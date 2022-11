Θεοδωρικάκος: «Η ΝΔ μιλάει με έργα, ο ΣΥΡΙΖΑ με ψεύδη και λάσπη»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη του αναφέρθηκε σ’ όλη την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο κ. Θεοδωρικάκος, έδωσε απαντήσεις για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών, τονίζοντας ότι «τα ποσοστά εξιχνιάσεων το 2022 έχουν ξεπεράσει το 90%. Δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις σε περιπτώσεις “υπεράνω υποψίας”. Όλες αποτελούν περιπτώσεις “άμεσης αυτοψίας”», τόνισε αναφερόμενος στις υποθέσεις του 12χρονης ανήλικης από τον Κολωνό καθώς και στης «Κιβωτού του Κόσμου». Ακόμη αναφερόμενος σημειωσε πως η ΝΔ μιλάει με έργα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με ψεύδη και λάμψη. Αναλυτικά η συνέντευξη:Έχει πληγεί, πιστεύετε, πολιτικά η κυβέρνηση από την υπόθεση των παρακολουθήσεων; Και τι απαντάτε στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία σας καταλογίζει διάθεση «συγκάλυψης» και μιλά ακόμη και για «επικίνδυνο για την δημοκρατία πρωθυπουργό»; Ο κ. Τσίπρας, αντιλαμβανόμενος πως έχει χάσει τα τελευταία χρόνια τη μάχη των ιδεών στην κοινωνία, αποφάσισε να επιστρατεύσει τον πόλεμο λάσπης και συκοφαντιών. Παρουσιάζοντάς μας είτε ως «δολοφόνους και προδότες» στην περίπτωση της νησίδας του Έβρου, είτε ως «κόμμα παιδεραστών» στην φρικιαστική υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού, είτε ως «Κυβέρνηση αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας» την ημέρα που, μετά από έφοδο, η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε τρεις εγκληματικές οργανώσεις στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου. Σήμερα επιχειρεί με ψέματα να δημιουργήσει εντυπώσεις για μια Κυβέρνηση που λειτουργεί παρακρατικά και για μια Δικαιοσύνη χωρίς ανεξαρτησία, που λειτουργεί κατόπιν υποδείξεων. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να υπονομεύσει την Άμυνα της χώρας, προσπαθώντας να μπλοκάρει μια καθοριστική -για τα Εθνικά μας συμφέροντα- αμυντική συμφωνία. Ειδικά, αυτή την περίοδο των ευρέων γεωπολιτικών αναταράξεων, αλλά και των ακραίων απειλών από την Τουρκία. Δε διστάζει ακόμα και να δηλητηριάζει τη συνείδηση της κοινωνίας απέναντι στη λειτουργία των θεσμών, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία μας. Κεκτημένα αγώνων και θυσιών του λαού μας, ο κ. Τσίπρας τα καθιστά ενέχυρο της επιδίωξής του να διατηρήσει την προεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019 έχοντας συνυπογράψει με όλους τους Έλληνες μια συμφωνία αλήθειας, την οποία τιμά με συνέπεια. Και, γνωρίζετε καλά ότι μια σταθερή και ουσιώδης σχέση εμπιστοσύνης αποδεικνύεται διαρκώς. Σε όλες της τις εκφάνσεις. Δεν εξαντλείται μόνο στις θετικές εξαγγελίες και στο έργο για οικονομική ανάπτυξη, ενισχύσεις επαγγελματιών, μειώσεις φόρων, μέτρα στήριξης της κοινωνίας και εθνικές επιτυχίες. Επεκτείνεται και στην ανάληψη των αντίστοιχων πρωτοβουλιών για τη διόρθωση των λαθών. Όπως έγινε και τώρα, στην υπόθεση που αναφέρετε: Με αποφάσεις για πρόσωπα, με νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω θωράκιση της ΕΥΠ, με συζήτηση στη Βουλή, με πλήρη διαφάνεια για διερεύνηση της υπόθεσης μέχρι τέλους. Κοιτώντας και πάλι τους πολίτες στα μάτια. Εκεί ξεχωρίζει η πολιτική συνέπεια από τον καιροσκοπισμό. Στα δύσκολα. Σε ποιο βαθμό η επίτευξη του στόχου της ΝΔ για αυτοδυναμία συνδέεται με την ψήφο της μεσαίας τάξης, αλλά και ποιο το μήνυμά σας στους οικονομικά ασθενέστερους; Γιατί να εμπιστευτούν σε αυτές τις εκλογές τη ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο ακούν να μιλά διαρκώς για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους; Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να μιλά με έργα. Αντίθετα με τον Σύριζα που, ακόμα και ως αντιπολίτευση, επενδύει στις «μακέτες του ψεύδους και της υποκρισίας». Και σας στο αποδεικνύω με απλά λόγια: Σήμερα, ποιοι εμφανίζονται ως αυτόκλητοι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης; Εκείνοι που για 5,5 χρόνια τη λεηλατούσαν με υπερφορολόγηση και τη διέλυσαν. Ποιοι παριστάνουν τους υπέρμαχους των συνταξιούχων; Οι ίδιοι που πριν λίγα χρόνια τους έβλεπαν με απάθεια να κλαίνε έξω από τα κλειστά ATM των τραπεζών. Και ποιοι επισκέπτονται με φωτογράφους τους ιδιοκτήτες των σπιτιών που πλειστηριάζονται, χτυπώντας τους φιλικά την πλάτη; Οι ίδιοι άνθρωποι που το 2017 νομοθέτησαν ως Κυβέρνηση τη δυνατότητα των τραπεζών να το κάνουν και, μάλιστα, ηλεκτρονικά! Πάντα πίστευα ότι η κοινωνική ευαισθησία οφείλει να αποτυπώνεται με πράξεις. Με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Όχι με υποκρισία και «κροκοδείλια δάκρυα». Και αυτό είναι το δίλημμα στο οποίο θα κληθούν σε λίγους μήνες να αποφασίσουν οι πολίτες: Από τη μία, είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που βαδίζει στον δρόμο της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητας. Και, από την άλλη, η Ελλάδα που επιχειρεί να επαναφέρει ο κ. Τσίπρας. Των φόρων, των αυταπατών και της κάλπικης ελπίδας. Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια, τι έχετε να πείτε στον πολίτη ο οποίος αντιλαμβάνεται μεν ότι το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο, απαιτεί όμως από την κυβέρνηση να το αντιμετωπίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό; Το έχετε κάνει μέχρι τώρα, πιστεύετε; Και είστε σε θέση να το κάνετε για όσο καιρό χρειαστεί; Η κυβέρνηση ενίσχυσε την κοινωνία με περισσότερα από 50 δις ευρώ για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή την περίοδο της πανδημίας και συνεχίζει τώρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στηρίζουμε τους λογαριασμούς ρεύματος, δημιουργήσαμε το καλάθι του νοικοκυριού, ενισχύουμε τους οικονομικά αδύναμους, μειώνουμε φόρους, καταργούμε εισφορές. Αλλά, δεν κινούμαστε μόνο αμυντικά: η Ελλάδα προσελκύει ξένες επενδύσεις, οι ευρωπαϊκοί πόροι πιάνουν τόπο, η χώρα μας μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες είναι από τις ελάχιστες που έχουν να επιδείξουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλη μείωση της ανεργίας τα τελευταία 3 χρόνια. Όλα αυτά δεν είναι σπασμωδικές κινήσεις. Δεν έτυχε, πέτυχε! Είναι αποτέλεσμα του σχεδίου, που εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Που αποδίδετε την συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα, αλλά και ποιο το μήνυμά σας προς την γειτονική χώρα σε ότι αφορά ειδικά το μεταναστευτικό; Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα έχει δυναμώσει. Έχει δυναμώσει οικονομικά, στρατιωτικά, στρατηγικά. Δεν είναι η Ελλάδα των ανοιχτών συνόρων και των κλειστών τραπεζών. Με δήθεν «κόκκινες εθνικές γραμμές» που αποδεικνύονταν πάντα στην πράξη «κόκκινες κλωστές». Είναι η Ελλάδα που προστατεύει τα σύνορα της, που δεν κάνει εκπτώσεις στα κυριαρχικά της δικαιώματα, που δεν αφήνει αναπάντητες τις προκλήσεις. Είναι σαφές πως η σημερινή Ελλάδα ενοχλεί σήμερα τον Πρόεδρο Ερντογάν. Γιατί στέκεται εμπόδιο στην στρατηγική του, όταν, μέσω των διαρκών προκλήσεων προς την πατρίδα μας, επιχειρεί να μεταθέσει τη διαρκή αμφισβήτηση που έχει στο εσωτερικό του. Γι’ αυτό, άλλωστε, παρακινεί και τον ελληνικό λαό να καταψηφίσει στις προσεχείς εκλογές τον Κ. Μητσοτάκη. Ο Πρόεδρος Ερντογάν γνωρίζει πως η σημερινή Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο το σύνορο της Τουρκίας με την Ευρώπη. Αλλά είναι και η χώρα που απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης και της ανοιχτής στήριξης όλου του Δυτικού κόσμου. Διατάραξη των σχέσεών του με την Ελλάδα, σημαίνει για τον κ. Ερντογάν διατάραξη των σχέσεών του με ολόκληρη τη Δύση. Σας βλέπουμε συχνά-πυκνά σε επισκέψεις στον Έβρο… Στον Έβρο υπάρχει μια διαρκής απειλή από παράνομους μετανάστες που καθοδηγούνται από την Τουρκία. Η αντιμετώπιση της απειλής είναι πλέον πιο σύνθετη, καθώς δεν είναι εστιασμένη, αλλά αφορά σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε όλο το μήκος των συνόρων μας. Και δεν πρόκειται να μειωθεί. Eμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε με γνώμονα την αλήθεια. Όχι τις ιδεοληψίες. Ξέρουμε ότι το φαινόμενο δεν είναι εποχικό και ότι δε θα παρέλθει άμεσα. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί η Τουρκία έχει τους δικούς τους λόγους για να το συντηρεί. Στον Έβρο η ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί τον θεματοφύλακα των συνόρων της πατρίδας μας, των συνόρων της Ευρώπης, αλλά και των αξιών του Διεθνούς Δικαίου. Σε αστυνομικό επίπεδο έχουμε καταστεί κέντρο ευρύτερης αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, με στρατηγικό ρόλο σε ζητήματα ασφάλειας. Σας θυμίζω τις συναντήσεις με τον Σέρβο και τον Βούλγαρο ομόλογό μου στον Έβρο, την άψογη συνεργασία με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία στις υποθέσεις της έκδοσης του Αλβανού βιαστή του Παλαιού Φαλήρου και του Πακιστανού δολοφόνου της 17χρονης Νικολέττας στο Περιστέρι. Και, βεβαίως, τη διυπουργική συνάντηση στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης» για την ασφάλεια στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Πολύ πρόσφατα στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, είπατε ότι το επάγγελμα των αστυνομικών είναι 100% επικίνδυνο και επεξεργάζεστε διάφορα σενάρια οικονομικής στήριξής τους. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής τους; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος. Έχουμε συμφωνήσει με τους εκπροσώπους των αστυνομικών στη διενέργεια επιστημονικής μελέτης, που υποστηρίζει την προσπάθειά μας να δώσουμε λύση, και προχωράμε στη σύσταση επιτροπής η οποία θα εξετάσει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε με πράξεις στο πλευρό των αστυνομικών μας, αναγνωρίζοντας την καθημερινή πολύτιμη κοινωνική αποστολή που επιτελούν: Θεσπίσαμε το νέο βαθμολόγιο, επιλύσαμε το ζήτημα των διημερεύσεων, αυξήθηκαν σε 64 οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης και συνεχίζουμε. Χρωστάμε στον Έλληνα αστυνομικό. Οι ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού σε αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο ποσοστό του 30%. Πως μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις ή ποιο μοντέλο αστυνόμευσης θα μπορούσε να τις παρακάμψει και να προσφέρει στον πολίτη ένα ικανοποιητικό αίσθημα ασφάλειας; Βασική στρατηγική μας, την οποία εφαρμόζουμε πιστά, είναι η ενίσχυση της παρουσίαε των αστυνομικών στον δρόμο και στις γειτονιές.. Τα τελευταία 2 χρόνια όλοι οι νέοι αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στην Αττική, όπου εντοπίζεται το 70% της εγκληματικότητας. Με μία σειρά ψηφιοποιήσεων υπηρεσιών βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη και απελευθερώνουμε δυνάμεις τις οποίες διαθέτουμε στο κύριο καθήκον της ασφάλειας. Αυξήσαμε τις νυχτερινές περιπολίες, προχωρήσαμε στην επανεκπαίδευση της Ομάδας «Δίας» για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, στην ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση νέων μορφών βίας ή μορφών βίας σε έξαρση, όπως η ενδοοικογενειακή βία, ενισχύουμε διαρκώς την Αστυνομία με εξελιγμένο εξοπλισμό. Λειτουργούν ήδη 18 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας που έχουν χειριστεί περισσότερα από 10.000 περιστατικά μέσα στο 2022. Συνολικά έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 6.000 αστυνομικοί για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα δημιουργούμε μία Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, φιλική. Και η δουλειά που γίνεται αποδίδει: Τα ποσοστά εξιχνιάσεων το 2022 έχουν ξεπεράσει το 90% – η μικρή και μεσαία εγκληματικότητα (κλοπές, διαρρήξεις κοκ) -που αφορά κυρίως την ελληνική οικογένεια- έχει μειωθεί κατά 25% σε σχέση με την προ την πανδημία περίοδο. Μια αστυνομία δίπλα σε κάθε πολίτη, που δρα με επαγγελματισμό και αίσθηση καθήκοντος, ώστε οι δράστες να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Οι Νόμοι είναι Νόμοι και ισχύουν για όλους απαρέγκλιτα. Το τελευταίο διάστημα η ΕΛ.ΑΣ. έχει σημειώσει αρκετές επιτυχίες. Στις φοιτητικές εστίες του ΕΜΠ, στις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, στην επιχείρηση στα Προσφυγικά. Τι έχει αλλάξει; Η πολιτική βούληση ή η οργάνωση της αστυνομίας; Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ούτε για εμάς υπάρχουν «άβατα» έναντι του νόμου. Όλοι είμαστε ίσοι. Επαναλαμβάνω, ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Γι’ αυτό και σε κάθε καταγγελία, όπως έγινε στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού, του γνωστού συγγραφέα που υπήρχαν ενδείξεις πως διακινούσε πορνογραφικό υλικό, αλλά και τώρα, με την «Κιβωτό του Κόσμου», ενεργήσαμε τάχιστα, συνδράμοντας το έργο των ανακριτικών αρχών. Γι’ αυτό και δεν κάνουμε ποτέ διακρίσεις σε περιπτώσεις «υπεράνω υποψίας». Όλες αποτελούν περιπτώσεις «άμεσης αυτοψίας». Ουδεμία υπόθεση εγκληματικής πράξης, που φεύγει από το φως της επικαιρότητας, δε φεύγει από το φως των δικών μας ερευνών, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως και οι υπαίτιοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους χειρισμούς και την αμεσότητα που δρα η Αστυνομία, όπως αποτυπώθηκε και σε πρόσφατη δημοσκόπηση, δεν αποτελεί για εμάς μόνο επιβράβευση. Κυρίως, αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα στο μέλλον. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε η 21χρονη που παρέσυρε ο 26χρονος Αλβανός στη Θεσσαλονίκη «Παιδί υπέστη εγκαύματα και δεν έκαναν τίποτα» – Νέα καταγγελία για την δομή των ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη Νέα εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του μπροστά από διηπειρωτικό πύραυλο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )