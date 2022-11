Κυριάκος Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, η ΝΔ θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη

Αναφορά στις επερχόμενες εκλογές έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδεία του το πρωί του Σαββάτου στην Καλλιθέα. «Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές. Και δικαιολογημένα, θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023, που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη» ήταν η χαρακτηριστική φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Και είμαι σίγουρος, φίλες και φίλοι, ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι, διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και διότι κρατήσαμε σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας σε πολύ ταραγμένα νερά» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού ευχαρίστησε τους συγκεντρωμένους για τη στήριξη που δίνουν στη «μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως όταν είχε επισκεφθεί την Καλλιθέα πριν τις εκλογές του 2019 «είχα δεσμευτεί για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα: θα μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε. Θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τις δημιουργήσαμε. Θα φέρουμε ξένες επενδύσεις και τις φέραμε. Θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή και πιο ασφαλή απέναντι στις προκλήσεις των γειτόνων μας και το κάναμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή απ’ ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια». «Ξέρω και ξέρετε ότι σε καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έτυχαν τόσες μεγάλες δυσκολίες. Από τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο και την πανδημία, μέχρι τις προκλήσεις των γειτόνων μας και τώρα τη μεγάλη εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν ότι μπορούν να στηρίζονται σε εμάς και ότι θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να τους στηρίξουμε στους δύσκολους καιρούς που περνάμε» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες: «Όπως στηρίξαμε την κοινωνία στην πανδημία και πληρώσαμε τους μισθούς όλων των εργαζομένων των καταστημάτων που έκλεισαν και στηρίξαμε τις επιχειρήσεις με επιστρεπτέα προκαταβολή, το ίδιο κάνουμε και τώρα εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Το γνωρίζετε όλοι σας, κάθε φορά που παίρνετε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος βλέπετε τι θα πληρώνατε αν δεν υπήρχε η κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε τώρα. Επειδή ακριβώς το κράτος σπεύδει και στηρίζει κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε επιχειρηματία, είτε είναι μεγάλος είτε είναι μικρός. Και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε». «Και μπορούμε να το κάνουμε, διότι σήμερα η Ελλάδα αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τις πιο πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργούμε ένα πλεόνασμα, το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσα από στοχευμένα μέτρα στήριξης» εξήγησε ο πρωθυπουργός. Όπως υπογράμισε «από 1/1/2023, οι συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά αύξηση κοντά στο 8% στις συντάξεις τους. Η εισφορά αλληλεγγύης, αυτός ο μνημονιακός φόρος που έρχεται από το παρελθόν, θα καταργηθεί οριστικά για όλους. Και τώρα, πριν από τις γιορτές, παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευάλωτοι συμπολίτες μας θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε όλο το πλαίσιο στήριξης, το οποίο έχουμε δρομολογήσει για την κοινωνία από τότε που ξέσπασε αυτή η μεγάλη κρίση». Δεν έλειψαν, μάλιστα, τα «καρφιά» προς τον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρατηρεί ότι «ο προοδευτισμός και η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Και αναρωτιέμαι πόσο προοδευτικοί και πόσο ευαίσθητοι ήταν όλοι αυτοί που μόνο φόρους αύξαναν και διέλυσαν τη μεσαία τάξη. Αύξησαν την ανεργία και επιβάρυναν τελικά τους πιο αδύναμους». «Σε αυτή την πορεία, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε. Και καθώς πια οδεύουμε προς το τέλος της θητείας μας, μπορούμε με αυτοπεποίθηση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε: ναι, σε αντίθεση με αυτά τα οποία έκαναν οι προηγούμενοι, εμείς ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Και διεκδικούμε το δικαίωμα να κυβερνήσουμε τον τόπο για ακόμη μία τετραετία για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει. Και σας θέλω όλους δίπλα μου γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και στους καχύποπτους συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα προβληματίζονται σήμερα για το τι πρέπει να ψηφίσουν, ότι τίποτα από αυτά που έχουμε πετύχει δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο». Δεν παρέλειψε να θέσει, δε, τα διλήμματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στις κάλπες οι πολίτες. «Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει, με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν. Το είδαμε, εξάλλου, την προηγούμενη τετραετία. Αλλά, φίλες και φίλοι, τα διλήμματα των εκλογών πια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ψηλά ή θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που έχουμε ξεχάσει; Θα στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, τους μεροκαματιάρηδες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα ή θα πάμε σε μια ισοπεδωτική λογική αύξησης των φόρων για να τσακίσουμε και πάλι τη μεσαία τάξη; Θα εξακολουθούμε -και το λέω αυτό γιατί έχουμε μαζί μας εδώ τον κ. Ναύαρχο- να στηρίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας έμπρακτα αγοράζοντας αεροπλάνα και καράβια ή θα ρισκάρουμε να ακυρώσουμε τις αμυντικές συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει για να επιστρέψουμε σε μια δήθεν ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική;» «Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε την πολύ μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Ξέρω όμως ταυτόχρονα ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό το οποίο ζητώ από τα στελέχη μας κυρίως, από τους Υπουργούς μας, από τους βουλευτές μας -και θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους βουλευτές του Νότιου Τομέα οι οποίοι πραγματικά κάνουν μια εξαιρετική δουλειά να αναδεικνύουν πολλά τοπικά ζητήματα, κύριε Δήμαρχε, και να δίνουν λύσεις σε αυτά- θέλω να είμαστε σεμνοί στη συμπεριφορά μας. Να αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος έχει δυσκολίες και να περνάμε το μήνυμα ότι προσπαθούμε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. «Προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο. Λύνουμε κάθε μέρα πολλά προβλήματα. Χθες, να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα αντιμετώπισης της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό έργο στον τομέα αυτό. Για πρώτη φορά σπάσαμε τη σιωπή και κακοποιημένες γυναίκες έχουν το θάρρος να βγουν να μιλήσουν, να πάνε στην Αστυνομία, να καλέσουν τη γραμμή 15900 και να βρουν κουράγιο και προστασία να βάλουν πίσω τους αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα μόνο από τα πολλά τα οποία έχουμε πετύχει, από ένα κυβερνητικό έργο το οποίο σε όλους τους τομείς είναι πολύ πλούσιο. Αυτό ζητώ λοιπόν από τα στελέχη μας, από τις τοπικές μας οργανώσεις, να το παρουσιάζουμε, να το εξηγούμε στους πολίτες για να τους πείσουμε όχι με ακρότητες, όχι με φωνές, όχι με πόλωση, αλλά με επιχειρήματα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης δίνοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες ενόψει των εκλογών του 2023. Επιστρέφοντας, δε, στις αιχμές για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «αυτοί οι οποίοι καταφεύγουν στην πόλωση, στον λαϊκισμό, στις ακρότητες, στις θεωρίες συνωμοσίας είναι κατά κανόνα αυτοί που δεν έχουν να μιλήσουν καθόλου και να πουν τίποτα στους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Αυτό δεν είναι το γήπεδο το δικό μας. Το δικό μας γήπεδο είναι το γήπεδο της επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας και για αυτά ενδιαφέρονται οι πολίτες τελικά. Και με βάση αυτό το κριτήριο θα κρίνουν και θα κάνουν τις επιλογές τους». «Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου η Καλλιθέα έχει πάντα έναν συμπαραστάτη. Έχει έναν συμπαραστάτη διότι γνωρίζω τα προβλήματα σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον πολιτεύομαι στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, σχεδόν 20 χρόνια. Με τον κύριο Δήμαρχο γνωριζόμαστε 20 χρόνια, έτσι δεν είναι κ. Δημήτρη Κάρναβε; Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που είχα γνωρίσει όταν ξεκίνησα την πολιτική μου σταδιοδρομία και χαίρομαι για την πρόοδό του. Και χαίρομαι που η Καλλιθέα έχει έναν άξιο Δήμαρχο, ο οποίος λύνει προβλήματα. Θα είμαστε κοντά σας λοιπόν, όπως είπατε, όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και στα μικρά. Αλλά σας θέλω και όλους σας, σας θέλω κοντά μας, σας θέλω κοντά μου στη μεγάλη προσπάθεια την οποία θα κάνουμε τώρα, καθώς μπαίνουμε πια δυναμικά στην τελική ευθεία για να ξαναφέρουμε τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή και αυτοδύναμη στο τιμόνι της χώρας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη μεγάλη μας προεκλογική συγκέντρωση που θα κάνουμε στην Καλλιθέα» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό προλόγησε ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάντα δίπλα στην πόλη μας, από εδώ ξεκίνησε και έχει πάντα τη διάθεση να συνεισφέρει στα μεγάλα, να ασχολείται ακόμα και με τα μικρότερα», σημείωσε ο κ. Κάρναβος. «Να πούμε πως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που επί διακυβέρνησής σας ανακοινώθηκε η έλευση του Μετρό στην Καλλιθέα, είναι ένα έργο που σας ζητήσαμε και το δρομολογήσατε», προσέθεσε. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη το οποίο περιλαμβάνει ταξίδια που εκκρεμούν σε Λονδίνο, Τίρανα και Βρυξέλλες αλλά και εσωτερικούς προορισμούς, στη συνέχεια, τόσο εντός όσο και εκτός Αθηνών δείχνει ότι η κυβέρνηση μπαίνει σε προεκλογικό ρυθμό με τον χρόνο των εκλογών να πλησιάζει όλο και πιο κοντά. Με δεδομένο, πάντως, ότι η ακρίβεια είναι το αντικειμενικό πρόβλημα των πολιτών σε αυτή τη συγκυρία, ο πρωθυπουργός θα υπεραμύνεται στην πορεία προς τις κάλπες των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης, με τους συνεργάτες του να τονίζουν ότι με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «έσβησαν» μια σειρά ανατιμήσεων, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς ρεύματος. Ο πρωθυπουργός προετοιμάζεται, παράλληλα, για τη μάχη του τελευταίου προϋπολογισμού αυτής της κυβέρνησης που θα δοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ πρόσθετο όπλο στην κυβερνητική επιχειρηματολογία είναι και η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 3,6 δισ. ευρώ, παρά τη σχετική φημολογία του προηγούμενου διαστήματος. Έχοντας, δε, το βλέμμα στους πολίτες και στην προοπτική περαιτέρω αύξησης των δόσεων των στεγαστικών δανείων, η κυβέρνηση είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις τράπεζες, προκειμένου να παρέμβει, εφόσον είναι απαραίτητο, για το πάγωμα των αυξήσεων στις μηνιαίες δόσεις για μια μεγάλη μερίδα «πράσινων» δανειοληπτικών, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ. Το μήνυμα για τις γυναίκες Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα επισκέφθηκε και το αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας όπου με αφορμή τη λειτουργία γραφείου αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιαη τέτοιων περιστατικών. «Είχαμε την ευκαιρία χθες να παρουσιάσουμε το συνολικό μας σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας, ειδικά της ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα φυσικά πρωτίστως γυναίκες. Χαίρομαι που έχουμε τόσες άξιες ελληνίδες αστυνομικούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, προφανώς, όταν έρχεται μια γυναίκα να συναντήσει μια γυναίκα. Νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε διαφορετικά, είναι πολύ πιο εύκολο να τη βοηθήσετε να σπάσει τη σιωπή, γιατί μιλάμε για περιστατικά πολύ δύσκολα, μιλάμε για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση προφανώς. Και πρέπει να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε, από το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι τον χώρο υποδοχής, σκοπεύουν στο να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Γιατί αν υπάρχει εμπιστοσύνη και εμπιστευτούν τα θύματα της κακοποίησης την Ελληνική Αστυνομία, ότι με διακριτικότητα αλλά και απόλυτο επαγγελματισμό θα χειριστεί αυτά τα περιστατικά, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ σημαντικό» σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Τώρα δίνουμε πια τη δυνατότητα στα θύματα να μιλήσουν με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαφορά. Ενδοοικογενειακή βία υπήρχε πάντα. Τώρα έχουμε το θάρρος, όλοι μας, και η πολιτεία αλλά κυρίως τα θύματα, να μιλήσουμε, να σηκώσουμε και να κοιτάξουμε τι υπάρχει κάτω από το χαλί», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τα γραφεία έχουν αντιμετωπίσει τα 3.000 περιστατικά από τα 10.000 που έχει αντιμετωπίσει ολόκληρη η Αστυνομία. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε υπερδιπλάσιο αριθμό γραφείων, τον οποίο και προετοιμάζουμε και ελπίζουμε και πάλι στη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα στην Παπαστράτος», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως από τις μαρτυρίες των αστυνομικών προκύπτει «πως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πλέον στην Αστυνομία». «Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την εμπιστοσύνη», τόνισε ο Πρωθυπουργός. «Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι συνολικά προς το κράτος και τις δομές του, ειδικά όταν πρόκειται για τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ζωής του ανθρώπου. Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή του κράτους». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος, όπως τον τρόπο υποδοχής των θυμάτων, τις πρακτικές μεταχείρισής τους και τη συνεργασία με την 24ωρη γραμμή SOS 15900. Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, ο οποίος έχει δωρίσει όλα τα έπιπλα που συνθέτουν τα 18 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στη χώρα. Συνολικά έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 73 Επιτελικά Τμήματα και 18 Επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην επικράτεια, στα οποία υπηρετούν 403 στελέχη. Η στελέχωση των επιτελικών και των επιχειρησιακών δομών, γίνεται κατά προτίμηση και όπου αυτό είναι εφικτό, με προσωπικό που κατέχει πτυχία νομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών. Έχει παράλληλα υλοποιηθεί πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία και με συναρμόδιους φορείς, για την άρτια κατάρτιση τόσο των υπηρετούντων στα επιτελικά και επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας όσο και των άλλων αστυνομικών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας. Πριν από λίγες ημέρες θεσπίστηκε επίσης η πιλοτική λειτουργία προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής Panic Button. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο να ειδοποιήσουν την Ελληνική Αστυνομία μέσω του αθόρυβου πατήματος ενός κουμπιού στο κινητό τηλέφωνό τους σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, στέλνοντας αυτόματα στοιχεία τοποθεσίας για τον εντοπισμό τους. Σημειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου στην Καλλιθέα έχουν καταγγελθεί 62 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σε αυτό υπηρετούν σε αυτό 13 άτομα και η στελέχωσή του είναι σε 24ωρη βάση. Με δεδομένο, πάντως, ότι η ακρίβεια είναι το αντικειμενικό πρόβλημα των πολιτών σε αυτή τη συγκυρία, ο πρωθυπουργός θα υπεραμύνεται στην πορεία προς τις κάλπες των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης, με τους συνεργάτες του να τονίζουν ότι με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «έσβησαν» μια σειρά ανατιμήσεων, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη μια ακόμα θετική αναφορά του πρωθυπουργού στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», για το οποίο στο Μαξίμου αρχικά υπήρξε ισχυρή επιφύλαξη, φαίνεται όμως ότι λειτούργησε θετικά για τον ανταγωνισμό, ενώ λειτούργησε ως «ανάχωμα» και για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις. «Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για το «Καλάθι». Ξέρω, όμως, ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι πανάκεια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους πιο αδύναμους. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά αγαθά, ότι έχει δημιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ένα στα πέντε προϊόντα έχουν πια μείωση. Όσοι λοιπόν λοιδορούν το «Καλάθι», ας σκεφτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη», τόνισε χθες, Παρασκευή (25/11) ο πρωθυπουργός από το υπουργικό συμβούλιο. Ειδήσεις σήμερα: Βόλος: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο στις Μικροθήβες Συγκινεί η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αδερφή του, Κατερίνα, που έχει καρκίνο του μαστού Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;»

