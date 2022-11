Θεοδωρικάκος: Η υπόθεση της «Κιβωτού» θα φτάσει μέχρι το τέλος

Για την υπόθεση με την «Κιβωτό του Κόσμου» αλλά και όλα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Με αφορμή την χθεσινή «Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών» ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών είναι μεγάλο, ωστόσο σημείωσε ότι η κοινωνία, πλέον, αλλά και η αστυνομία έχουν ευαισθητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Όπως είπε, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και τα αστυνομικά τμήματα έχουν αντιμετωπίσει φέτος 10.000 τέτοιες περιπτώσεις, διπλάσιες από τα προηγούμενα χρόνια. Η περίοδος της πανδημίας όξυνε τις σχέσεις και είχαμε πολλά περιστατικά, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι «έχουμε δημιουργήσει 18 τέτοια γραφεία» με επικεφαλής στα περισσότερα γυναίκες και στα οποία 400 στελέχη της ΕΛΑΣ ασχολούνται πλέον ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. «Καλούμε τις γυναίκες αν συμβαίνει κάτι να απευθύνονται στην γραμμή 15900 ή στην αστυνομία. Μπορούν να βρουν ουσιαστική στήριξη» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ σημείωσε ότι σε λίγες εβδομάδες θα τεθεί σε εφαρμογή το «κουμπί πανικού», μια υπηρεσία η οποία θα απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν ήδη πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Σχετικά με την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» ο κ. Θεοδωρικάκος δεν θέλησε να παρουσιάσει πρόσθετα στοιχεία, καθώς όπως είπε η ανάκριση είναι μυστική. Ωστόσο, ανέφερε ότι σε όλες τις σοκαριστικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, όπως αυτή του Κολωνού και του συγγραφέα που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, ότι «η πολιτεία έδρασε αποτελεσματικά και ο νόμος εφαρμόζεται για όλους». Σημείωσε ότι για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος ιερωμένου, ωστόσο όπως είπε «πιστεύω θα υπάρξουν εξελίξεις σε λίγο καιρό». Ανέφερε ακόμα, ότι η αστυνομία έχει παραδώσει την δικογραφία στην εισαγγελική αρχή, ενώ ταυτόχρονα η οικονομική αστυνομία διεξάγει έρευνα, ώστε να εξακριβωθεί που έχουν πάει τα τεράστια ποσά που έχουν δοθεί στον Οργανισμό. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα υπάρξει τεράστια διαφάνεια και δοθούν όλα τα στοιχεία στην δημοσιότητα. «Η έρευνα θα πάει μέχρι το τέλος», είπε και πρόσθεσε ότι εφόσον υπάρξει εγκληματική δράση οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη. Τόνισε ακόμα ότι τέτοιες ΜΚΟ υπόκεινται στην κρίση και τον έλεγχο των περιφερειών. «Οι περιφερειακές αρχές οφείλουν να ελέγχουν αυτές τις Οργανώσεις», υπογράμμισε. Ακόμα σημείωσε ότι «σε εμάς δεν έχει υπάρχει οικονομική καταγγελία ωστόσο το θεώρησα αναγκαίο να γίνει έλεγχος λόγω των μεγάλων ποσών που έχουν εισρεύσει την οργάνωση». Σχετικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου είπε ότι «το αρμόδιο υπουργείο και η κ. Μηχαηλίδου έχουν αναπτύξει δράσεις για να προστατευτούν τα παιδιά των δομών αυτών». Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για την ΜΚΟ «Human Rights 360», στελέχη της οποίας τίθενται υπό εισαγγελικό έλεγχο, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελληνικές αρχές άφησαν στη «τύχη» τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος, με αποτέλεσμα να πεθάνει ένα παιδί. Καταγγελίες που σχεδόν ένα μήνα μετά σε ανακοίνωσή του, ο ιδρυτής της Οργάνωσης πήρε πίσω κάνοντας λόγο για «εσφαλμένη πεποίθηση» ότι οι 38 βρίσκονταν στην ελληνική πλευρά. Ο υπουργός εξαπέλυσε πυρά στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε με αφορμή τα όσα είχε υποστηρίξει τότε η ΜΚΟ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «μας κατηγόρησε ότι είμαστε προδότες». «Στον Έβρο όταν το ποτάμι είναι ορμητικό αστυνομικοί έχουν πέσει μέσα για να σώσουν ανθρώπους», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Θέλω να καλέσω τον κ. Τσίπρα να αναγνωρίσει το λάθος του και να ζητήσει μια συγγνώμη όχι από την κυβέρνηση αλλά από τους αστυνομικούς». Ειδήσεις σήμερα: Συγκινεί η ανάρτηση Μητσοτάκη για την αδερφή του, Κατερίνα, που έχει καρκίνο του μαστού Εκδόθηκε νέα Navtex για επέκταση των σεισμικών ερευνών της ExxonMobil νότια της Κρήτης «Το πόρισμα επιβεβαιώνει την κατάσταση φρίκης», λέει η οικογένεια του 25χρονου που πέθανε σε δομή της Θεσσαλονίκης

