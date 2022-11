Επιμένει ο Σπίρτζης: Ήξερε από τον Αύγουστο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για για την «Κιβωτό»;

Να απαντήσει αν στην κυβέρνηση «γνώριζαν από τον Αύγουστο τα όσα ανατριχιαστικά αποκαλύφθηκαν για την Κιβωτό του Κόσμου» καλεί σε ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης τον αρμόδιο υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο, καταλήγοντας πως «περιμένουμε τις δημόσιες απαντήσεις σας και θα επανέλθουμε». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Περιμένουμε από το πρωί τον – κατά τα λοιπά λαλίστατο – Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Θεοδωρικάκο να διαψεύσει τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπροπούλου, ότι στην ΕΛΑΣ γνώριζαν από τον Αύγουστο τα όσα ανατριχιαστικά αποκαλύφθηκαν για την Κιβωτό του Κόσμου. Μάλλον, όμως, περιμένουμε μάταια… Ρωτάμε δημόσια: – Ισχύουν οι αποκαλύψεις ότι γνωρίζατε από τον Αύγουστο; – Γιατί αφήσατε τόσο χρόνο να συμβαίνουν ανατριχιαστικά γεγονότα σε παιδάκια; – Ισχύει ότι διαρρεύσατε κατάθεση που όφειλε να είναι απόρρητη λόγω της εισαγγελικής παραγγελίας ; – Γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή να αναδείξατε το γεγονός μετά από 4 μήνες; Ελπίζουμε να πάρουμε κάποια απάντηση . Διαφορετικά επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η προπαγανδιστική τακτική σας ακόμη και σε γεγονότα που έχουν συγκλονίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Περιμένουμε τις δημόσιες απαντήσεις σας και θα επανέλθουμε». Η χθεσινή τοποθέτηση της Ελληνικής Αστυνομίας Από το Σάββατο, πάντως, η Ελληνική Αστυνομία τοποθετήθηκε για την υπόθεση της «Κιβωτού» και τη χρονική περίοδο στην οποία έλαβε παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η ανακοίνωση ανέφερε: «Αναφορικά με την υπόθεση γνωστής ΜΚΟ, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι: Την 3 Σεπτεμβρίου 2022, διαβιβάσθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθούν καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, προέβη στις απαραίτητες προανακριτικές πράξεις προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι μάρτυρες ώστε να προσέλθουν για κατάθεση και το προανακριτικό υλικό, υποβλήθηκε την 18 Νοέμβριου 2022, στην παραγγέλουσα Αρχή. Συνεπώς σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο αναφέρεται στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Ειδήσεις σήμερα: «Παιδί υπέστη εγκαύματα και δεν έκαναν τίποτα» – Νέα καταγγελία για την δομή των ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη Νέα εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του μπροστά από διηπειρωτικό πύραυλο Ασημίνα Καρέλια: Η ιστορία της ζωής της, η δωρεά στην «Κιβωτό», ο ενδοοικογενειακός πόλεμος

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )