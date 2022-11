Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια σε Σάντσεθ και Παπανδρέου Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας είναι ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς – Επίτιμος πρόεδρος ο Γιώργος Παπανδρέου «Συγχαίρω τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για την εκλογή του στην ηγεσία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου ως επίτιμου προέδρου της οργάνωσης λέγοντας ότι «ήταν ιδιαίτερη τιμή για την πατρίδα μας και την παράταξή μας το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου διετέλεσε επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς επί 16 χρόνια. Η απόφαση μάλιστα του Συνεδρίου να οριστεί Επίτιμος Πρόεδρος αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη: Συγχαίρω τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για την εκλογή του στην ηγεσία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Μπροστά μας υπάρχουν παγκόσμιες προκλήσεις, που απαιτούν μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία με προοδευτικές πολιτικές για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και εμπέδωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για την πατρίδα μας και την παράταξή μας το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου διετέλεσε επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς επί 16 χρόνια. Η απόφαση μάλιστα του Συνεδρίου να οριστεί Επίτιμος Πρόεδρος αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του. Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξε τις πύλες του -για ξενάγηση- ο Σταθμός Παπάφη του Μετρό Θεσσαλονίκης Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, η ΝΔ θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 17:00 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 16:16 26.11.2022, 16:17 26.11.2022, 16:30

