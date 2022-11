Μητσοτάκης: Εμφανιστήκαμε συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και η χώρα μας έχει γίνει ισχυρότερη «Σας θέλω παρόντες σε αυτήν την μάχη», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός σε κομματική εκδήλωση μελών και φίλων της ΝΔ στο Λονδίνο «Θα συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαράξει ή θα γυρίσουμε πίσω», ήταν ένα από τα διλήμματα που επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει των επικείμενων εκλογών, μιλώντας νωρίτερα απόψε σε κομματική εκδήλωση μελών και φίλων της ΝΔ στο Λονδίνο. «Σας θέλω παρόντες σε αυτήν την μάχη», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους παριστάμενους στην εκδήλωση και κατ επέκταση τους ομογενείς μας ανά τον κόσμο να σπεύσουν να εγγραφούν εγκαίρως στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους, βάσει της νέας εκλογικής νομοθεσίας . Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή του γιατί παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που χρειάσθηκε να αντιμετωπίσει η παρούσα κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, «εμφανιστήκαμε συνεπείς στις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις, δηλαδή την μείωση των φόρων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων αλλά και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στους πολίτες». Ο κ Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η διαρκής στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής κρίσης καθίσταται εφικτή λόγω των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που δημιουργεί δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τόνισε δε πως η χώρα μας την τελευταία τριετία έχει γίνει ισχυρότερη θωρακίζοντας την αμυντική της ικανότητα και αποτρέποντας την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ειδήσεις σήμεραΚιβωτός του Κόσμου: Ο πατέρας Αντώνιος σε… αγιογραφία ως ΝώεΚίνα: Πρωτοφανής κοινωνική έκρηξη – Κλειδώνουν στα σπίτια τους κατοίκους, συνθήματα κατά του καθεστώτος ΣιΛαρισαίος επιχειρηματίας κατασκεύασε ρομποτικό όχημα με σύστημα λέιζερ για την κατάρριψη drones BEST OF NETWORK 27.11.2022, 14:52 27.11.2022, 16:46 16.11.2022, 18:04 27.11.2022, 21:47 27.11.2022, 21:48 27.11.2022, 15:48

