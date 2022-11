Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα παιδιά της «Κιβωτού» είναι ασφαλή Έστειλε το μήνυμα ότι «τα παιδιά της “Κιβωτού” είναι ασφαλή» – Τι είπε για την περιπέτεια της αδερφής του, Κατερίνας, με τον καρκίνο 26.11.2022, 13:54 UPD: 26.11.2022, 14:21 3 ΣΧΟΛΙΑ Συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έστειλε μηνύματα στις γυναίκες με αφορμή την περιπέτεια υγείας της αδερφής του, αναφέρθηκε στο θέμα της «Κιβωτού του Κόσμου» αλλά και στους στόχους του για την επόμενη τετραετία. Δείτε τη συνέντευξη Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί γιατί έκανε την ανάρτηση με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η αδερφή του και εξήγησε ότι «είναι δύσκολο όταν μέλος της οικογένειάς σου αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον καρκίνο». «Το έκανα για να αναδείξω την σημασία των εξετάσεων που μας επιτρπέπουν να τον διαγνώσουμε ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τον αντιμετωπίσουμε» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αν είναι να βρείς κάτι καλύτερα να το βρεις νωρίς» σημείωσε ο πρωθυπουργός με αφορμή το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει στο όνομα της Φώφης Γεννηματά, της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο Ο πρωθυπουργός επισήμανε το πόση σημασία δίνει για την εκπαίδευση των παιδιών ώστε να αποφεύγονται περιστατικά βίας κατά γυναικών και ότι αυτό «δεν είναι μαγκιά». Παράλληλα χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε ένα είδος μουσικης, την οποία δεν κατονόμασε αλλά «φωτογράφισε», η οποία, όπως είπε, «αντιμετωπίζει ως αντικείμενα τις γυναίκες». «Ενοχλούμαι από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί αυτή η μουσική» είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά το θέμα της Κιβωτού του Κόσμου διαβεβαίωσε ότι τα παιδιά που παραμένουν στη δομή «είναι ασφαλή». «Μας ενδιαφέρει να δούμε τι έγινε με τα οικονομικά καθώς έγιναν σημαντικές δωρέες και στη συνέχεια στόχος μας είναι να υπάρχουν λιγότερα παιδιά στις δομές. Το καλύτερο για τα παιδιά είναι να φεύγουν από αυτές τις δομές είτε με αναδοχή είτε με υιοθεσία». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά στο θέμα της υγείας αλλά και στην δικαιοσύνη ιδίως σε θέματα ταχύτητας απονομής της. «Θεωρώ ότι και εκεί έχουμε σημαντικά βήματα να κάνουμε και θεωρώ οτι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος» επισημαίνοντας την αναπτυξιακή της διάσταση. Τι είπε για την ενασχόληση του Άδωνι Γεωργιάδη με τα social Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την ενασχόλησή του με τα social media με αφορμή την παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη στην ίδια εκπομπή για τον οποίο σημείωσε ότι «ναι ότι αυτό είναι προφανές (σ.σ. η ενασχόλησή του με τα social media)». Αφού επισήμανε ότι υπάρχει στα social media μια σκοτεινή πλευρά που περιλαμβάνει τοξικότητα, είπε ότι «δεν βλέπω τις περισσότερες φορές τα σχόλια» αν και παραδέχθηκε ότι αρκετές φορές σε αυτά υπάρχουν και σοβαρές προτάσεις. Εξομολογήθηκε ότι η αποφόρτιση από μια δύσκολη ημέρα έρχεται «με μια χαλαρή συζήτηση με τη σύζυγο, μια ταινία στο Netflix, με το να φύγουμε από το κινητό». Όπως είπε, δε, «έχω δει και “Σασμό” που είναι ενδιαφέρουσα σειρά και χαίρομαι που η ελληνική τηλεόραση παράγει, βλέπω και ποδόσφαιρο». Η έκπληξη από τον γιο του και τα δώρα που πήρε Οι συντελέστες της εκπομπής επιφύλαξαν στον πρωθυπουργό και μια «παραγγελιά» – ένα τραγούδι – από τον γιο του Κωνσταντίνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί ότι ήταν η μουσική υπόκρουση που έχει ως ringtone στο κινητό του και προέρχεται από μια σκηνή από το πρώτο Star Wars. Η Ναταλία Γερμανού έδωσε, τέλος, στον Κυριάκο Μητσοτάκη τρία δώρα: – ένα βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο «Τα 88 ντολμαδάκια» και αφορμή το σχόλιο που έκανε ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του Luben – Ένα φλυτζάνι για να τον καφέ με τη μια πλευρά να έχει το hashtag #καλύτερα και την άλλη το «Mr President» από ταινία του Κλιντ Ίστγουντ – Ένα δώρο για τον Πίνατ, τον σκύλο στο Μέγαρο Μαξίμου, που ήταν μια πλαστική φωτογραφική μηχανή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει «θα σου πω ποσες ημέρες θα αντέξει». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητέρα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον παιδόφιλο που βίασε τους τρεις γιους της Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;» 26.11.2022, 13:54 UPD: 26.11.2022, 14:21 3 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 08:23 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 09:57 26.11.2022, 10:01 26.11.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )