρία πρώτα κόμματα που καταγράφει δημοσκοπική άνοδο – κερδίζει 0,4 μονάδες – ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται με 71% αρνητικές γνώμες στην γενική αξιολόγηση, ενώ είναι πίσω στη δημοτικότητα από Νίκο Ανδρουλάκη, το κόμμα του οποίου εμφανίζει απώλεια μισής μονάδας στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. BEST OF NETWORK 25.11.2022, 09:30 25.11.2022, 08:48 24.11.2022, 10:55 24.11.2022, 11:46 24.11.2022, 22:02 24.11.2022, 14:00

