Στο Κερατσίνι ο Ανδρουλάκης – Συνομίλησε με πολίτες, άφησε λουλούδι στο μνημείο του Παύλου Φύσσα «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων δανειοληπτών», τόνισε O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε λίγο πριν το μεσημέρι την αγορά του Κερατσινίου όπου μίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες οι οποίοι του εξέφρασαν την αγωνία τους για την ακρίβεια. «Η κρίση βαθαίνει. Χιλιάδες Έλληνες βυθίζονται στην απελπισία. Οφείλουμε, λοιπόν, να πάρουμε γενναίες πρωτοβουλίες», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης κι έκανε ειδική αναφορά στα κόκκινα δάνεια. «Καταθέσαμε τροπολογία προκειμένου να προστατεύσουμε εκ νέου την πρώτη κατοικία, όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν με δικό μας νόμο το 2010» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Κατέκρινε ακόμη «την πολιτική υποκρισία της Κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης» όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση και τόνισε πως «Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων δανειοληπτών. Η Νέα Δημοκρατία κατήργησε το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα funds. Όμως υπάρχουν και τα χρέη προς το δημόσιο. Γι' αυτό προτείνουμε 120 δόσεις για τα χρέη στον ΕΦΚΑ και την εφορία» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μόνο επιλογές που μειώνουν τις ανισότητες και δίνουν προοπτική για βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ελληνικό λαό και τα ελληνόπουλα, με πολλές και καλές θέσεις εργασίας» είπε. Αναφερόμενος στη τακτική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των τομεαρχών του κόμματος, σε δεκαπέντε μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και σχεδόν το σύνολο των ψηφοδελτίων. «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να χτίσουμε μια σχέση αξιοπιστίας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί, μακριά από τον ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας και τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχώς πυροδοτούν έναν τοξικό δημόσιο διάλογο» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άφησε ένα λουλούδι στο μνημείο του Παύλου Φύσσα δηλώνοντας ότι οι Έλληνες οφείλουν να είναι ενωμένοι απέναντι στο φαινόμενο του νεοναζισμού. «Οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, οι υποστηρικτές του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ, πρέπει να μείνουν στο σκοτάδι της ιστορίας. Και αυτή πρέπει να είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και στις επόμενες εθνικές εκλογές» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

