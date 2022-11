Κωστής Χατζηδάκης: Τα 10 μέτρα για συνταξιούχους, ΑμεΑ και τους κοινωνικά αδύναμους «Άλλοι λένε λόγια, εμείς μιλάμε με έργα» τονίζει ο υπουργός Εργασίας Σε έναν συνοπτικό απολογισμό των έργων που έχουν γίνει για τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους κοινωνικά αδύναμους, προχώρησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook στην οποία επισημαίνει ότι «άλλοι λένε λόγια, εμείς μιλάμε με έργα». «Δεν είναι μόνο η απονομή των εκκρεμών συντάξεων. Δεν είναι μόνο η μείωση της ανεργίας από 17,5% το καλοκαίρι του 2019 σε 11,8% φέτος τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι μόνο η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που είναι εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου των εργαζομένων» αναφέρει αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης και συμπληρώνει: «Με τον τελευταίο νόμο 4997/2022 για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων: Ρυθμίσαμε τον τρόπο καταβολής της οριζόντιας αύξησης 7,75% στις συντάξεις στο τέλος Ιανουαρίου. Και της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 2,3 εκατ. ευάλωτους πολίτες στο τέλος του έτους. Μειώσαμε τον χρόνο παραγραφής των ΜΗ βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 χρόνια. Αυξήσαμε σε 24 τις δόσεις για τις ρυθμισμένες οφειλές στον ΕΦΚΑ. Θεσπίσαμε ενιαίους κανόνες για τη λήψη αναπηρικής σύνταξης, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Θέσαμε πλαφόν σε προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις. Επεκτείναμε την άδεια μητρότητας σε 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα». «Στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουμε αποφασίσει να προχωρούμε στον δρόμο των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων. Και να εφαρμόζουμε μια κοινωνική πολιτική με αποτέλεσμα» καταλήγει ο Κωστής Χατζηδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε η 21χρονη που παρέσυρε ο 26χρονος Αλβανός στη Θεσσαλονίκη «Κάτω ο Σι» φώναξαν Κινέζοι διαμαρτυρόμενοι για το lockdown λόγω Covid Νέα εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του μπροστά από διηπειρωτικό πύραυλο BEST OF NETWORK 27.11.2022, 12:20 27.11.2022, 10:52 16.11.2022, 18:04 27.11.2022, 11:16 27.11.2022, 11:17 27.11.2022, 10:00

