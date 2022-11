Μητσοτάκης: Συγκινεί η ανάρτηση για την αδερφή του, Κατερίνα, που έχει καρκίνο του μαστού Τι έγραψε ο πρωθυπουργός στο Facebook για τη μητέρα του Γρηγόρη Δημητριάδη Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστή την περιπέτεια που βιώνει η αδερφή του, Κατερίνα το τελευταίο διάστημα, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο στον μαστό. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η μητέρα του Γρηγόρη Δημητριάδη εντόπισε νωρίς τον όγκο και έχει ήδη ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες. Με αφορμή αυτό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «στην πατρίδα μας παρέχεται εξαιρετική αντικαρκινική περίθαλψη» και κάλεσε όλες τις γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών να αξιοποιήσουν τις δωρεάν μαστογραφίες, μέσα από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «Μοιράζομαι, σήμερα, μαζί σας ένα οικογενειακό μου πρόβλημα γιατί αυτό έρχεται να γεφυρώσει μία ανθρώπινη δύσκολη στιγμή με μία δημόσια πολιτική. Δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες, η αδελφή μου Κατερίνα διαγνώστηκε με καρκίνο στον μαστό. Ευτυχώς, όμως, ο όγκος εντοπίστηκε νωρίς, στην προληπτική μαστογραφία της. Τώρα αρχίζει μια μεγάλη περιπέτεια. Η Κατερίνα έκανε την πρώτη της χημειοθεραπεία προχθές. Αντιμετώπισε τα δυσάρεστα νέα με την ψυχραιμία και την αισιοδοξία που την διακρίνει. Και έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη γιατί ανακάλυψε την κακοήθεια σε πρώιμο στάδιο. Η επιστήμη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και στην πατρίδα μας παρέχεται εξαιρετική αντικαρκινική περίθαλψη. Εξάλλου το πιστοποιούν οι δεκάδες χιλιάδες Ελληνίδες που βγήκαν νικήτριες από αυτή την μάχη. Ξέρω ότι κάθε έλεγχος της υγείας μας προκαλεί φόβο ή δισταγμό. Αλλά είναι απαραίτητος. Μάλιστα, για όλες τις γυναίκες μεταξύ 50 και 69 ετών η πολιτεία προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες, μέσα από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Αξιοποιήστε το! Τους τελευταίους μήνες, έχουμε ήδη εντοπίσει παραπάνω από 3.000 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο, με πολύ καλή πρόγνωση θεραπείας. Μια από αυτές είναι και η Κατερίνα…» Ειδήσεις σήμερα: «Το πόρισμα επιβεβαιώνει την κατάσταση φρίκης», λέει η οικογένεια του 25χρονου που πέθανε σε δομή της Θεσσαλονίκης Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο στις Μικροθήβες Πυκνώνει τις προεκλογικές περιοδείες ο Μητσοτάκης – Τέμπο με αιχμή την οικονομία BEST OF NETWORK 25.11.2022, 19:37 26.11.2022, 08:23 24.11.2022, 10:55 25.11.2022, 20:06 25.11.2022, 20:08 25.11.2022, 09:40

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )