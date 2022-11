Αλέξης Γεωργούλης: Έτοιμος για να διεκδικήσει μία νέα θητεία στην Ευρωβουλή «Θα διεκδικήσω τη θητεία για να ολοκληρώσω όλη την προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια» ανέφερε σε συνέντευξή του ο ηθοποιός και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ο Αλέξης Γεωργούλης σε συνέντευξή του, δήλωσε έτοιμος για να διεκδικήσει ξανά την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Με δηλώσεις που παραχώρησε στο GRTimes, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δυσλεξία του και στον τρόπο με τον οποίο ανακάλυψε το πρόβλημα Ξεκινώντας τη συνέντευξη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΤΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στη δυσλεξία του και τόνισε το πώς και το πότε ανακάλυψε το πρόβλημα: «Δυστυχώς εγώ το ανακάλυψα πολύ αργά, στο 2ο έτος του Πολυτεχνείου. Αυτό όμως άλλαξε ριζικά τον τρόπο που έβλεπα την προηγούμενη ζωή μου, ιδίως τη μαθητική μου ζωή. Γιατί μου έδωσε μια εξήγηση για την ταλαιπωρία και την υπερβολική προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλλω για να τα βγάζω πέρα στο σχολείο (…) Έπρεπε να αφιερώσω πολλή ώρα συγκεντρωμένος πάνω από μια σελίδα για να κατανοήσω τι λέει. Συνεπώς η διάγνωση ήταν μια καλοδεχούμενη είδηση. Δεν ήμουν λιγότερο ικανός ή έξυπνος, απλώς το σύστημα του γραπτού λόγου δεν ταίριαζε στον εγκέφαλό μου(…)». Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Αλέξης Γεωργούλης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυσλεξία και αποκάλυψε πώς θα του φαινόταν η δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ για την ενίσχυση της ισότητας, αλλά και την αποτροπή της περιθωριοποίησης στην αγορά εργασίας: «Είναι μια ιδέα που την έχω συζητήσει με την ομάδα του γραφείου μου. Ο κινηματογράφος σε όλες τις εκδοχές του είναι ένα μέσο που μπορεί να φτάσει ένα μήνυμα στο ευρύ κοινό. (…) Η ενσυναίσθηση, το να μπεις δηλαδή στη θέση του άλλου, είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να αλλάξει στάση ένας άνθρωπος πραγματικά και όχι επιφανειακά». Στο τέλος των δηλώσεών του ο ηθοποιός και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΤΙΖΑ-ΠΣ, αποκάλυψε πως είναι έτοιμος, για να βάλει ξανά υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές, ενώ εξήγησε την φράση του «είτε δεξιόστροφα, είτε αριστερόστροφα, ο δρόμος καταλήγει σε ευθεία»: «Παρεξηγήσατε την φράση μου. Δεν εννοούσα ότι είναι το ίδιο η Δεξιά και η Αριστερά. Συζητούσαμε για τον πολιτισμό και τη δυσλεξία και γι αυτό ήθελα να τονίσω ότι τόσο η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, όσο και η ενίσχυση του χώρου του πολιτισμού, δεν πρέπει να έχει κομματικό πρόσημο« »Εντάχθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, επειδή βρήκα εδώ ανθρώπους που δεν είναι στην πολιτική, επειδή κληρονόμησαν την εκλογική περιφέρεια των γονιών τους, ούτε επειδή ενδιαφέρονται για την εξουσία και την προβολή τους. Ασχολούνται με την πολιτική γιατί πραγματικά ενδιαφέρονται να λύσουν προβλήματα που ταλανίζουν τους συμπολίτες τους. Ιδίως αυτούς που δεν είναι προνομιούχοι. Φυσικά, αν το κόμμα το επιλέξει, θα είμαι υποψήφιος για να στηρίξω και να διεκδικήσω μία νέα θητεία για να ολοκληρώσω όλη την προσπάθεια που κάνουμε με τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια, για την ενίσχυση του πολιτισμού και των εργαζομένων στον χώρο». Ειδήσεις σήμερα: Σακίλ Ο’ Νιλ: Απαιτεί από τα παιδιά του να αποδείξουν την αξία τους με σκληρή δουλειά Έλον Μασκ: Ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον Ρον Ντε Σάντις και όχι τον Τραμπ στις εκλογές του 2024 Βόλος: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο στις Μικροθήβες BEST OF NETWORK 25.11.2022, 19:37 26.11.2022, 08:23 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 09:57 26.11.2022, 10:01 26.11.2022, 11:00

