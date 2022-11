Κυριάκος Μητσοτάκης: Πυκνώνει τις περιοδείες – Προεκλογικό τέμπο με αιχμή την οικονομία

Με τον χρόνο των εκλογών να πλησιάζει όλο και πιο κοντά, όσο φτάνουμε προς το τέλος του έτους, η κυβέρνηση μπαίνει σε προεκλογικό ρυθμό. Αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα και στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα κάνει τα ταξίδια που εκκρεμούν σε Λονδίνο, Τίρανα και Βρυξέλλες και στη συνέχεια θα επικεντρωθεί πολύ περισσότερο σε…προορισμούς εσωτερικού, με περιοδείες εντός και εκτός Αθηνών. Ο πρωθυπουργός, πάντως, και σήμερα δεν θα αφήσει την ημέρα να περάσει ανεκμετάλλευτη, καθώς θα βρεθεί στην Καλλιθέα, όπου θα κάνει βόλτα στην αγορά, συνομιλώντας με πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ θα επισκεφθεί και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου λειτουργεί τμήμα για κακοποιημένες γυναίκες. Με δεδομένο, πάντως, ότι η ακρίβεια είναι το αντικειμενικό πρόβλημα των πολιτών σε αυτή τη συγκυρία, ο πρωθυπουργός θα υπεραμύνεται στην πορεία προς τις κάλπες των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης, με τους συνεργάτες του να τονίζουν ότι με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «έσβησαν» μια σειρά ανατιμήσεων, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη μια ακόμα θετική αναφορά του πρωθυπουργού στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», για το οποίο στο Μαξίμου αρχικά υπήρξε ισχυρή επιφύλαξη, φαίνεται όμως ότι λειτούργησε θετικά για τον ανταγωνισμό, ενώ λειτούργησε ως «ανάχωμα» και για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις. «Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για το «Καλάθι». Ξέρω, όμως, ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι πανάκεια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά αγαθά, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ένα στα πέντε προϊόντα έχουν πια μείωση. Όσοι λοιπόν λοιδορούν το «Καλάθι», ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη», τόνισε χθες, Παρασκευή (25/11) ο πρωθυπουργός από το υπουργικό συμβούλιο. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-colb2swfkw3l) Γνωρίζοντας ότι οι αντοχές μιας κυβέρνησης κρίνονται και…στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ο πρωθυπουργός θέλει εφεξής να προτάξει ακόμα περισσότερο την ατζέντα της οικονομίας, εκτιμώντας ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης πιάνουν τόπο, χωρίς να τινάζουν στον αέρα τη δημοσιονομική ισορροπία. «Πιστεύω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μας, νιώθουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να υποκύψουμε στα νέα «δώστα όλα» και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού», είπε στο υπουργικό. Κάπως έτσι, ο κ. Μητσοτάκης προετοιμάζεται για τη μάχη του τελευταίου προϋπολογισμού αυτής της κυβέρνησης που θα δοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ πρόσθετο όπλο στην κυβερνητική επιχειρηματολογία είναι και η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δις ευρώ, παρά τη σχετική φημολογία του προηγούμενου διαστήματος. Παράλληλα, με το βλέμμα στους πολίτες και στην προοπτική περαιτέρω αύξησης των δόσεων των στεγαστικών δανείων, η κυβέρνηση είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις τράπεζες, προκειμένου να παρέμβει, εφόσον είναι απαραίτητο, για το πάγωμα των αυξήσεων στις μηνιαίες δόσεις για μια μεγάλη μερίδα «πράσινων» δανειοληπτικών, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ. Ειδήσεις σήμερα: Αυστραλία: Περίπου 2.500 άνθρωποι πόζαραν γυμνοί για τον καρκίνο του δέρματος Asia Express: Ξέσπασαν Γιάννης και Λευτέρης και ζήτησαν να αποχωρήσουν – Δείτε βίντεο Κατερίνα Λάσπα: Χορεύει στους ρυθμούς του ύμνου του ΠΑΣΟΚ – Δείτε βίντεο

