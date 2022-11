Μητσοτάκης: Ο «απολογισμός της εβδομάδας» – Τα καλά νέα για την οικονομία, η «Κιβωτός» και η προστασία των γυναικών

Τον κυβερνητικό «απολογισμό της εβδομάδας» που πέρασε, έκανε σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει τα «ενθαρρυντικά νέα για την ελληνική οικονομία», τη λειτουργία της «Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας», την υπογραφή συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου, τις εξελίξεις στο θέμα της «Κιβωτού» και τις ενέργειες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αναλυτικά, έγραψε: «Ομολογώ δεν περίμενα πως η ανάρτηση της προηγούμενης εβδομάδας θα είχε τόσο θετική ανταπόκριση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι αφιέρωσαν λίγα λεπτά να διαβάσουν μία, όχι και τόσο σύντομη, ανάρτηση. Η ανταπόκριση αυτή μου δίνει το θάρρος να ξαναδοκιμάσω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, να μοιραστώ δηλαδή έναν απολογισμό της εβδομάδας ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το πώς εργαζόμαστε και τι μας προβληματίζει. Ας αρχίσουμε με αυτά που συνήθως αποκαλούμε «μεγάλα», γιατί με τον έναν ή άλλο τρόπο μας επηρεάζουν όλους: Ξεκινώ από την πορεία της οικονομίας όπου είχαμε ενθαρρυντικά νέα. Άλλωστε ισχυρή οικονομία σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα στήριξης των πιο ευάλωτων. Επειδή λοιπόν καταφέραμε να υλοποιήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όλο αυτό το διάστημα, πήραμε 2 σημαντικές θετικές αξιολογήσεις (πράσινο φως δηλαδή) από την Κομισιόν. Είναι λίγο στεγνά αυτά που ακολουθούν -συμβαίνει με τα οικονομικά συχνά αυτό- αλλά αξίζει να τα διαβάσετε. Η μια αφορά την πρώτη θετική έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας της Ελλάδας (θυμίζω ότι η Ελλάδα χάρη στις προσπάθειες όλων μας βγήκε οριστικά από την 12ετή εποπτεία τον περασμένο Αύγουστο) όπου οι εταίροι μας εισηγούνται υπέρ της εκταμίευσης της τελευταίας δόσης από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα που εκκρεμούσε από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά και υπέρ της κατάργησης της «τιμωρητικής» προσαύξησης που πληρώναμε ως εποπτευόμενη χώρα στο επιτόκιο για την εξυπηρέτηση του χρέους μας. Πρακτικά αυτό σημαίνει δυο πράγματα: οριστική επιστροφή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα αλλά και εισροή περίπου 770 εκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία άμεσα αλλά και εξοικονόμηση 5,2 δισ. ευρώ σε τόμους που θα πληρώναμε μεσομακροπρόθεσμα προς τον ESM. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Και για τα ποσά αυτά καθαυτά, αλλά και επειδή αυξάνεται η δυνατότητα μας να δαπανήσουμε αυτά τα χρήματα υπέρ των πιο ευάλωτων. Ευρύτερα, χάρη στις μεταρρυθμίσεις και τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που σημειώνει η χώρα μας, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν, η Ελλάδα το 2022 πετυχαίνει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους -σχεδόν 30 μονάδες- ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών-μελών. Συγχρόνως, αυτή την εβδομάδα άναψε πράσινο φως για την εκταμίευση της 2ης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 3,56 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα αιτήθηκε τη δεύτερη δόση νωρίτερα του προβλεπόμενου χρόνου γιατί ολοκληρώσαμε με επιτυχία 28 μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά ορόσημα. Όλα αυτά είναι σημαντικά για την υποδομή, τις βάσεις της οικονομίας, αλλά και γιατί αντικατοπτρίζουν σταθερότητα και δυναμική ανάπτυξη που είναι αναγκαία προϋπόθεση για μεγαλύτερη δημόσια επένδυση στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική μας πολιτική. Τη Δευτέρα που μας πέρασε κατατέθηκε στη Βουλή ο Προϋπολογισμός για το 2023. Έχει καλά νέα και για το 2022, αφού το έτος αναμένεται να κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης 5,6% (ρυθμό σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και ποσοστό ανεργίας 12,7% (αρκετά κάτω της πρόβλεψης 14,2 του Προϋπολογισμού του 2022). Ενώ για το 2023 ο Προϋπολογισμός προβλέπει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 4,2 δισ. ευρώ με μόνιμες καταργήσεις φόρων όπως η μνημονιακή εισφορά αλληλεγγύης, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και οι αυξήσεις συντάξεων ύψους 7,75% για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Παρεμβάσεις δηλαδή που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πέρα από την οικονομία, έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο καλά νέα σε αυτό το μέτωπο: Το πρώτο είναι η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Αποτελούσε αίτημα του αναπηρικού κινήματος από το 1991, προβλέφθηκε με νόμο το 1996 και από τότε, χρειάστηκαν δυστυχώς πάνω από 25 χρόνια για να εφαρμοστεί. Το δεύτερο είναι η προσβασιμότητα της Ακρόπολης σε άτομα με οπτική αναπηρία, μέσω μίας απτικής διαδρομής, εντύπων με γραφή Braille, και ειδικά σχεδιασμένων βοηθημάτων ώστε οι επισκέπτες με οπτική αναπηρία να μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η ιστορία της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ελλάδας ήταν για χρόνια μία πληγή για όποιον ξέρει τις δυνατότητες της χώρας μας. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να καταστεί και πάλι η Ελλάδα ανταγωνιστική διεθνώς στον τομέα αυτό. Την Παρασκευή λοιπόν είχαμε άλλο ένα καλό νέο, καθώς κατέφτασε το πρώτο εμπορικό πλοίο μετά από χρόνια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για επισκευή. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς το αποτέλεσμα μίας προσπάθειας – για να φτάσουμε όμως στο αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά έργα υποδομής, χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά χρόνια πριν αυτά ξεκινήσουν. Συνεχίζοντας λοιπόν, για τα έργα που ανακοινώσαμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα, η δουλειά αυτή προετοιμασίας έχει γίνει. Στην επίσκεψή μου στην Πάτρα, παρουσιάσαμε ένα πραγματικά μεγάλο ολοκληρωμένο σχέδιο με 88 έργα, που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ και μετατρέπουν την Πάτρα ξανά σε δυτική πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας μας. Σύμφωνα με το Σώμα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων το σχέδιο αυτό θα φέρει ένα πρόσθετο εισόδημα ύψους 7,5 δισ. ευρώ στο τοπικό ΑΕΠ της Αχαΐας και αρκετές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Περνώντας στην εξωτερική πολιτική, την Τρίτη υπεγράφη σημαντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για τον καθορισμό των περιοχών Έρευνας και Διάσωσης. Με τη συμφωνία αυτή μπαίνει σε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την οριοθετημένη περιοχή μεταξύ των δύο κρατών και ακυρώνεται στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και ένα θέμα που προβλημάτισε πολύ: Στο θέμα της Κιβωτού του Κόσμου, το οποίο συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, προχωρήσαμε σε άμεση αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτοντας σε εφαρμογή διάταξη που ψηφίσαμε τον Απρίλιο του 2022 και επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή της διοίκησης σε ιδιωτικούς προνοιακούς φορείς σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της εύρυθμης λειτουργίας τους. Τότε η ρύθμιση είχε πολεμηθεί από πολλές πλευρές αλλά επιμείναμε σε αυτήν χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές τις οποίες είδαμε με τις καταγγελίες για την Κιβωτό του Κόσμου. Στο νέο ΔΣ έχουν τοποθετηθεί πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παιδική προστασία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, είχαμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της δομής και την εμπιστοσύνη όλων μας προς αυτή. Γιατί η απόλυτη πρώτη προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Αφήνω τελευταίο κάτι που με άγγιξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή την εβδομάδα, και σας είχα πει την τελευταία φορά πως θα επανέλθουμε σε αυτό σύντομα. Η Παρασκευή ήταν η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, και ήταν μία εξαιρετική αφορμή να παρουσιάσουμε και εκτιμήσουμε την πολιτική μας και το έργο στον ευαίσθητο και τόσο σημαντικό αυτό τομέα. Παρουσιάσαμε λοιπόν ένα ακόμα εργαλείο για την προστασία των γυναικών. Η εφαρμογή Panic Button αφορά γυναίκες που έχουν ήδη κακοποιηθεί, είναι κρυπτογραφημένη ώστε να μην γνωρίζει κανένας πως υπάρχει παρά μόνο η ίδια η γυναίκα, και δίνει την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού, και χωρίς να καταλάβει κανένας οτιδήποτε, να ειδοποιείται η Αστυνομία. Εξίσου σημαντικά, έχουμε ή δημιουργούμε 6+12 επιχειρησιακά κέντρα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας από την ΕΛΑΣ (στελεχωμένα κυρίως με γυναίκες αστυνομικούς και συνολικά 402 αστυνομικούς) έχουμε αναπτύξει προγράμματα εργασιακής αποκατάστασης μέσω ΔΥΠΑ κακοποιημένων γυναικών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ενώ αναπτύξαμε και ένα εργαλείο εκτίμησης επικινδυνότητας από επαγγελματίες και δομές υποδοχής ώστε να γίνεται έγκαιρα ο εντοπισμός του κινδύνου. Υπάρχουν πολλά ακόμη αλλά θα κλείσω εδώ, ευχαριστώντας και πάλι κάθε έναν από εσάς που έφτασε μέχρι το τέλος του μεγάλου αυτού κειμένου. Ξέρω πως πολλά από αυτά που έγραψα δεν σας αφορούν – δεν γίνεται άλλωστε όλα να αφορούν όλους. Όμως ελπίζω να σας ενδιαφέρουν. Και ελπίζω να ξέρετε πως η καθημερινή μας έγνοια είναι να κάνουμε άλλο ένα βήμα, μικρό ή μεγάλο, προς μία πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη, πιο δίκαιη Ελλάδα για όλους». 