Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς Επίσκεψη στην Καλλιθέα πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης Το αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην περιοχή. Με αφορμή τη λειτουργία γραφείου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιαη τέτοιων περιστατικών. «Είναι κρίσιμη η περίοδος. Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Όλα όσα κάνουμε είναι για να έχουμε την εμπιστοσύνη τους. Εάν έχουμε την εμπιστοσύνη τους έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου στην Καλλιθέα έχουν καταγγελθεί 62 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σε αυτό υπηρετούν σε αυτό 13 άτομα και η στελέχωσή του είναι σε 24ωρη βάση. Με δεδομένο, πάντως, ότι η ακρίβεια είναι το αντικειμενικό πρόβλημα των πολιτών σε αυτή τη συγκυρία, ο πρωθυπουργός θα υπεραμύνεται στην πορεία προς τις κάλπες των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης, με τους συνεργάτες του να τονίζουν ότι με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «έσβησαν» μια σειρά ανατιμήσεων, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη μια ακόμα θετική αναφορά του πρωθυπουργού στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», για το οποίο στο Μαξίμου αρχικά υπήρξε ισχυρή επιφύλαξη, φαίνεται όμως ότι λειτούργησε θετικά για τον ανταγωνισμό, ενώ λειτούργησε ως «ανάχωμα» και για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις. «Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για το «Καλάθι». Ξέρω, όμως, ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι πανάκεια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά αγαθά, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ένα στα πέντε προϊόντα έχουν πια μείωση. Όσοι λοιπόν λοιδορούν το «Καλάθι», ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη», τόνισε χθες, Παρασκευή (25/11) ο πρωθυπουργός από το υπουργικό συμβούλιο. Με πληροφορίες από ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Βόλος: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο στις Μικροθήβες Συγκινεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αδερφή του, Κατερίνα, που έχει καρκίνο του μαστού Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;» BEST OF NETWORK 25.11.2022, 19:37 26.11.2022, 08:23 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 09:57 26.11.2022, 10:01 25.01.2022, 13:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )