Γιώργος Καραγιάννης: Μετά τη μείωση διοδίων στην Αττική Οδό, έρχεται αναλογική χρέωση στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους

Για τη μείωση των διοδίων στην Αττική Οδό καθώς και την αναλογική χρέωση διοδίων που σχεδιάζεται, μίλησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, σε συνέντευξή του το πρωί του Σαββάτου ενώ ανέλυσε το πρόγραμμα έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. «Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι η Αττική Οδός είναι ένας σημαντικός αυτοκινητόδρομος και θα πρέπει να μειωθεί το διόδιο. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια τα ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη» τόνισε ο κ. Καραγιάννης. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών «μόλις τελειώσει η τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, τον Οκτώβριο του 2024, τα διόδια θα μειωθούν στα 2,50 ευρώ ανά διέλευση». Σχετικά με τα διόδια στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι «όπου μας δίνεται η δυνατότητα κάνουμε μείωση, όπου μπορούμε τα συγκρατούμε, είμαστε σε διαρκή επαφή – διαπραγμάτευση με τους παραχωρησιούχους». Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι «το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το σχέδιο για αναλογική χρέωση στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας». Αναφορικά με τις αποζημιώσεις στους πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιού, ο κ. Καραγιάννης έκανε γνωστό ότι «περίπου 3.500 πολίτες έχουν λάβει την αποζημίωση των 2.000 ευρώ και εκκρεμούν λόγω δικαιολογητικών περίπου 500 αιτήσεις, ενώ στη Δικαιοσύνη έχουν προσφύγει 60 πολίτες». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-com0ruildz3l) Ο συνολικός σχεδιασμός για την Αττική Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υποδομών μίλησε για τα έργα της Αττικής που έχουν στόχο να προσφέρουν λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που ταλαιπωρεί το Λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη «έχουν ήδη αναπτυχθεί τα εργοτάξια στους 15 σταθμούς της νέας Γραμμής 4 του Μετρό» και υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή που θα έχει στις μετακινήσεις. «Με τη Γραμμή 4 του Μετρό θα εξυπηρετούμε τον βαρύ αστικό ιστό και θα πυκνώσουμε τους σταθμούς μετρό στην Αθήνα, κάτι που έχει ανάγκη η πόλη» σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Ο Γιώργος Καραγιάννης επέμεινε στην αξία των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, φέρνοντας ως παράδειγμα το Μετρό στον Πειραιά που «άλλαξε το κυκλοφοριακό», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Καραγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι «από 1 έως 20 Νοεμβρίου πάνω από 450.000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει τους νέους σταθμούς». Όπως επισήμανε ο υφυπουργός Υποδομών, «το επόμενο διάστημα θα δημοπρατήσουμε την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον με τρεις σταθμούς, ένα σημαντικό έργο περίπου 500 εκατ. ευρώ που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 5 χρόνια». Επιπλέον, «θα προκηρυχθεί τις επόμενες ημέρες ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής». Ο κ. Καραγιάννης σχολίασε ότι «η υπερδεκαετής κρίση μας άφησε αρκετά πίσω στα έργα υποδομών. Αυτό άλλαξε καθώς τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα έργων που η χώρα είχε να δει από τη δεκαετία του ‘90». «Προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε η απουσία έργων υποδομών, χρειάζεται χρόνος, αλλά θα τα καταφέρουμε» υπογράμμισε ενώ ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό στον Κηφισό τόνισε ότι «εξετάζουμε με την Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ανήκει η διοικητική αρμοδιότητα του δρόμου, λύσεις και κυρίως σημειακές παρεμβάσεις που θα απαλύνουν το πρόβλημα». «Αυτό που χρειάζεται για να λυθεί το κυκλοφοριακό είναι επέκταση του δικτύου Μετρό και του Προαστιακού, νέα λεωφορεία, σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι» πρόσθεσε ο κ. Καραγιάννης. Σε αυτή την κατεύθυνση «έχουμε ήδη δημοπρατήσει τη μεγαλύτερη αστική σήραγγα, την επέκταση της Λ. Κύμης και σύνδεσή της με την ΠΑΘΕ, ενώ προχωράμε το προσεχές διάστημα στη δημοπράτηση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, ενώ σύντομα θα ανακοινώσουμε και το σχέδιο για τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού», επισήμανε ο κ. Καραγιάννης. «Το ζητούμενο με την Πατρών-Πύργου δεν ήταν πότε θα γίνει αλλά αν θα γίνει» Ακολούθως, ο Υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που προχωρούν στην υπόλοιπη χώρα. Στον απόηχο της επίσκεψης με τον Πρωθυπουργό σε εργοτάξιο της Πατρών – Πύργου, ο κ. Καραγιάννης σχολίασε ότι «το ζητούμενο με τον νέο αυτοκινητόδρομο δεν ήταν πότε θα γίνει αλλά αν θα γίνει και σήμερα έχουμε εργοτάξια και βρισκόμαστε τρεις μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα». «Πιστεύω, μάλιστα, ότι θα φτάσουμε να είμαστε και έξι μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη σύμβαση και συνεπώς να παραδώσουμε σε λειτουργία το έργο αρκετά νωρίτερα» εκτίμησε ο κ. Καραγιάννης. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών «παράλληλα “τρέχει” η υλοποίηση του ΒΟΑΚ στην Κρήτη και του Ε65 στην Κεντρική Ελλάδα». Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καραγιάννης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Flyover «που θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται και μαζί με το Μετρό που θα παραδοθεί στο τέλος του 2023 η πόλη θα έχει την εικόνα που της αξίζει». Κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης επισήμανε ότι «όχι μόνο προχωράμε με συνέπεια στην υλοποίηση του προγράμματός μας αλλά είμαστε και από τις κυβερνήσεις που παραδίδουν τα έργα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητέρα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον παιδόφιλο που βίασε τους τρεις γιους της Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;»

