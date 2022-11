ΣΥΡΙΖΑ: Να παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πως σχολιάζει η Κουμουνδούρου δημοσιεύματα που αφορούν παρακολουθήσεις «Ο κ. Μητσοτάκης δεν κατηγορείται πλέον για παρακολουθήσεις αντιπάλων και συνεργατών του αλλά για την οργάνωση και εκτέλεση μιας πρωτοφανούς Συνταγματικής και Δημοκρατικής εκτροπής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και υπογραμμίζει ότι «είτε θα δώσει πειστικές απαντήσεις για την εκτροπή είτε θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί, γιατί όσα διέπραξε αποτελούν σοβαρότατο κίνδυνο για την ίδια τη Δημοκρατία». Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση του το κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να κρύβεται και αντικαθιστά βουλευτές του από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με στόχο να μείνουν στο σκοτάδι οι ευθύνες του, έρχονται στο φως νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις από την εφημερίδα Documento». Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι «οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εισαγγελέως της ΕΥΠ που μέχρι πρόσφατα πίστευε ότι είναι ανέλεγκτη αλλά τελικά ήταν και η ίδια ‘καλωδιωμένη’, καθώς και του οικονομικού Εισαγγελέα που χειρίστηκε τις υποθέσεις των Γεωργιάδη και Αβραμόπουλου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους ήταν υπαρκτά αλλά αδιευκρίνιστα, αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα της πολιτειακής λειτουργίας και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για κρυφτούλι και υπεκφυγές». Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «καμία Αρχή της Πολιτείας δεν μπορεί πια να μην αντιδρά» και «καμία δικαιολογία δε μπορεί να αφήνει τη Δημοκρατία απροστάτευτη». Υπογραμμίζει ότι «η άμεση διερεύνηση όλων των πλευρών αυτής της σκοτεινής υπόθεσης καθώς και η απόδοση ευθυνών, αποτελεί πλέον δημοκρατική και συνταγματική υποχρέωση». Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξε τις πύλες του -για ξενάγηση- ο Σταθμός Παπάφη του Μετρό Θεσσαλονίκης Θρήνος στον Αλμυρό για τον 25χρονο, που σκοτώθηκε από σύγκρουση του ΙΧ του με αγριογούρουνο Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές, η ΝΔ θα είναι πρώτη και αυτοδύναμη BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 26.11.2022, 17:00 23.11.2022, 13:15 26.11.2022, 16:16 26.11.2022, 16:17 26.11.2022, 16:30

