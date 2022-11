Καλάθι του νοικοκυριού – Άδωνις Γεωργιάδης από Βοστώνη: ¨Επεσα σε ομογενείς που τα ήξεραν όλα «Ήταν γεμάτο με ελληνικά προϊόντα», αναφέρει ο υπουργός για αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Φθάσαμε φέτος σε ρεκόρ όλων των εποχών στις εξαγωγές μας. Αυτή την Ελλάδα θελουμε», το μήνυμα που στέλνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, από τη Βοστώνη. την ονομασία: «Το Καλάθι της Αγοράς…» έπεσα σε ομογενείς που τα ήξεραν όλα για το «Καλάθι». Το καλύτερο όμως είναι ότι το κατάστημα ήταν γεμάτο με Ελληνικά προϊόντα. Με τέτοιες ενέργειες φθάσαμε φέτος σε ρεκόρ όλων των εποχών στις Εξαγωγές μας. Αυτή την Ελλάδα θελουμε pic.twitter.com/ndeHaBmkeL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 27, 2022 Επισκέφθηκε μία νέα αλυσίδα σούπερ μάρκετ που ίδρυσε Έλληνας ομογενής και όπως διαπίστωσε ο υπουργός «ήταν γεμάτο με ελληνικά προϊόντα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μιλώντας για την απήχηση που έχει το «Καλάθι του νοικοκυριού», ο κ.Γεωργιάδης σημειώνει: «Έπεσα σε ομογενείς που τα ήξεραν όλα για το Καλάθι». «Εδώ στην Βοστώνη που είμαι σήμερα, μετά την ραδιοφωνική μου συνέντευξη για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, επισκέφθηκα μία νέα αλυσίδα Super Market που ίδρυσε ένας Έλληνας ομογενής μας, ο κ. Δημουλάς. Σε 5 χρόνια πηγαίνει ήδη εξαιρετικά. Εκεί που ετοιμαζόμουν όμως να κάνω πλάκα με την ονομασία: «Το Καλάθι της Αγοράς…» έπεσα σε ομογενείς που τα ήξεραν όλα για το «Καλάθι». Το καλύτερο όμως είναι ότι το κατάστημα ήταν γεμάτο με Ελληνικά προϊόντα. Με τέτοιες ενέργειες φθάσαμε φέτος σε ρεκόρ όλων των εποχών στις Εξαγωγές μας. Αυτή την Ελλάδα θελουμε», γράφει ειδικότερα στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης. Ειδήσεις σήμερα Κιβωτός του Κόσμου: Ο πατέρας Αντώνιος σε… αγιογραφία ως Νώε Κίνα: Πρωτοφανής κοινωνική έκρηξη – Κλειδώνουν στα σπίτια τους κατοίκους, συνθήματα κατά του καθεστώτος Σι Λαρισαίος επιχειρηματίας κατασκεύασε ρομποτικό όχημα με σύστημα λέιζερ για την κατάρριψη drones BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 27.11.2022, 16:46 16.11.2022, 18:04 27.11.2022, 15:22 27.11.2022, 15:24 27.11.2022, 15:48

