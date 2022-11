«Κιβωτός του Κόσμου» – Μητσοτάκης: Τα παιδιά είναι ασφαλή – Να επιταχύνουμε τις υιοθεσίες

Μπορεί η τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ναταλία Γερμανού να ήταν… έξω από τα συνηθισμένα, όμως ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει ζητήματα της επικαιρότητας, με κυρίαρχο, φυσικά, αυτό με τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», Ναταλίας Γερμανού, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα», για να βελτιωθεί η κατάσταση. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-com7pt3jocpt) «Τα παιδιά είναι ασφαλή» ανέφερε, αναφορικά με όσα παραμένουν στη δομή. «Κινούμαστε στην αποϊδρυματοποίηση των παιδιών -όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχω εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση, που με ενθουσιασμό ανέλαβε αυτή την αποστολή. Έχουμε κάνει διαδικασίες για να επιταχύνουμε και τις υιοθεσίες, όχι μόνο την ανάδοχη. Υπάρχει ωστόσο πολύς δρόμος ακόμα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή του Alpha, ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη, επί του ζητήματος της Κιβωτού, ότι, επειδή οι καταγγελίες είναι πολλές, η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και όρισε νέο ΔΣ. «Το καλύτερο», όπως είπε, «είναι το να φεύγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα, καθώς μπορεί αυτά να ξεκινούν με τις καλύτερες προθέσεις, ωστόσο πολλές φορές αναπαράγονται στερεότυπα». Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, θα πρέπει τα παιδιά, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να φεύγουν και να πηγαίνουν σε υιοθεσίες ή σε ανάδοχες οικογένειες. Όπως είπε, έχουν να γίνουν ακόμη βήματα στο θέμα της απλοποίησης της διαδικασίας υιοθεσίας. «Μας ενδιαφέρει να δούμε τι έγινε με τα οικονομικά, καθώς έγιναν σημαντικές δωρέες, και στη συνέχεια στόχος μας είναι να υπάρχουν λιγότερα παιδιά στις δομές» προσέθεσε ακόμη. Ειδήσεις σήμερα: Βόλος: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο στις Μικροθήβες Συγκινεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αδερφή του, Κατερίνα, που έχει καρκίνο του μαστού Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )