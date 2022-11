Οικονόμου: Συνταγματική εκτροπή οι χειρισμοί ΣΥΡΙΖΑ για τις παρακολουθήσεις – Μύθοι του Αισώπου τα δημοσιεύματα «Eίναι αδιαπραγμάτευτη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση από τη Δικαιοσύνη των όσων έχουν δημοσιευτεί», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις παρακολουθήσεις Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε, σε ανακοίνωσή του, την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των παρακολουθήσεων, ενώ χαρακτηρίζει «μύθους» δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αναλυτικά, αναφέρει: «Η πολιτική αντιπαράθεση, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, γίνεται επί στοιχείων και γεγονότων. Συνταγματική και δημοκρατική εκτροπή είναι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής ανωμαλίας, υιοθετώντας πλήρως, αναπόδεικτους ισχυρισμούς επιλογή που συνιστά τον τραμπισμό αλά γκρέκα. Οσο για το κ. Βαξεβάνη φαίνεται ότι ζήλεψε τη δόξα του Αισώπου και συνεχίζει τη δημοσίευση, σε συνέχειες, των δικών του μύθων. Σήμερα άρχισε να φαίνεται και ο στόχος που εξυπηρετούν οι αναπόδεικτοι και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί του. Οι μύθοι του και οι κατασκοπικές νουβέλες του γράφονται για να στηθεί το αφήγημα δικαιολόγησης της διαφαινόμενης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές, ώστε να διασωθεί πολιτικά ο κ. Τσίπρας την επόμενη ημέρα. Η Κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, παρουσίασε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισής των κακόβουλων λογισμικών και παράλληλα είναι αδιαπραγμάτευτη η πολιτική της βούληση για την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση από τη Δικαιοσύνη των όσων έχουν δημοσιευτεί, ώστε να οροθετηθούν οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης στην Ελλάδα, από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τέτοια λογισμικά ακόμη και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Ειδήσεις σήμερα: Ασημίνα Καρέλια: Η ιστορία της ζωής της, η δωρεά στην «Κιβωτό», ο ενδοοικογενειακός πόλεμος Ρίτα Όρα: Ο γάμος, η πλούσια ερωτική ζωή, τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Κόσοβο Το ντέρμπι για το One Love στο Μουντιάλ – Και στο τέλος διαμαρτύρονται οι Γερμανοί BEST OF NETWORK 26.11.2022, 14:15 27.11.2022, 10:52 16.11.2022, 18:04 27.11.2022, 11:16 27.11.2022, 11:17 27.11.2022, 10:00

