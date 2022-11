Επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ο Γιώργος Παπανδρέου Στα χέρια του Πέδρο Σάντσεθ πέρασε η ηγεσία της Οργάνωσης Ελένη Γκρήγκοβιτς 26.11.2022, 14:05 Μετά από 17 χρόνια, η ηγεσία της Σοσιαλιστικής Διεθνούς περνάει στα χέρια του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ. Από το 2005, τα ηνία της διεθνούς οργάνωσης κατείχε ο Γιώργος Παπανδρέου. Η παράδοση – παραλαβή έγινε σε πολύ καλό κλίμα στη Μαδρίτη, ενώ το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή. Ο πρώην πρωθυπουργός, ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με τους συντρόφους του να θέλουν με αυτό το τον τρόπο να αναγνωρίσουν το έργο που έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια στην οργάνωση. “Gracias Yorgo”, έγραφε μια μεγάλη οθόνη την ώρα που ο Ισπανός πρόεδρος ανακοίνωνε την απόφαση τους. Παράλληλα, για πρώτη φορά εκλέγεται από την Αφρικανική ήπειρο γραμματέας της οργάνωσης. Η Benedicta Lasi, είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η Σοσιαλιστική Διεθνής περιλαμβάνει στους κόλπους της τα περισσότερα σοσιαλιστικά, εργατικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κινήματα στον κόσμο. Η υποψηφιότητα του Σάντσεθ δεν τέθηκε σε ψηφοφορία καθώς ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΣΔ από το 2005. Ο πρώην πρωθυπουργός, πρότεινε στους συνέδρους να ανακηρύξουν «δια βοής» πρόεδρο τον Ισπανό πρωθυπουργό και εκείνοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον καταχειροκρότησαν. Ο Σάντσεθ απάντησε ακουμπώντας το χέρι του στο στήθος του, σε ένδειξη ευχαριστίας. Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξε τις πύλες του -για ξενάγηση- ο Σταθμός Παπάφη του Μετρό Θεσσαλονίκης Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, η ΝΔ θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη Ελένη Γκρήγκοβιτς 26.11.2022, 14:05 BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 08:23 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 09:57 26.11.2022, 10:01 26.11.2022, 11:00

