ΣΥΡΙΖΑ: Αν «μυρίζει» εκλογές τότε ας τις προκηρύξει άμεσα ο Μητσοτάκης «Το αίτημα που έρχεται από την κοινωνία είναι πολιτική αλλαγή για να υπάρξει δικαιοσύνη στην οικονομία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ Την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Καλλιθέα ότι «το κλίμα μυρίζει εκλογές» σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον πρωθυπουργός «να τις προκηρύξει άμεσα για να σωθεί η κοινωνία». Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του ασκεί κριτική στην κυβέρνηση αναφέροντας ότι «αρπακτικά έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών» και «αρπακτικά κατασπαράζουν την δημοκρατία» αναφέροντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα καταγραφεί στην σύγχρονη ιστορία του τόπου ως ένας αποτυχημένος και αδίστακτος πολιτικός». «Κατήργησε κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας και στήριζε τα συμφέροντα των διαφόρων “Πάτσηδων”. Στις ημέρες του το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται ξανά και πνίγει μεσαία στρώματα και μισθωτούς. Η απέχθεια του για κάθε τι κοινωνικό φτάνει ακόμα και στην διάλυση μέσα από την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ» προστίθεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει, επίσης, ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη λεηλατεί την κοινωνία με τις οικονομικές της επιλογές και διαλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου με όσα κάνει στους θεσμούς» και πως «το σκάνδαλο Μητσοτάκη με το predator δείχνει την αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης». «Αρπακτικά που έχουν πέσει πάνω στο εισόδημα των πολιτών, αρπακτικά που κατασπαράζουν την δημοκρατία», προσθέτει. «Το αίτημα που έρχεται από την κοινωνία είναι ένα: δικαιοσύνη», «πολιτική αλλαγή για να υπάρξει δικαιοσύνη στην οικονομία, να μπει τέλος στην ασυδοσία των ισχυρών, να υπάρξει επαναφορά του κράτους δικαίου. Η εικόνα που για πάντα θα συμβολίζει την πολιτική του θα είναι η σπασμένη πόρτα από τα σπίτια που θέλησε να λεηλατήσουν τα αρπακτικά του» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητέρα μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον παιδόφιλο που βίασε τους τρεις γιους της Viral η σκηνή ζηλοτυπίας της Μαρίας Σολωμού στον Mente Fuerte – «Τι είπες ρε μ@@@κα;» BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 08:23 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 09:57 26.11.2022, 10:01 26.11.2022, 11:00

